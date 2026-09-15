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5 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचा DUSU शुल्क, छात्र संघ के 79 साल के सफर में कई बार बदली व्यवस्था

DUSU के करीब 79 साल के सफर में छात्रसंघ से जुड़ा शुल्क भी आठ गुना बढ़ा है.

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1947 से अब तक का सफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 12:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) का नाम आते ही छात्र राजनीति, चुनाव और चार प्रमुख पदों की तस्वीर सामने आती है. डूसू के इतिहास का एक पहलू उसका शुल्क भी है. DUSU के करीब 79 साल के सफर में सिर्फ चुनावी व्यवस्था ही नहीं बदली, बल्कि छात्रसंघ से जुड़ा शुल्क भी कई गुना बढ़ा है. विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, 2012-13 तक छात्रों से DUSU के लिए महज 5 रुपये शुल्क लिया जाता था. विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, डूसू शुल्क में सबसे पहले बड़ा बदलाव वर्ष 2013-14 में हुआ, जब इसे 5 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये किया गया.

12 साल में आठ गुना बढ़ा

करीब 12 साल में DUSU शुल्क आठ गुना बढ़ गया. इस बीच छात्रसंघ की संरचना, प्रतिनिधित्व और वित्तीय व्यवस्था में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए. इस साल DUSU चुनाव 18 सितंबर को होंगे, जबकि परिणाम 19 सितंबर को घोषित किए जाएंगे.

नंदिनी दत्ता, कोषाध्यक्ष, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

आजादी से पहले रखी गई थी डूसू की नींव

6 अगस्त 1947 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में छात्रों के प्रतिनिधि संगठन की स्थापना का प्रस्ताव सामने आया था. विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन कुलपति ने परिषद को बताया था कि छात्रों का एक प्रतिनिधि समूह विश्वविद्यालय में छात्रों का संघ बनाना चाहता है. इसके लिए एक समिति गठित कर संविधान और कामकाज की प्रक्रिया तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया था. शुरुआती खर्च के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 150 रुपये की सहायता देने की उम्मीद भी जताई गई थी. यही प्रस्ताव आगे चलकर डूसू के संस्थागत सफर की शुरुआती कड़ी बना.

1949 में स्थापना

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में हुई थी, लेकिन छात्रों के लिए अलग प्रतिनिधि संस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसी उद्देश्य से 9 अप्रैल 1949 को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) की स्थापना की गई. इसका उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. उस समय छात्रसंघ का मुख्य उद्देश्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करना, छात्रों की समस्याओं को उठाना और विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण को मजबूत करना था. शुरुआती वर्षों में छात्रसंघ का गठन प्रत्यक्ष चुनावों से नहीं होता था. प्रतिनिधियों के माध्यम से छात्र नेतृत्व का चयन किया जाता था.

DUSU Economy
DUSU की आर्थिक व्यवस्था (ETV Bharat)

1950 के दशक में आर्थिक चुनौती

छात्रसंघ बनने के बाद उसके सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता की समस्या खड़ी हो गई. 27 मार्च 1953 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सामने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से आर्थिक सहायता की मांग रखी गई. उस समय विश्वविद्यालय ने कहा था कि छात्र संघ को खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करने चाहिए. रिकॉर्ड के मुताबिक, उस वर्ष संघ को पहले ही 500 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी. इसके एक साल बाद संघ की आर्थिक स्थिति का अंतर और स्पष्ट हुआ. 14 मार्च 1954 के रिकॉर्ड में डूसू का खर्च 1995 रुपये बताया गया, जबकि उसकी आय केवल 815 रुपये थी.

1954 में पहली बार हुए चुनाव

1954 डूसू के इतिहास में एक और जरूरी साल रहा. इसी साल छात्र संघ के लिए संविधान तैयार किया गया और पहली बार चुनाव कराए गए. हालांकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए संघ के संचालन को लेकर विश्वविद्यालय को अस्थायी व्यवस्था पर विचार करना पड़ा. अगले शैक्षणिक वर्ष तक संघ के संचालन के लिए केयरटेकर कमेटी बनाए जाने और नए खर्च पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया था. 1973 में संवैधानिक ढांचे को मिला नया रूप;2 अगस्त 1973 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने डूसू के मौजूदा संविधान को खत्म कर अंतरिम संविधान लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया. इस अंतरिम संविधान में डूसू के प्रशासन और वित्तीय कामकाज के लिए कई नियम बनाए गए. यहां तक कि 100 रुपये से अधिक के खर्च के लिए कार्यकारी समिति की अनुमति का प्रावधान भी रखा गया.

चार पदों के साथ बनाया गया पूरा प्रतिनिधित्व तंत्र

1973 के अंतरिम संविधान में डूसू के चार प्रमुख निर्वाचित पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव निर्धारित किए गए. अध्यक्ष को संघ का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बनाया गया, जबकि उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी निभानी थी. सचिव को अध्यक्ष से सलाह लेकर संघ के कामकाज को संविधान के अनुसार संचालित करना था. इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल को जरूरी भूमिका दी गई. इसमें संबद्ध कॉलेजों के छात्र संघों के अध्यक्ष और विभिन्न संस्थानों से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था थी.

कार्यकारी समिति में महिला प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान

डूसू की कार्यकारी समिति में चार निर्वाचित पदाधिकारियों के अलावा सेंट्रल काउंसिल से 11 सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान था. इनमें कम से कम दो महिला सदस्यों का होना जरूरी था. इससे डूसू के ढांचे में केवल प्रत्यक्ष चुनाव ही नहीं, बल्कि विभिन्न कॉलेजों और छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी को भी जगह दी गई.

डूसू चुनाव शुल्क से निकलते हैं सालभर के खर्च

डूसू शुल्क की बात करें तो लंबे समय तक छात्रों से 5 रुपये लिए जाते थे. विश्वविद्यालय प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक, 2012-13 तक यह शुल्क 5 रुपये था. इसके बाद 2013-14 में शुल्क बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया. करीब 11 वर्षों तक यही शुल्क लागू रहा. फिर 21 जून 2024 को इसमें दोबारा संशोधन किया गया और डूसू शुल्क 40 रुपये कर दिया गया. दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की कोषाध्यक्ष नंदिनी दत्ता ने कहा कि डूसू चुनाव प्रक्रिया के तहत लिया जाने वाला शुल्क छात्र संगठनों और गतिविधियों से जुड़े सालभर के खर्चों में उपयोग होता है. उन्होंने बताया कि पहले चुनाव शुल्क महज पांच रुपये था, जिसे 2013-14 में बढ़ाकर 20 रुपये किया गया और अब यह 40 रुपये है. उन्होंने कहा कि छात्र संख्या बढ़ने के साथ सालभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और अन्य गतिविधियों पर खर्च भी बढ़ा है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कॉलेज डूसू की संबद्धता को स्वीकार नहीं करते या इसे लेना नहीं चाहते, उनके छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जाता है.

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