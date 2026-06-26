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द्वाराहाट में प्रोटोकॉल उल्लंघन पर भड़के विधायक मदन बिष्ट, बोले- झूठ बोलकर राज चला रही है बीजेपी

द्वाराहाट विधायक मदन सिंह बिष्ट ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )