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द्वारका: फ्लैट के अंदर मिले दो शव, नहीं मिले कोई चोट के निशान,पुलिस जांच जारी

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

द्वारका के फ्लैट में दो लोगों के शव
द्वारका के फ्लैट में दो लोगों के शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 5, 2026 at 7:05 AM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक फ्लैट के अंदर दो लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में शवों पर किसी तरह के चोट या गला घोंटने के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध बन गया है.

पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां फ्लैट के अंदर दो शव पड़े मिले. मृतकों की पहचान देवेंद्र कुमार और अमित के रूप में हुई है, जो आपस में सगे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है.


अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि

सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। फ्लैट के अंदर दो शव मिले हैं, जिन पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं हैं. उन्होंने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. फ्लैट के आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के संबंध में अधिक जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई.



शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी संभावित कारणों, जैसे प्राकृतिक मौत, जहरीले पदार्थ के सेवन या अन्य किसी साजिश के एंगल से जांच कर रही है.

द्वारका इलाके में इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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