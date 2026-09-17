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डूसू चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तोड़फोड़ का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई आज

दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 16 सितंबर को हुई हिंसामामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी.

Delhi High Court
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 17, 2026 at 12:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 16 सितंबर को हुई हिंसा और तोड़फोड़ का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को लेकर गुरुवार को एक वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया. उन्होंने बताया कि डूसू चुनाव 18 सितंबर को होना है और चुनाव से ठीक पहले हुई तोड़फोड़ को लेकर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आज ही करने का आदेश दिया है.

वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष कहा कि डूसू का चुनाव कल यानि 18 सितंबर को है और 16 सितंबर को जमकर तोड़फोड़ की गई. उन्होंने आज ही इस मामले की सुनवाई करने की मांग की. उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.

16 सितंबर को डूसू के चुनाव में दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी. 16 सितंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था. डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है. बता दें कि 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी राजनीतिक पार्टी के छात्र विंग का सदस्य होने के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ( डूसू) चुनाव के उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. हाईकोर्ट ने डूसू चुनावों से जुड़े लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए ये बातें कही थीं.

याचिका में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है जिसमें कहा गया था कि चुनाव राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए. याचिका में आरोप लगाया गया था कि एनएसयूआई, एबीवीपी, एएसएपी,एसएफआई, आईसा जैसे संगठनों ने पैनल जारी किया और डूसू चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की. डूसू चुनाव में इस तरह का राजनीतिक समर्थन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन है.

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