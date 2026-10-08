पावर प्रोजेक्ट में देरी रोकने का डिजिटल फॉर्मूला, IIT-ISM में डीवीसी अधिकारियों को सिखाई आधुनिक तकनीक के गुर
पावर प्रोजेक्ट्स में नहीं होगी देरी, IIT-ISM धनबाद में DVC अधिकारियों को मिल रही आधुनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 11:09 PM IST
धनबादः देश में बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार नए पावर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करना बड़ी चुनौती है. जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण और संसाधनों के प्रबंधन तक कई स्तर पर होने वाली देरी का सीधा असर प्रोजेक्ट की लागत और बिजली उत्पादन पर पड़ता है.
अब इस चुनौती से निपटने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आधुनिक सॉफ्टवेयर और तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. धनबाद के IIT-ISM में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) के अधिकारियों को इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है.
अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग
IIT-ISM धनबाद में DVC के 22 अधिकारियों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंस की आधुनिक तकनीक सिखाई जा रही है. खास बात यह है कि ट्रेनिंग में सिर्फ किताबी जानकारी नहीं, बल्कि Microsoft Project जैसे सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन और मॉनिटरिंग की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जा रही है.
पावर प्रोजेक्ट में शुरुआती निर्माण चरण चुनौतीपूर्ण
DVC, डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) बसुदेव मंडल ने बताया कि प्रोजेक्ट को टाइम पर लाना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है, ये जो टूल्स हैं, इनसे हम इस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. DVC अधिकारी के मुताबिक किसी बड़े पावर प्रोजेक्ट में शुरुआती निर्माण चरण सबसे चुनौतीपूर्ण होता है. जमीन अधिग्रहण, खुदाई और शुरुआती सिविल निर्माण में लगने वाला समय आगे के पूरे प्रोजेक्ट शेड्यूल को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में हर चरण की निगरानी और संभावित देरी की पहले पहचान करना जरूरी है.
IIT-ISM के मुताबिक प्रोजेक्ट की सफलता के लिए सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि वित्तीय मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, उसकी आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना जरूरी है. इसके बाद प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग और संसाधनों का प्रबंधन अहम हो जाता है.
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एक ही सिक्के के दो पहलू
IIT-ISM में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रो. शशांक बंसल ने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. DPR स्टेज पर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी का आकलन किया जाता है; इसके बाद, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग महत्वपूर्ण हो जाती हैं.
सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोजेक्ट टीम हर चरण की प्रगति पर नजर रख सकती है. किस काम में कितना समय लग रहा है, कितने संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं और कहां बॉटलनेक बन रहा है, इन सबकी जानकारी समय रहते मिलने पर जरूरी सुधार किए जा सकते हैं.
यह ट्रेनिंग बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलः प्रोफेसर शशांक बंसल
प्रोफेसर शशांक बंसल ने कहा कि वे चाहते हैं कि बिजली क्षेत्र की और कंपनियां ऐसे प्रोग्राम लागू करें, ताकि देश भर में बिजली परियोजनाओं में होने वाली देरी को रोका जा सके और प्रोजेक्ट्स तय समय-सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें. यानी पावर प्रोजेक्ट अब सिर्फ इंजीनियरिंग और निर्माण का काम नहीं रह गया है. प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवहार्यता से लेकर हर चरण की डिजिटल मॉनिटरिंग तक, तकनीक को इसका अहम हिस्सा बनाया जा रहा है. IIT-ISM में DVC अधिकारियों को दी जा रही यह ट्रेनिंग इसी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.
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