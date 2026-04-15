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DUTA ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरा: प्रमोशन में देरी, NFS और शिक्षकों के अधिकारों को लेकर प्रदर्शन

प्रमोशन प्रक्रिया में देरी और नियमों में बदलाव से बढ़ा असंतोष: DUTA अध्यक्ष प्रो. वी.एस. नेगी ने कहा कि हाल ही में कुछ प्रमोशन जरूर हुए हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अलग-अलग मामलों में अलग नियम लागू कर रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. स्क्रीनिंग प्रक्रिया में देरी, रिसर्च पब्लिकेशन में हस्तक्षेप और पहले से शुरू प्रक्रियाओं को बीच में रोकना शिक्षकों के आक्रोश का मुख्य कारण बन गया है. बार-बार नियमों में बदलाव से शिक्षकों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है.

DUTA अध्यक्ष प्रो. वी.एस. नेगी के नेतृत्व में हुए इस धरने में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे और विश्वविद्यालय प्रशासन पर शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि न केवल प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि फुल पास्ट सर्विस( एडहॉक, अस्थायी या अनुबंधित शिक्षकों की कुल पूर्व सेवा को पदोन्नति , वरिष्ठता और पेंशन के लिए शामिल करने की मांग से है) वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्तियों जैसे अहम मुद्दे भी लंबे समय से लंबित हैं.

शिक्षकों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से प्रमोशन में देरी, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, NFS से जुड़े विवाद और बार-बार नियमों में बदलाव ने शिक्षकों के बीच असंतोष को गहरा कर दिया है.

नई दिल्ली: राजधानी के शैक्षणिक माहौल के बीच बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय गेट नंबर-एक पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को उठाया. यह विरोध उस समय हुआ जब विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक हो रही थी.

फुल पास्ट सर्विस और इंक्रीमेंट बहाली की मांग तेज (ETV Bharat)

फुल पास्ट सर्विस और इंक्रीमेंट बहाली की मांग तेज:

धरने में “फुल पास्ट सर्विस” को मान्यता देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई. प्रो. नेगी ने बताया कि इस मुद्दे पर DUTA पहले ही शिक्षा मंत्रालय से बातचीत कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है. इसके साथ ही एम.फिल और पीएचडी करने वाले शिक्षकों को मिलने वाली वेतन वृद्धि को सभी कॉलेजों में लागू करने की मांग की गई. कई कॉलेजों में इसे रोके जाने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

स्थायी पदों की कमी पर सवाल, 12 कॉलेजों में नियुक्तियां लंबित (ETV Bharat)

स्थायी पदों की कमी पर सवाल, 12 कॉलेजों में नियुक्तियां लंबित:

DUTA ने यह भी मुद्दा उठाया कि विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में अभी तक शिक्षकों के स्थायी पद नहीं भरे गए हैं. संगठन ने प्रशासन से इस पर स्पष्ट रुख अपनाने और जल्द नियुक्तियां सुनिश्चित करने की मांग की. शिक्षकों का कहना है कि एडहॉक व्यवस्था पर निर्भरता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है और इससे शिक्षकों का भविष्य भी अस्थिर बना हुआ है.

कमेटी की सिफारिशें लागू न होने पर नाराजगी:

धरने के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित कमेटियों की सिफारिशें अब तक लागू नहीं की गई हैं. इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रो. वी.एस. नेगी ने कहा कि एकेडमिक काउंसिल के 26 निर्वाचित सदस्यों के समर्थन में यह धरना आयोजित किया गया है, ताकि शिक्षकों की आवाज को मजबूती मिल सके.

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की समीक्षा की मांग:

धरने में चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) को लेकर भी चिंता जताई गई. DUTA ने मांग की कि पहले बैच के पूरा होने के बाद इस कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा की जाए. प्रो. वी.एस. नेगी ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई कमियां और चुनौतियां सामने आई हैं, जिन्हें दूर करना जरूरी है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके.

कमेटी की सिफारिशें लागू न होने पर नाराजगी: (ETV Bharat)

आंदोलन तेज करने की चेतावनी:

DUTA ने साफ किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. संगठन का कहना है कि यह संघर्ष केवल शिक्षकों के हितों के लिए नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है.

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