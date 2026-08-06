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डिप्टी सीएम बैरवा ने पदमपुर में आयुष चिकित्सालय का किया लोकार्पण, बोले, 'भामाशाह का योगदान प्रेरणादायी'

श्रीगंगानगर: जिले के पदमपुर को गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली. जैतसर रोड स्थित 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बने मैडम प्रवीणलता शर्मा ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने किया. भामाशाह अशोक कुमार शर्मा की ओर से अपनी पत्नी की स्मृति में निर्मित इस चिकित्सालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से इलाज की सुविधा मिलेगी.

'सरकार आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध': इस अवसर पर प्रेमचंद बैरवा ने भामाशाह अशोक कुमार शर्मा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज के लिए इस तरह के जनहित कार्य प्रेरणादायी हैं. इस चिकित्सालय में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसी आयुष पद्धतियों के माध्यम से आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. राज्य सरकार भी आयुष सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है. मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ बैरवा ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है. अब इसके आधार पर पंचायत एवं निकाय चुनाव कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को गति देना है.