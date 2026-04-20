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द्वारका में में फरवरी में सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने फरवरी में हुए एक सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज रजत गोयल ने सड़क हादसे में मृतक की मां की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 17 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका इस हादसे में मृत साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को गैरकानूनी रुप से जमानत दिया है. याचिका में कहा गया था कि जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटित अपराध के साक्ष्यों पर पूरे तरीके से गौर नहीं किया. याचिका में कहा गया था कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. आरोपी नाबालिग आदतन अपराधी है. जिस वाहन से हादसा हुआ वो कई घटनाओं में लिप्त रहा है और ओवरस्पीडिंग, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने समेत कई चालान हो चुके हैं.

याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा गया था कि 4 फरवरी को जब नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया तो उसे किसी की जान जाने का कोई पछतावा भी नहीं था. उसे 10 फरवरी को जमानत देते समय याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया. साहिल की मां ने याचिका में कहा था कि इस तरह की परिस्थिति में उसे लगता है कि आरोपी के पिता और उसके सहयोगी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.