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DUSU Election 2026: NOTA को मिले 23,942 वोट, सचिव पद पर सबसे ज्यादा, हर 10 में से करीब एक छात्र ने प्रत्याशियों को नकारा

सचिव पद पर सबसे ज्यादा NOTA चार केंद्रीय पदों के आंकड़ों को अलग-अलग देखें तो सचिव पद पर NOTA का प्रतिशत सबसे अधिक रहा. सचिव पद के लिए कुल 60,776 वोट पड़े. इनमें 7,884 वोट NOTA के खाते में गए. यह कुल मतों का 12.97 फीसदी है. यानी सचिव पद के चुनाव में करीब आठ में से एक वोट किसी उम्मीदवार को नहीं मिला. संयुक्त सचिव पद भी NOTA के मामले में दूसरे पदों की तुलना में आगे रहा. इस पद पर कुल 60,825 वोट पड़े, जिनमें 7,389 वोट NOTA को मिले. इसका प्रतिशत 12.15 फीसदी रहा. इस तरह सचिव और संयुक्त सचिव, दोनों पदों पर NOTA का हिस्सा 12 फीसदी से ज्यादा रहा.

2025 के मुकाबले NOTA वोट भी बढ़े इस साल डूसू चुनाव में कुल मतदान और NOTA दोनों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई. वर्ष 2025 के चुनाव में 2,39,533 वोट पड़े थे. इनमें 23,674 वोट NOTA के खाते में गए थे. इस तरह पिछले चुनाव में भी करीब 10 फीसदी मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं दिया था. इस बार कुल मतदान बढ़कर 2,43,300 हो गया और NOTA वोट भी बढ़कर 23,942 पहुंच गए. यानी पिछले साल की तुलना में 268 अधिक वोट NOTA को मिले. हालांकि कुल मतदान बढ़ने के कारण NOTA का हिस्सा मामूली रूप से 10 फीसदी से नीचे रहा.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के नतीजों में इस बार उम्मीदवारों की जीत-हार के साथ NOTA का आंकड़ा भी चर्चा में रहा. चारों केंद्रीय पदों को मिलाकर कुल 2,43,300 वोट पड़े, जिनमें 23,942 वोट NOTA के खाते में गए. यानी कुल मतदान का 9.84 फीसदी हिस्सा किसी उम्मीदवार के बजाय NOTA को मिला. आंकड़ों को देखें तो मतदान करने वाले करीब हर 10 छात्रों में से एक ने किसी भी प्रत्याशी को चुनने के बजाय NOTA का विकल्प दबाया.

अध्यक्ष पद पर NOTA 7.09 फीसदी

अध्यक्ष पद के लिए कुल 60,845 वोट पड़े. इनमें 4,310 वोट NOTA के खाते में गए. यानी अध्यक्ष पद पर 7.09 फीसदी मतदाताओं ने किसी प्रत्याशी के बजाय NOTA का विकल्प चुना. अध्यक्ष पद पर NOTA का प्रतिशत सचिव और संयुक्त सचिव की तुलना में कम रहा. इसके बावजूद चारों पदों के कुल आंकड़े में NOTA की हिस्सेदारी करीब 10 फीसदी तक पहुंची.

उपाध्यक्ष पद पर 4,359 NOTA वोट

उपाध्यक्ष पद के लिए कुल 60,854 वोट पड़े. इनमें 4,359 वोट NOTA को मिले. यह 7.16 फीसदी रहा. प्रतिशत के लिहाज से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर NOTA का आंकड़ा लगभग समान रहा. वहीं, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर NOTA का प्रतिशत इन दोनों पदों की तुलना में काफी अधिक रहा. इससे चारों केंद्रीय पदों के बीच NOTA के मतदान में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है.



चार पदों के आंकड़े क्या कहते हैं?

डूसू चुनाव में चार केंद्रीय पदों के लिए पड़े NOTA वोटों को एक साथ देखें तो तस्वीर इस तरह सामने आती है:

हर 10 में से करीब एक छात्र ने प्रत्याशियों को नकारा (ETV Bharat)

इन आंकड़ों से साफ है कि NOTA का सबसे ज्यादा सचिव पद के लिए हुआ, जबकि अध्यक्ष पद पर इसका प्रतिशत सबसे कम रहा. सचिव पद पर NOTA का हिस्सा अध्यक्ष पद की तुलना में करीब छह प्रतिशत अंक अधिक रहा.डूसू चुनाव में आमतौर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, इस पर सबसे ज्यादा नजर रहती है. लेकिन इस बार NOTA के आंकड़े भी चुनावी परिणाम की एक अलग तस्वीर सामने रखते हैं. करीब 24 हजार वोट किसी प्रत्याशी को न मिलना यह बताता है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से किसी को चुनने के बजाय NOTA का विकल्प उपयोग किया. खास बात यह है कि 2025 से 2026 के बीच NOTA वोटों में कमी नहीं आई, बल्कि कुल 268 वोटों की बढ़ोतरी हुई. हालांकि कुल मतदान बढ़ने के कारण इसका प्रतिशत लगभग 10 फीसदी के आसपास ही रहा.चारों पदों के आंकड़ों में सबसे बड़ा अंतर सचिव और संयुक्त सचिव पद पर दिखाई देता है. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर NOTA करीब सात फीसदी रहा, जबकि सचिव पद पर यह 12.97 फीसदी और संयुक्त सचिव पद पर 12.15 फीसदी तक पहुंच गया. इस तरह डूसू चुनाव के परिणाम में NOTA केवल एक औपचारिक विकल्प नहीं रहा, बल्कि हजारों छात्रों के मतदान का हिस्सा बना. 2,43,300 कुल मतों में 23,942 NOTA वोट चुनाव के आंकड़ों में एक जरूरी संख्या के तौर पर दर्ज हुए.

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