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DUSU चुनाव 2026: 18 सितंबर को होगा मतदान, 19 को होगी मतगणना; 10 सितंबर तक नामांकन

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 का कार्यक्रम जारी हो गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, डूसू के पदाधिकारियों और केंद्रीय परिषद के सदस्यों के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 19 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी और इसी दिन दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति और चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

18 सितंबर को होगा मतदान

डीयू छात्रसंघ चुनाव के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई है. विश्वविद्यालय ने दिन और शाम की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मतदान का अलग-अलग समय निर्धारित किया है. दिन की कक्षाओं के छात्रों के लिए मतदान सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. वहीं, शाम की कक्षाओं के छात्रों को मतदान का अवसर दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मिलेगा. इस चुनाव में डूसू के पदाधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा. मतदान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निर्धारित प्रक्रिया और आचार संहिता का पालन करना होगा.

19 सितंबर को होगी वोटों की गिनती

मतदान के अगले दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी. इसी दिन डूसू चुनाव के नतीजे सामने आने की संभावना है. मतगणना पूरी होने के बाद छात्रसंघ के विभिन्न पदों पर जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही छात्र संगठनों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है.

10 सितंबर को नामांकन की अंतिम तारीख

विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के मुताबिक डूसू चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है. उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र के साथ 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और शपथपत्र जमा कर सकेंगे. इसी दिन दोपहर 3:15 बजे से नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी.

जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 सितंबर को शाम 6 बजे तक विधिवत नामांकित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी.