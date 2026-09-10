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DUSU Election 2026: नामांकन पत्रों की जांच पूरी, अध्यक्ष पद सहित 88 नामांकन सही; नाम वापसी कल

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव 2026-27 में नामांकन के बाद अब उम्मीदवारों की अंतिम तस्वीर सामने आने का इंतजार है. चारों केंद्रीय पदों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है. जांच में कुल 88 नामांकन पत्र सही पाए गए हैं. इनमें अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक 25 उम्मीदवार हैं. इसके बाद सचिव पद पर 24, उपाध्यक्ष पर 20 और संयुक्त सचिव पद पर 19 नामांकन सही मिले हैं. उम्मीदवारों के पास नाम वापस लेने के लिए 11 सितंबर दोपहर 12 बजे तक का समय है. इसके बाद अंतिम प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी.

अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा 25 दावेदार

मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रारंभिक सूची के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए दाखिल 25 नामांकन सही पाए गए हैं. सचिव पद पर 24, उपाध्यक्ष पद पर 20 और संयुक्त सचिव पद पर 19 उम्मीदवारों के नामांकन प्रारंभिक जांच में वैध मिले हैं. इस तरह चारों केंद्रीय पदों को मिलाकर 88 नामांकन पत्र शुरुआती जांच में सही पाए गए हैं. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से डूसू चुनाव में इस बार भी मुकाबला बहुकोणीय होने की संभावना है. हालांकि, नाम वापसी और दस्तावेजों के विस्तृत सत्यापन के बाद ही वास्तविक उम्मीदवारों की संख्या स्पष्ट होगी.

नाम वापसी का आज अंतिम मौका

जिन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वह 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवार को मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से लिखित आवेदन देना होगा. नाम वापसी का आवेदन डाक या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नाम वापसी का मौका नहीं मिलेगा और इसके बाद चुनाव मैदान में बचे उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी.