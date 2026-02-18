ETV Bharat / state

द्वारका हादसा: आरोपी युवक को बोर्ड एग्जाम के लिए कोर्ट से मिली बेल, पिता को भी बनाया गया आरोपी

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को रील बनाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने बाइक सवार 23 वर्षीय साहिल धनेशरा को टक्कर मारकर जान ले ली थी. यह दर्दनाक हादसा लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी 7 जगह से टूटने और गंभीर आंतरिक चोटों के कारण मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई है.

वहीं पहले जब आरोपी से पूछताछ की गई थी तो आरोपी ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताया था लेकिन जब उसके पिता ने डॉक्यूमेंट शो किया तो वह 17 साल का निकला. 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था लेकिन बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दे दी गई है. इस पूरे मामले में आरोपी के पिता पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

द्वारका ओवर स्पीड हादसा: अब पीड़िता साहिल की माँ ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को 23 साल तक बहुत मुश्किल से पाला और अब वे न्याय के लिए गुहार लगा रही है. पीड़िता अमृता साहिल की मां ने कहा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई वह लड़ेगी, जिस तरह से एक नाबालिग के द्वारा ओवर स्पीड स्कॉर्पियो सिर्फ इसलिए सड़क पर चलाई गई क्योंकि वह रील बना रहा था. एक नाबालिग युवक को कोई माता-पिता कैसे इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दे सकते हैं, उनके माता-पिता की भी लापरवाही है, माता-पिता पर भी मामला दर्ज हो, इसकी सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए.

पिता को इस मामले में बनाया गया आरोपी: पीड़िता साहिल की माँ ने कहा कि जब मेरे बेटा का एक्सीडेंट हुआ तब मेरा बेटा 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया, अगर समय पर लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता. दिल्ली पुलिस को इसके लिए भी लोगों के बीच जागरूकता चलानी चाहिए कि ऐसे समय में लोग किसी की मदद करके किसी की जान बचा सकते हैं.