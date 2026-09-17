डूसू चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तोड़फोड़ का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई आज
दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 16 सितंबर को हुई हिंसामामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी.
Published : September 17, 2026 at 12:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (डूसू) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 16 सितंबर को हुई हिंसा और तोड़फोड़ का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को लेकर गुरुवार को एक वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया. उन्होंने बताया कि डूसू चुनाव 18 सितंबर को होना है और चुनाव से ठीक पहले हुई तोड़फोड़ को लेकर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आज ही करने का आदेश दिया है.
वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष कहा कि डूसू का चुनाव कल यानि 18 सितंबर को है और 16 सितंबर को जमकर तोड़फोड़ की गई. उन्होंने आज ही इस मामले की सुनवाई करने की मांग की. उसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.
VIDEO | Delhi: On a scuffle between student groups outside the DU law faculty during DUSU election campaign, DCP (North) Niharika Bhatt says, "At around 5.00 pm today, a minor verbal altercation and scuffle broke out between two groups of students on campus. Two students… pic.twitter.com/b5kZ5eq33R— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
16 सितंबर को डूसू के चुनाव में दो छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी. 16 सितंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था. डूसू का चुनाव 18 सितंबर को होना है. बता दें कि 16 सितंबर को हाईकोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसी राजनीतिक पार्टी के छात्र विंग का सदस्य होने के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ( डूसू) चुनाव के उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. हाईकोर्ट ने डूसू चुनावों से जुड़े लिंगदोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए ये बातें कही थीं.
याचिका में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी चुनाव के दौरान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है जिसमें कहा गया था कि चुनाव राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए. याचिका में आरोप लगाया गया था कि एनएसयूआई, एबीवीपी, एएसएपी,एसएफआई, आईसा जैसे संगठनों ने पैनल जारी किया और डूसू चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की. डूसू चुनाव में इस तरह का राजनीतिक समर्थन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन है.
इसे भी पढ़ें
DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में हुई भिड़ंत, ABVP और NSUI आमने-सामने
DUSU Election: नारे कम, मुद्दे ज्यादा! हॉस्टल, मेट्रो पास, फीस से रोजगार तक; जानिए चारों संगठनों के घोषणापत्र में क्या-क्या?
5 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचा DUSU शुल्क, छात्र संघ के 79 साल के सफर में कई बार बदली व्यवस्था