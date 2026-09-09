DUSU Election 2026: DU में सुरक्षा कड़ी, 600 से अधिक कैमरों से होगी निगरानी; नामांकन का आखिरी दिन कल
10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक जमा होंगे नामांकन, शाम 6 बजे जारी होगी सूची, 11 सितंबर को अंतिम सूची
Published : September 9, 2026 at 6:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी. 10 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम तक वैध प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी. नामांकन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. डीयू के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि परिसर में 600 से अधिक कैमरों से निगरानी होगी और संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी.
10 सितंबर को नामांकन की पूरी प्रक्रिया
डूसू चुनाव के जारी कार्यक्रम के अनुसार, 10 सितंबर नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है. उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे. इसके ठीक 15 मिनट बाद यानी दोपहर 3:15 बजे नामांकन पत्रों की जांच शुरू होगी. जांच के बाद शाम 6 बजे तक वैध रूप से नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी. इसके बाद चुनाव प्रक्रिया अगले चरण में पहुंचेगी. 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद उसी दिन शाम 5 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. इस तरह 10 और 11 सितंबर डूसू चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से काफी अहम दिन रहेंगे.
गेट नंबर-4 दो दिन रहेगा बंद
चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 10 और 11 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर-4 बंद रहेगा. इसके अलावा विश्वविद्यालय के आसपास छात्र मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड और जीसी नारंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को भी नियंत्रित किया जाएगा.
गेट नंबर-1 से प्रवेश, स्टिकर की जांच
फैकल्टी और स्टाफ के लिए भी प्रवेश की अलग व्यवस्था की गई है. प्रोफेसर मनोज कुमार ने बताया कि फैकल्टी सदस्य अपने वाहनों के साथ गेट नंबर-1 से विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर सकेंगे. इसके लिए वाहन पर विश्वविद्यालय का अधिकृत स्टिकर होना जरूरी होगा. प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से आईडी की जांच भी की जाएगी. इस व्यवस्था का मकसद विश्वविद्यालय परिसर में अनधिकृत वाहनों और लोगों के प्रवेश को रोकना है. नामांकन के दौरान परिसर में आने वाले लोगों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
50 नए कैमरे लगाए जा रहे
डीयू में सुरक्षा निगरानी को और मजबूत करने के लिए करीब 50 अतिरिक्त कैमरे लगाए जा रहे हैं. इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में 600 से अधिक कैमरों से निगरानी की जाएगी. नामांकन के आखिरी दिन भीड़ वाले इलाकों और प्रवेश द्वारों पर इन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही क्रांति चौक गेट से बैरिकेडिंग शुरू की जाएगी. यहां सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे. परिसर में आने वाले लोगों की आईडी जांच और प्रवेश व्यवस्था पर भी नजर रखी जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षाकर्मी मिलकर काम करेंगे.
जरूरी काम से आने-जाने वालों का भी ध्यान
चीफ प्रॉक्टर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ विश्वविद्यालय से जुड़े जरूरी कामों का भी ध्यान रखा जा रहा है. यदि कोई शिक्षक या अन्य लोग हेल्थ सेंटर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आवाजाही की व्यवस्था की जाएगी. आम लोगों और जरूरी काम से विश्वविद्यालय आने वाले लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाते समय विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों, फैकल्टी सदस्यों और गर्भवती महिलाओं जैसी विशेष जरूरत वाले लोगों की आवाजाही को भी ध्यान में रखा गया है.
नामांकन के बाद चुनाव की ओर बढ़ेगा डूसू
डूसू चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची सामने आएगी. 11 सितंबर शाम 5 बजे अंतिम सूची जारी होने के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव मैदान में कौन-कौन से उम्मीदवार हैं. इसके बाद चुनाव प्रचार और मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. मतदान 18 सितंबर को है.
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