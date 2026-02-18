ETV Bharat / state

द्वारका हादसा: आरोपी युवक को बोर्ड एग्जाम के लिए कोर्ट से मिली बेल, पिता को भी बनाया गया आरोपी

दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को तेज रफ्तार स्कोर्पियो की टक्कर से बाइक सवार 23 वर्षीय एक युवक हलाक हुआ था.

पीड़िता साहिल की माँ
पीड़िता साहिल की माँ (ETV Bharat)
Published : February 18, 2026 at 11:28 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को रील बनाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार स्कोर्पियो ने बाइक सवार 23 वर्षीय साहिल धनेशरा को टक्कर मारकर जान ले ली थी. यह दर्दनाक हादसा लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी 7 जगह से टूटने और गंभीर आंतरिक चोटों के कारण मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई है.

वहीं पहले जब आरोपी से पूछताछ की गई थी तो आरोपी ने अपनी उम्र 19 वर्ष बताया था लेकिन जब उसके पिता ने डॉक्यूमेंट शो किया तो वह 17 साल का निकला. 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया गया था लेकिन बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कोर्ट के द्वारा उसे जमानत दे दी गई है. इस पूरे मामले में आरोपी के पिता पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

द्वारका ओवर स्पीड हादसा: अब पीड़िता साहिल की माँ ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को 23 साल तक बहुत मुश्किल से पाला और अब वे न्याय के लिए गुहार लगा रही है. पीड़िता अमृता साहिल की मां ने कहा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, इसकी लड़ाई वह लड़ेगी, जिस तरह से एक नाबालिग के द्वारा ओवर स्पीड स्कॉर्पियो सिर्फ इसलिए सड़क पर चलाई गई क्योंकि वह रील बना रहा था. एक नाबालिग युवक को कोई माता-पिता कैसे इतनी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दे सकते हैं, उनके माता-पिता की भी लापरवाही है, माता-पिता पर भी मामला दर्ज हो, इसकी सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए.

पिता को इस मामले में बनाया गया आरोपी: पीड़िता साहिल की माँ ने कहा कि जब मेरे बेटा का एक्सीडेंट हुआ तब मेरा बेटा 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया, अगर समय पर लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता. दिल्ली पुलिस को इसके लिए भी लोगों के बीच जागरूकता चलानी चाहिए कि ऐसे समय में लोग किसी की मदद करके किसी की जान बचा सकते हैं.

आरोपी लड़के को ऑब्जरवेशन होम भेज दिया गया: द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया है कि जब 3 फरवरी को यह हादसा हुआ तब इस हादसे के आरोपी को पकड़ा गया तो उसने अपनी उम्र 19 साल बताया था, उस समय कोई डॉक्यूमेंट उसके पास से नहीं मिला था लेकिन जब यह बात उसके पिता को बताया गया तो पिता ने जो डॉक्यूमेंट ला कर दिए, उसके अनुसार इसकी उम्र अभी 17 साल कुछ महीने हुए हैं. 3 फरवरी को ही आरोपी लड़के को जुवेनाइल जस्टिस के सामने पेश किया गया था, इसके बाद उसे ऑब्जरवेशन होम भेज दिया गया था.

डीसीपी अंकित सिंह ने कहा कि 10 फरवरी को उसको जूविनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, इसके बाद उसकी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए अंतरिम बेल दे दिया गया है. वह इस मामले में आरोपी पिता को उसी दिन बाउन डाउन कर लिया गया था. उनको इस केस में आरोपी बना दिया गया है. मृतक साहिल की मां से वह व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं. सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराई गई है. यह घटना बेहद दुखद है. जल्द ही इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी और कुछ भी जानकारी अगर साहिल की मां को उपलब्ध करना पड़ा तो वह भी हम लोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है.

संपादक की पसंद

