द्वारका हिट एंड रन केस: आरोपी के पिता ने मांगी माफी, कोर्ट ने कहा- 'बच्चे को पछतावा नहीं'

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में बीते 3 फरवरी को रील बनाने के चक्कर में 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की जान लेने वाले स्कॉर्पियो हादसे में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जहां एक ओर आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है, वहीं दूसरी ओर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आरोपी नाबालिग के मन में अपनी गलती के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है.

पिता की भावुक अपील

हादसे के वक्त दिल्ली से बाहर गोरखपुर में मौजूद आरोपी के पिता ने अब सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने कहा है कि मैं उस मां से तहे दिल से माफी मांगता हूं, जिसने अपना बेटा खोया है. एक पिता होने के नाते मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं. मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है जो दोबारा कभी नहीं होगी. कानून व न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी मैं उसे मानने को तैयार हूं. आरोपी के पिता ने स्पष्ट किया कि उनकी गाड़ियां ड्राइवर व मैनेजर संभालते हैं, लेकिन उस दिन बेटे को गाड़ी चलाने के लिए देना एक बड़ी भूल थी. दिल्ली पुलिस ने इस लापरवाही के लिए पिता के खिलाफ 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत मामला भी दर्ज किया है.

जेजेबी की सख्त टिप्पणी- जीवन की कीमत नहीं समझता आरोपी

इस बेहद गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग के व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई है. बोर्ड ने 4 फरवरी के अपने आदेश में दर्ज किया है कि पूछताछ के दौरान नाबालिग के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया. ऐसा लगा कि वह किसी व्यक्ति के जीवन की अनमोलता को नहीं समझता है. हादसे के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को 19 साल का बताया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में वह 17 साल का पाया गया. उसकी मानसिक स्थिति व सुरक्षा को देखते हुए पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था.

बोर्ड परीक्षाओं के लिए मिली अंतरिम जमानत: