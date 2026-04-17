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द्वारका हिट एंड रन मामला: नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग पर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

याचिका में कहा गया कि जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटित अपराध के साक्ष्यों पर पूरे तरीके से गौर नहीं किया.

द्वारका कोर्ट
द्वारका कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 5:34 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने फरवरी में हुए एक सड़क हादसे के नाबालिग आरोपी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज रजत गोयल ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया. याचिका इस हादसे में मृत साहिल धनेश्रा की मां इन्ना माकन ने दायर की है.

याचिका में कहा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को गैरकानूनी रूप से जमानत दी है. जमानत देते समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने घटित अपराध के साक्ष्यों पर पूरे तरीके से गौर नहीं किया. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस मामले की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. आरोपी नाबालिग आदतन अपराधी है. जिस वाहन से हादसा हुआ वो कई घटनाओं में लिप्त रहा है और ओवरस्पीडिंग, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने समेत कई चालान हो चुके हैं.

याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 4 फरवरी को जब नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया तो उसे किसी की जान जाने का कोई पछतावा भी नहीं था. उसे 10 फरवरी को जमानत देते समय याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया. साहिल की मां ने याचिका में कहा है कि इस तरह की परिस्थिति में उसे लगता है कि आरोपी के पिता और उसके सहयोगी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. दरअसल, 3 फरवरी को साहिल की मौत सड़क हादसे में हुई थी. साहिल बाइक पर था और एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई था. एसयूवी नाबालिग चला रहा था. हादसे में एक कैब चालक को भी गंभीर चोटें लगी थी.

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DWARKA HIT AND RUN CASE
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