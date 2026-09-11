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डूसू चुनाव 2026: NSUI ने चारों केंद्रीय पदों के प्रत्याशी किए घोषित, ABVP और ASAP ने भी उतारे उम्मीदवार

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 को लेकर छात्र संगठनों ने अपने प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है. नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने चारों केंद्रीय पदों के लिए अपने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है. वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है. एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) ने अध्यक्ष और सचिव पद के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं.

NSUI के चारों पदों पर प्रत्याशी घोषित: NSUI की ओर से जारी सूची के अनुसार अध्यक्ष पद पर विजय शंकर मीणा, उपाध्यक्ष पद पर वीर छत्रथ, सचिव पद पर नम्रता चौधरी और संयुक्त सचिव पद पर गोपाल चौधरी चुनाव लड़ेंगे.

ABVP से यश डबास अध्यक्ष पद के उम्मीदवार: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी डूसू के चारों केंद्रीय पदों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. संगठन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, उपाध्यक्ष पद के लिए इशू मौर्य, सचिव पद के लिए रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद के लिए लक्ष्यराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.