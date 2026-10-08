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पावर प्रोजेक्ट में देरी रोकने का डिजिटल फॉर्मूला, IIT-ISM में डीवीसी अधिकारियों को सिखाई आधुनिक तकनीक के गुर

ट्रेनिंग लेते डीवीसी अधिकारी ( Etv Bharat )

धनबादः देश में बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार नए पावर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करना बड़ी चुनौती है. जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण और संसाधनों के प्रबंधन तक कई स्तर पर होने वाली देरी का सीधा असर प्रोजेक्ट की लागत और बिजली उत्पादन पर पड़ता है.

अब इस चुनौती से निपटने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आधुनिक सॉफ्टवेयर और तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. धनबाद के IIT-ISM में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के अधिकारियों को इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है.