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DUSU Election 2026: मतदान शुरू होते ही कैंपस में दिखा चुनावी रंग, उम्मीदवारों ने जीत का जताया भरोसा

सुबह मतदान केंद्रों पर छात्र वोट डालने पहुंचने लगे तो उम्मीदवार और उनके समर्थक भी छात्रों के बीच सक्रिय नजर आए.

DUSU Election 2026
चुनावी रंग में रंगा दिल्ली विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 12:14 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह मतदान शुरू होते ही कैंपस में चुनावी रंग देखने को मिला. मतदान केंद्रों पर छात्र वोट डालने पहुंचने लगे तो उम्मीदवार और उनके समर्थक भी छात्रों के बीच सक्रिय नजर आए. कोई अपने पक्ष में मतदान की अपील करता दिखा तो कहीं छात्र चुनाव और उम्मीदवारों को लेकर चर्चा करते नजर आए. मतदान शुरू होने के साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया और छात्रों के मुद्दों पर काम करने की बात कही.

मतदान शुरू, उम्मीदवारों की छात्रों पर नजर

सुबह 8:30 बजे मतदान शुरू होने के बाद डूसू चुनाव में मैदान में उतरे उम्मीदवारों की नजर छात्रों के रुख पर रही. कैंपस में अलग-अलग छात्र संगठनों के समर्थक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में छात्रों से समर्थन की अपील करते दिखाई दिए. पूर्व अध्यक्ष आर्यन मान ने चुनावी माहौल को अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि छात्र चुनाव को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें छात्रों का समर्थन मिल रहा है.

उम्‍मीदवारों से बातचीत (ETV Bharat)

आर्यन मान बोले- छात्रों के मुद्दों पर करेंगे काम

हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर आर्यन मान से सवाल किया गया. उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से आने वाले निर्णय पर नजर है. आर्यन मान ने पिछले साल के चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी इस तरह की स्थिति सामने आई थी और उस दौरान उनके संगठन ने तीन केंद्रीय पदों पर जीत हासिल की थी. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव से जुड़े घटनाक्रम का भी जिक्र किया. आर्यन मान ने कहा कि विद्यार्थियों ने चुनाव के दौरान कई मुद्दे बताए हैं और इन मुद्दों को सालभर में पूरा करने के लिए काम किया जाएगा.

हॉस्टल व्यवस्था पर बोले एनएसयूआई उम्मीदवार

एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीर चतरथ ने भी मतदान शुरू होने के बाद चुनावी माहौल को अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव अच्छी तरह चल रहा है और वह विद्यार्थियों के बीच अपनी बात रख रहे हैं. वीर चतरथ ने छात्रों के लिए हॉस्टल व्यवस्था की जरूरत को प्रमुख मुद्दा बताया. दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं, ऐसे में आवास की समस्या चुनाव के दौरान भी चर्चा में रही है.

कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
कैंपस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (ETV Bharat)

झड़प के सवाल पर हाईकोर्ट का जिक्र

चुनाव प्रचार के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प और दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर भी वीर चतरथ से सवाल किया गया. इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत की प्रक्रिया चल रही है.

छात्र हित के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में यीशु मौर्य

ABVP उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार ईशु मौर्य ने कहा कि लगातार छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को समझ गया. उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में हॉस्टल की समस्या समेत छात्र हित से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं. ईशु मौर्य ने कहा कि उनके घोषणापत्र में हॉस्टल से जुड़ी मांगों को प्रमुखता दी गई है. उन्होंने कहा कि छात्रों की जरूरतों को समझते हुए उनके मुद्दों को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मजबूती से उठाने का प्रयास किया जाएगा.

अब छात्रों के वोट पर टिकी नजर

डूसू चुनाव में चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान हो रहा है. प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवारों ने छात्रों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को उठाया. इनमें हॉस्टल, छात्र सुविधाएं, सुरक्षा और कैंपस से जुड़े विषय प्रमुख रहे. अब मतदान शुरू होने के साथ ही चुनावी दावों और वादों के बाद छात्रों के फैसले पर सबकी नजर है.

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