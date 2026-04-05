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द्वारका सड़क हादसे में मृत साहिल धनेश्रा की मां ने सीबीआई जांच की मांग की, हाईकोर्ट में सुनवाई कल

नई दिल्ली: द्वारका में फरवरी में हुए एक सड़क हादसे में मृत साहिल धनेश्रा की मां दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की बेंच कल यानि 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा. याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जांच में दिल्ली पुलिस लापरवाही बरत रही है. साहिल धनेश्रा की मां ने कहा है कि जांच आरोपी और उसके सहयोगियों के इशारे पर किया जा रहा है, ताकि उसे बचाया जा सके.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने न तो आरोपी के पिता को आरोपी बनाया है और न ही उसके पिता को, जबकि कई गवाहों के बयान पिता और बहन के खिलाफ हैं. यहां तक कि साहिल की मां ने जो साक्ष्य दिए हैं उनका अब तक वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है. याचिका में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. यहां तक कि 4 फरवरी को जब नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया तो उसे किसी की जान जाने का कोई पछतावा भी नहीं था. उसे 10 फरवरी को जमानत देते समय याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया.