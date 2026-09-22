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12 कॉलेजों में स्थायी नियुक्ति की मांग, DUTA का LG कार्यालय तक मार्च; वीएस नेगी बोले- ‘अब और अन्याय नहीं सहेंगे’

प्रो. नेगी ने बताया कि इस मुद्दे में दिल्ली सरकार से 100 फीसदी वित्तपोषित 12 कॉलेजों में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, डॉ. भीमराव आंबेडकर कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज शामिल हैं. इन कॉलेजों में शिक्षकों के साथ-साथ अन्य पदों पर भी नियुक्तियों और स्वीकृत पदों से जुड़े सवाल लंबे समय से बने हुए हैं.

DUTA अध्यक्ष ने बताया कि इन 12 कॉलेजों में करीब 500 से 600 शिक्षक एडहॉक और टेम्परेरी आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों ने भी उसी तरह अपनी सेवाएं दी हैं, जिस तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कॉलेजों में कार्यरत एडहॉक शिक्षकों ने दी हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कई अन्य कॉलेजों में स्थायी नियुक्तियों के एक से अधिक चरण पूरे हो चुके हैं. ऐसे में इन 12 कॉलेजों के शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को लंबित रखना उचित नहीं है.

DUTA अध्यक्ष ने बताया कि इन कॉलेजों में पहले शिक्षकों और कर्मचारियों को कई वर्षों तक वेतन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने वित्तीय व्यवस्था को सुचारू करने पर काम किया और बजट में इन कॉलेजों के लिए फंडिंग का प्रावधान किया गया. इसके बाद वेतन मिलने की समस्या काफी हद तक दूर हुई है. उन्होंने कहा कि वेतन समय पर मिलना जरूरी है, लेकिन शिक्षकों की समस्या केवल वेतन तक सीमित नहीं है. वर्षों से एडहॉक और टेम्परेरी आधार पर काम कर रहे शिक्षकों के लिए स्थायी नियुक्ति का रास्ता खोलना भी जरूरी है. प्रो. वीएस नेगी ने कहा कि कई शिक्षक पांच, दस और यहां तक कि 15 वर्षों से एडहॉक या टेम्परेरी आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. ऐसे में उनकी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए खाली पदों को जल्द से जल्द स्वीकृत कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.

प्रो. वीएस नेगी ने कहा कि दिल्ली सरकार से वित्तपोषित 12 कॉलेजों में स्थायी, एडहॉक और टेम्परेरी शिक्षक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन 12 कॉलेजों में अभी तक स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि DUTA की ओर से इस मुद्दे को कई बार पत्रों, ज्ञापनों और धरनों के माध्यम से दिल्ली सरकार के सामने उठाया गया है. इसके बावजूद डेढ़ साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. ऐसे में अब संगठन ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

वीएस नेगी ने बताया कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में DUTA की ओर से एक ऑनलाइन पेटिशन शुरू की गई थी. इस पर शिक्षकों, शोधार्थियों और अन्य संबंधित पक्षों से जुड़े लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. 23 सितंबर के मार्च के दौरान इस पेटिशन को उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को सौंपा जाएगा. उन्होंने बताया कि DUTA की मांग होगी कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को इन कॉलेजों में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए निर्देश दें. उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे को अब केवल पत्राचार तक सीमित नहीं रखना चाहता. जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

जरूरत पड़ी तो हड़ताल तक जाएंगे

DUTA अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होती है तो संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें मार्च, धरना और जरूरत पड़ने पर हड़ताल भी किया जा सकता है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में स्थायी नियुक्त हुए करीब 5 हजार शिक्षकों और वरिष्ठ शिक्षकों से भी इन एडहॉक और टेम्परेरी शिक्षकों के समर्थन में एकजुट होने की अपील की हैं.

कार्यकाल खत्म होने से पहले पद भरवाना लक्ष्य

प्रो. वीएस नेगी ने कहा कि कार्यकाल अभी करीब एक साल बाकी है और कोशिश रहेगी कि इसी अवधि में इन कॉलेजों में खाली और स्वीकृत पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि DUTA की मांग सिर्फ वेतन की समस्या दूर करने तक सीमित नहीं है. संगठन चाहता है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो और इस मुद्दे का समाधान किया जाए.

2010-11 में स्वीकृत हुई थीं 301 पोस्ट

प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि वर्ष 2010-11 में दिल्ली सरकार ने इन 12 कॉलेजों के लिए करीब 301 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए थे. ये कॉलेज पूरी तरह दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, जबकि शैक्षणिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध और उसके कांस्टीट्यूएंट कॉलेजों हैं. उन्होंने बताया कि कॉलेजवार स्वीकृत पदों में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में 33, जीसस एंड मैरी कॉलेज में 39, डॉ. बीआर अंबेडकर कॉलेज में 42, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज में 20, दिन दयाल उपाध्याय कॉलेज में 32, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में 18, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन में 10, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 36, भगिनी निवेदिता कॉलेज में 23, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में केवल 3, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में 11 और अदिति महाविद्यालय में 34 पद शामिल थे. उन्होंने कहा कि समय के साथ सेमेस्टर प्रणाली, नए कोर्स, नए विभाग और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से शिक्षकों की जरूरत कई गुना बढ़ चुकी है. ऐसे में मौजूदा स्वीकृत पद वास्तविक जरूरतों से काफी कम हैं.

अतिरिक्त नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ विवाद

प्रोफेसर राजेश झा ने बताया कि कई कॉलेजों ने जरूरत के अनुसार स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की. इन नियुक्तियों को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी और विश्वविद्यालय ने मंजूरी दी तथा शिक्षकों का वेतन भी दिल्ली सरकार से जारी होता रहा. उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद इस मुद्दे पर समन्वय की जगह टकराव बढ़ गया. उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें एक-दूसरे पर आरोप लगाती रहीं, जबकि शिक्षकों और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई बार वेतन संकट भी सामने आया और शिक्षकों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाई.

बजट स्थिर, लेकिन नियुक्तियां अब भी अटकी

प्रोफेसर राजेश झा के मुताबिक, 2024-25 में इन 12 कॉलेजों का बजट करीब 398 से 400 करोड़ रुपये था और वर्तमान में भी लगभग यही स्थिति है. सरकार बदलने के बाद वेतन व्यवस्था कुछ हद तक सामान्य हुई है, लेकिन स्थायी नियुक्तियों का रास्ता अब भी साफ नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या 'एक्स-पोस्ट फैक्टो सैंक्शन' की है. यानी जिन अतिरिक्त पदों पर वर्षों पहले नियुक्तियां हुईं, उन्हें अब तक औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है. इसी कारण नियमित भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही.

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