मेगा पीटीएम में डिप्टी सीएम दीया कुमारी, कहा-बच्चे हैं देश का भविष्य, बेटियों को मिले समान अवसर

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर में आयोजित मेगा पीटीएम के कार्यक्रम में शिरकत की.

Dy CM with promising female students
होनहार छात्राओं के साथ डिप्टी सीएम (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 5:00 PM IST

जयपुर: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शुक्रवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मुरलीपुरा बीड़ स्थित शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मेगा पीटीएम (पेरेंट-टीचर मीटिंग) में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दीं. बच्चों को संबोधित करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने में शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार बच्चों के जीवन की दिशा तय करते हैं.

पीटीएम से सीधा संवाद: कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री के विद्यालय परिसर में पहुंचते ही छात्र-छात्राओं ने तालियां बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पहली बार आयोजित की गई मेगा पीटीएम को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल रहा है. ऐसे आयोजनों से अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिसका सबसे बड़ा लाभ बच्चों को मिलता है.

डिप्टी सीएम ने बच्चों को दिया ये संदेश (ETV Bharat Jaipur)

Diya Kumari among school children
स्कूली बच्चों के बीच दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

'बच्चों पर अनावश्यक तनाव न डालें': उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों से खुलकर संवाद करें, उनकी भावनाओं और रुचियों को समझें तथा उन पर किसी तरह का अनावश्यक दबाव या तनाव न डालें. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस क्षेत्र में बच्चों की रुचि हो, उसमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिलना चाहिए. इससे बच्चे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं.

Dy CM with promising female students
होनहार छात्राओं के साथ डिप्टी सीएम (ETV Bharat Jaipur)

होनहार छात्राओं को साइकिल वितरण: मेगा पीटीएम के मौके पर दीया कुमारी ने विद्यालय की होनहार छात्राओं को साइकिलों का वितरण भी किया. उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं और देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं. कार्यक्रम में एसीबीईओ ओमप्रकाश, विद्यालय की प्रधानाचार्या अनिता यादव, प्रधानाचार्य करुण चौधरी, सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अभिभावक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

