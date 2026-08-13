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DUSU चुनाव 2026: 18 सितंबर को होगा मतदान, 19 को होगी मतगणना; 10 सितंबर तक नामांकन

डूसू पदों के लिए नामांकन पत्र चीफ इलेक्शन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस सेंटर, बॉटनी विभाग के सामने, गेट नंबर-4, नॉर्थ कैंपस में जमा किए जाएंगे.

DUSU चुनाव का रण
DUSU चुनाव का रण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 7:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 का कार्यक्रम जारी हो गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी और इसी दिन दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति और चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

18 सितंबर को होगा मतदान
डीयू छात्रसंघ चुनाव के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई है. विश्वविद्यालय ने दिन और शाम की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मतदान का अलग-अलग समय निर्धारित किया है. दिन की कक्षाओं के छात्रों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. वहीं, शाम की कक्षाओं के छात्रों को मतदान का अवसर दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मिलेगा. इस चुनाव में डूसू के पदाधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा. मतदान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और आचार संहिता का पालन करना होगा.

19 सितंबर को होगी वोटों की गिनती
मतदान के अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी. इसी दिन डूसू चुनाव के नतीजे सामने आने की संभावना है. मतगणना पूरी होने के बाद छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है.

10 सितंबर को नामांकन की अंतिम तारीख
विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के मुताबिक डूसू चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है. उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और शपथपत्र जमा कर सकेंगे. इसी दिन दोपहर 3:15 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी.
जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 सितंबर को शाम 6 बजे तक विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.

11 सितंबर को नाम वापसी
नामांकन प्रक्रिया के अगले दिन यानी 11 सितंबर को उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का मौका मिलेगा. इसके लिए दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 11 सितंबर को शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. अंतिम सूची जारी होने के बाद चुनाव मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

कहां जमा होंगे नामांकन पत्र
डूसू पदों के लिए नामांकन पत्र चीफ इलेक्शन ऑफिसर कॉन्फ्रेंस सेंटर, बॉटनी विभाग के सामने, गेट नंबर-4, नॉर्थ कैंपस में जमा किए जाएंगे. वहीं, केंद्रीय परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन पत्र संबंधित कॉलेज, विभाग या संस्थान में जमा होंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया है कि डूसू पदाधिकारियों के लिए निर्धारित नामांकन पत्र चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कार्यालय में रखे गए सीलबंद बॉक्स में जमा किए जाएंगे. नामांकन पत्र डीयू की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे.

आचार संहिता का करना होगा पालन
अधिसूचना में चुनाव से संबंधित नियमों और आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें डूसू के संविधान के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े विभिन्न आदेशों और दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया गया है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया इन्हीं नियमों और निर्धारित प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी.

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