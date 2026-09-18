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DUSU Election: 10 कॉलेजों में बैलेट पेपर और बाकी में EVM से मतदान, NSUI कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर ABVP का विरोध

डूसू चुनाव में EVM व बैलट पेपर दोनों से मतदान किया गया. साथ ही छात्रों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी गई. पढ़ें खबर..

डूसू चुनाव 2026
डूसू चुनाव 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2026 at 5:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. विश्वविद्यालय के 10 कॉलेजों में बैलेट पेपर, जबकि अन्य कॉलेजों में EVM के जरिए मतदान कराया गया. कुल 52 केंद्रों पर मतदान हुए. मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. इसी बीच किरोड़ीमल कॉलेज में NSUI कार्यकर्ताओं के प्रवेश को लेकर ABVP ने विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. पहले चरण का मतदान पूरा होने के बाद दोपहर 3 बजे से दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ. हालांकि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन 1000 नए ईवीएम समेत कुल 1700 ईवीएम के साथ कॉलेज और सेंट्रल का मतदान करने की योजना थी. मगर कुछ कॉलेज में चुनाव बैलट पेपर से हुआ.

10 कॉलेजों में बैलेट पेपर, बाकी में EVM से मतदान

डूसू चुनाव में इस बार मतदान के लिए बैलेट पेपर और EVM दोनों का इस्तेमाल किया गया. 10 कॉलेजों में बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले गए, जबकि बाकी कॉलेजों में छात्रों ने EVM पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया. हंसराज कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रो. रमा ने बताया कि इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू रखना था. उन्होंने बताया कि बैलट पेपर में तकनीकी समस्या की आशंका नहीं रहती और कॉलेज में मतदान को कम समय में पूरा करने में मदद मिलती है.

प्रोफेसर रमा, प्रधानाचार्य, हंसराज कॉलेज (ETV Bharat)

किरोड़ीमल कॉलेज में NSUI कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर विरोध

मतदान के दौरान किरोड़ीमल कॉलेज में NSUI कार्यकर्ताओं के प्रवेश को लेकर ABVP ने विरोध किया. ABVP की ओर से आरोप लगाया गया कि NSUI से जुड़े कार्यकर्ता मतदान परिसर में पहुंचे, जिसको लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई. विरोध के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला. मतदान प्रक्रिया को प्रभावित होने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. किसी बड़े विवाद की स्थिति सामने नहीं आई और पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ.

छात्रों की आवाजाही पर रखी गई नजर

डूसू चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. मतदान केंद्रों के आसपास दिल्ली पुलिस समेत अर्ध सैनिक बल की तैनाती के साथ छात्रों की आवाजाही पर भी नजर रखी गई. किरोड़ीमल कॉलेज में विरोध की घटना को छोड़कर पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ. मतदान केंद्रों पर छात्रों की पहचान की जांच की गई और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई.

दोपहर 3 बजे से दूसरे चरण का मतदान

पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दोपहर 3 बजे से दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. दूसरे चरण में भी अलग-अलग कॉलेजों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार EVM और बैलट पेपर के जरिए मतदान कराया जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई.

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

डूसू चुनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी. मतदान केंद्रों के प्रवेश और निकास पर निगरानी रखी गई. इसके अलावा कॉलेज परिसरों में अनधिकृत लोगों की आवाजाही रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए. संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई.

38 से 40 फीसदी मतदान का अनुमान

मतदान प्रतिशत को लेकर अलग-अलग कॉलेज अलग-अलग मतदान प्रतिशत बता रहे हैं. प्रधानाचार्य प्रो. रमा ने हंसराज कॉलेज में करीब 38 से 40 फीसदी मतदान होने का अनुमान जताया. हालांकि, अंतिम मतदान प्रतिशत आधिकारिक आंकड़े सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे. डूसू चुनाव में छात्रों की भागीदारी को लेकर भी लगातार नजर बनी हुई है. मतदान के पहले चरण में छात्रों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब दूसरे चरण में भी मतदान जारी है.

चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान

डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के चार केंद्रीय पदों के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव मैदान में ABVP, NSUI, AISA-SFI गठबंधन और ASAP छात्र संगठनों के उम्मीदवारों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं. मतगणना 19 सितंबर को मल्टी परपज हॉल में होगी.

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