द्वारका हिट एंड रन केस: आरोपी के पिता ने मांगी माफी, कोर्ट ने कहा- 'बच्चे को पछतावा नहीं'
द्वारका हादसा मामले में आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. इस हादसे में साहिल की मौत हो गई थी.
Published : February 19, 2026 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में बीते 3 फरवरी को रील बनाने के चक्कर में 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की जान लेने वाले स्कॉर्पियो हादसे में नए और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जहां एक ओर आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है, वहीं दूसरी ओर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आरोपी नाबालिग के मन में अपनी गलती के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है.
पिता की भावुक अपील
हादसे के वक्त दिल्ली से बाहर गोरखपुर में मौजूद आरोपी के पिता ने अब सार्वजनिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ दी है. उन्होंने कहा है कि मैं उस मां से तहे दिल से माफी मांगता हूं, जिसने अपना बेटा खोया है. एक पिता होने के नाते मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं. मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई है जो दोबारा कभी नहीं होगी. कानून व न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी मैं उसे मानने को तैयार हूं. आरोपी के पिता ने स्पष्ट किया कि उनकी गाड़ियां ड्राइवर व मैनेजर संभालते हैं, लेकिन उस दिन बेटे को गाड़ी चलाने के लिए देना एक बड़ी भूल थी. दिल्ली पुलिस ने इस लापरवाही के लिए पिता के खिलाफ 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत मामला भी दर्ज किया है.
जेजेबी की सख्त टिप्पणी- जीवन की कीमत नहीं समझता आरोपी
इस बेहद गंभीर मामले की सुनवाई के दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी नाबालिग के व्यवहार पर गंभीर चिंता जताई है. बोर्ड ने 4 फरवरी के अपने आदेश में दर्ज किया है कि पूछताछ के दौरान नाबालिग के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया. ऐसा लगा कि वह किसी व्यक्ति के जीवन की अनमोलता को नहीं समझता है. हादसे के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को 19 साल का बताया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में वह 17 साल का पाया गया. उसकी मानसिक स्थिति व सुरक्षा को देखते हुए पहले उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया था.
बोर्ड परीक्षाओं के लिए मिली अंतरिम जमानत:
आरोपी को उसकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई है. बोर्ड ने माना कि पुनर्वास के उद्देश्य से छात्र के शैक्षणिक भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. ऐसे में आरोपी को 9 मार्च तक के लिए पिता की कस्टडी में भेजा गया है. ये राहत 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर मिली है. इस मामले में अब 9 मार्च को आरोपी को दोबारा बोर्ड के सामने पेश होना होगा, जहां उसकी नियमित जमानत पर जेजेबी द्वारा विचार किया जाएगा.
साहिल की मां का इंसाफ के लिए संघर्ष
वहीं, दूसरी ओर इस मामले में मृतक साहिल की मां अमृता ने पहले ही पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी कि सिर्फ नाबालिग ही नहीं, बल्कि उन माता-पिता को भी कड़ी सजा मिले जो अपने बच्चों के हाथों में यमराज रूपी तेज रफ्तार गाड़ियां सौंप देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सीडेंट के बाद साहिल 10 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन रील बनाने वाले नाबालिग या वहां मौजूद भीड़ ने उसे अस्पताल तक नहीं पहुंचाया था.
डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने कहा है कि पुलिस बहुत जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नए वीडियो में भी हादसे के बाद की भयावह स्थिति व आरोपी को लोगों द्वारा रोके जाने के दृश्य सामने आए हैं. इन सबकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: