डीवीसी के चेयरमैन ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया, कहा-जमीन की समस्या दूर हुई तो बनेगा नया पावर प्लांट
डीवीसी के चेयरमैन राजेश पांडे ने बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने नए पावर प्लांट निर्माण को लेकर जानकारी दी.
Published : November 12, 2026 at 8:45 PM IST
बोकारो: दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के चेयरमैन राजेश पांडे गुरुवार को पहली बार बोकारो थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी शालिनी पांडे, डीवीसी मुख्यालय कोलकाता के ईडी ऑपरेशन संजीव श्रीवास्तव और ईडी प्रोजेक्ट राजेश कुमार भी मौजूद रहे. बोकारो थर्मल पावर प्लांट पहुंचने पर निदेशक भवन में सीआईएसएफ के जवानों ने चेयरमैन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया. इस दौरान परियोजना प्रधान मधुकर श्रीवास्तव, वरीय महाप्रबंधक (एचआर) ए. कुजूर, वरीय प्रबंधक (एचआर) पार्थो मुखर्जी सहित डीवीसी के कई अधिकारी उपस्थित रहे.
अधिकारियों के साथ चेयरमैन ने की बैठक
इस दौरान चेयरमैन ने पावर प्लांट की विभिन्न इकाइयों का जायजा लिया. इसके बाद सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लांट के वर्तमान संचालन, रख-रखाव और भविष्य की विस्तार योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को प्लांट का संचालन सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
"नए पावर प्लांट की संभावनाओं पर चल रहा विचार"
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीवीसी के चेयरमैन राजेश पांडे ने कहा कि बोकारो थर्मल पावर प्लांट को बेहतर ढंग से संचालित रखना निगम की प्राथमिकता है. यहां नए पावर प्लांट के निर्माण की संभावनाओं पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. हालांकि, इसके लिए जमीन की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि जमीन की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे. यदि इस दिशा में समाधान निकलता है तो बोकारो थर्मल में भी जल्द नए पावर प्लांट के निर्माण का रास्ता साफ हो सकता है.
स्थानीय लोगों और विस्थापितों से सहयोग की अपील
डीवीसी के चेयरमैन ने बताया कि चंद्रपुरा में 800 मेगावाट क्षमता की दो नई पावर प्लांट इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है. उन्होंने स्थानीय लोगों और विस्थापितों से विकास योजनाओं में सहयोग करने की अपील की. साथ ही कहा कि डीवीसी के पुनर्वासित गांवों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है. उन्होंने जानकारी दी कि शुक्रवार को वे चंद्रपुरा पावर प्लांट का निरीक्षण करेंगे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे.
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