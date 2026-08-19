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DUSU Election 2026: केंद्रीय परिषद में सात नए सदस्य जुड़े, मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी पहले ही तय

दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय परिषद में सात अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की है.

DUSU Election 2026
दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव को लेकर तैयारियां तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 11:59 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव 2026-27 को लेकर तैयारियां अब और तेज हो गई हैं. चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय परिषद में सात अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की है. इससे पहले चुनाव की जिम्मेदारी के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर राजेश सिंह की नियुक्ति की जा चुकी है. अब सात नए सदस्यों को केंद्रीय परिषद में शामिल कर चुनाव कराने वाली टीम को और मजबूत किया गया है.

सात लोगों को बनाया गया अतिरिक्त सदस्य

दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने डूसू के संरक्षक के रूप में सात लोगों को केंद्रीय परिषद का अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया है. इनमें लॉ फैकल्टी के प्रो. अनुपम झा, भूगोल विभाग के प्रो. सुभाष आनंद, संयुक्त प्रॉक्टर प्रो. अवधेश कुमार, उर्दू विभाग के प्रो. मुश्ताक ए. कादरी, लॉ फैकल्टी के प्रो. नरेंद्र कुमार बिश्नोई, आईएल एंड एलएस विभाग की प्रो. डी. उमा देवी और लॉ फैकल्टी के डॉ. सिद्धार्थ मिश्रा शामिल हैं.

पहले ही तय हो चुकी है चुनाव की मुख्य जिम्मेदारी

डूसू चुनाव के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पहले ही मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर चुका है. अब केंद्रीय परिषद में सात अतिरिक्त सदस्यों को जोड़कर चुनाव से जुड़े कामों के लिए प्रशासनिक टीम का विस्तार किया गया है. यह सदस्य चुनाव प्रक्रिया के संचालन में केंद्रीय परिषद के साथ काम करेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह नियुक्ति डूसू संविधान के अध्याय-4 की धारा 16(i) के तहत की है. अधिसूचना में बताया गया है कि यह फैसला पांच अगस्त को जारी की गई पिछली अधिसूचना के क्रम में लिया गया है.

चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर

डूसू चुनाव में अब करीब एक महीने का समय बचा है. ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव से जुड़े अलग-अलग कामों को तेजी से पूरा कर रहा है. मुख्य चुनाव अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बाद अब केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति को चुनाव की तैयारियों के अगले चरण के तौर पर देखा जा रहा है. केंद्रीय परिषद चुनाव से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक कामों में जरूरी भूमिका निभाती है. ऐसे में नए सदस्यों के जुड़ने से चुनाव प्रक्रिया को संभालने के लिए परिषद में अतिरिक्त सदस्य मौजूद होंगे.

नियमों के पालन पर रहेगी नजर

इस बार डूसू चुनाव में विश्वविद्यालय प्रशासन नियमों के पालन को लेकर पहले ही सख्त रुख अपना चुका है. चुनाव के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन करना जरूरी होगा. प्रचार के दौरान वाहनों के इस्तेमाल, अनधिकृत पार्किंग और अन्य गतिविधियों को लेकर भी विश्वविद्यालय ने नियम तय किए हैं. उम्मीदवारों को प्रचार के लिए अधिकृत वाहनों का ही इस्तेमाल करना होगा. परिसर में यातायात व्यवस्था प्रभावित करने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

चुनाव की तारीख नजदीक, तैयारियां तेज

डूसू चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की गतिविधियां भी तेज हो रही हैं. चुनाव प्रक्रिया में नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना जैसे कई चरण होते हैं. इन सभी चरणों को नियमों के अनुसार पूरा कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. सात नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद चुनाव कराने वाली केंद्रीय परिषद का दायरा बढ़ गया है. इससे चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने में प्रशासन को अतिरिक्त सहयोग मिलने की उम्मीद है.

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