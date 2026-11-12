ETV Bharat / state

डीवीसी के चेयरमैन ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया, कहा-जमीन की समस्या दूर हुई तो बनेगा नया पावर प्लांट

बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण करते डीवीसी के चेयरमैन राजेश पांडे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के चेयरमैन राजेश पांडे गुरुवार को पहली बार बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी शालिनी पांडे, डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के ईडी ऑपरेशन संजीव श्रीवास्तव और ईडी प्रोजेक्ट राजेश कुमार भी मौजूद रहे. बोकारो थर्मल पावर प्लांट पहुंचने पर निदेशक भवन में सीआईएसएफ के जवानों ने चेयरमैन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया. इस दौरान परियोजना प्रधान मधुकर श्रीवास्तव, वरीय महाप्रबंधक (एचआर) ए. कुजूर, वरीय प्रबंधक (एचआर) पार्थो मुखर्जी सहित डीवीसी के कई अधिकारी उपस्थित रहे.

अधिकारियों के साथ चेयरमैन ने की बैठक