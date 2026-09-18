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DUSU Election 2026: दोनों चरणों का मतदान खत्म, अब तक 39.77% वोटिंग; आठ EVM अभी आना बाकी

दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. शनिवार को मतगणना होगी. पढ़ें पूरी खबर..

डूसू चुनाव 2026
डूसू चुनाव 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 9:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 के लिए शुक्रवार को दोनों चरणों का मतदान पूरा हो गया. विश्वविद्यालय में शाम 7:30 बजे मतदान खत्म होने के बाद अब तक 39.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. सुबह के मतदान वाले सभी 44 मतदान केंद्रों से ईवीएम मतगणना केंद्र पहुंच चुकी हैं, जबकि शाम के आठ बूथों से ईवीएम अभी आना बाकी है. इन मशीनों के पहुंचने और वोटों को आंकड़े में शामिल किए जाने के बाद अंतिम मतदान प्रतिशत साफ होगा.

मतदान खत्म, अब EVM पहुंचने का इंतजार: डूसू चुनाव के लिए शुक्रवार को दो चरणों में मतदान कराया गया. सुबह के कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले गए. इसके बाद शाम के कॉलेजों के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान हुआ. दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. सुबह के मतदान से जुड़ी सभी 44 मतदान केंद्रों की ईवीएम मतगणना केंद्र पहुंच चुकी हैं. शाम के आठ बूथों की ईवीएम आने के बाद उनका डेटा भी कुल मतदान में जोड़ा जाएगा.

इस साल ये उम्मीदवार हैं मैदान में
इस साल ये उम्मीदवार हैं मैदान में (ETV Bharat)

पिछले साल से थोड़ा अधिक मतदान: डूसू चुनाव 2025 में 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस साल फिलहाल 39.77 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ है. हालांकि, शाम के आठ बूथों की ईवीएम के आंकड़े शामिल होने के बाद यह प्रतिशत बढ़ सकता है. पिछले चुनाव में 52 मतदान केंद्रों पर 195 पोलिंग बूथ बनाए गए थे. इस बार चुनाव प्रक्रिया के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और करीब डेढ़ लाख से अधिक छात्र मतदान के लिए पात्र थे.

पिछले वर्ष इन प्रत्याशियों ने मारी थी बाजी
पिछले वर्ष इन प्रत्याशियों ने मारी थी बाजी (ETV Bharat)

चार केंद्रीय पदों पर 20 उम्मीदवार: डूसू के चार केंद्रीय पदों के लिए इस बार कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष पद के लिए पांच, सचिव पद के लिए चार और संयुक्त सचिव पद के लिए चार उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास, NSUI के विजय शंकर मीणा और AISA-SFI की अनन्या रतूड़ी समेत सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. उपाध्यक्ष पद पर ABVP की इशु मौर्य, NSUI के वीर चतरथ और AISA-SFI के अक्षत शिखर समेत पांच उम्मीदवार हैं. वहीं सचिव पद पर ABVP की रिया छाबड़ी, NSUI की नम्रता चौधरी, AISA-SFI के स्टैंजिन डेस्कजोंग और ASAP के पंकज कुमार मैदान में हैं. इसके अलावा संयुक्त सचिव पद पर ABVP के लक्ष्यराज सिंह, NSUI के गोपाल चौधरी, AISA-SFI के बी. परिजात समेत चार उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

सुरक्षा के बीच हुआ मतदान: मतदान को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस की तैनाती के साथ प्रवेश और आवाजाही पर भी निगरानी रखी गई. चुनाव के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने 12 कंट्रोल रूम भी बनाए थे. मतदान के दौरान कई कॉलेजों के बाहर छात्रों की कतारें भी देखने को मिलीं. चुनाव से पहले प्रचार के दौरान छात्र संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था, इसलिए मतदान के दिन सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया. मतदान पूरा होने के बाद अब सभी की नजर मतगणना पर है. 19 सितंबर को वोटों की गिनती होगी. इसके बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद के परिणाम सामने आएंगे.

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