ETV Bharat / state

DUSU Election: नारे कम, मुद्दे ज्यादा! हॉस्टल, मेट्रो पास, फीस से रोजगार तक; जानिए चारों संगठनों के घोषणापत्र में क्या-क्या?

सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में रहने वाले बाहर से आने वाले छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास का सवाल डूसू चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया है. AISA-SFI ने हर कॉलेज में कम से कम दो छात्रावास, निजी आवासों को प्रमाणित और सब्सिडी देने तथा कॉलेज और विश्वविद्यालय के आसपास किराया नियंत्रण लागू करने की मांग रखी है. गठबंधन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी आवासों के नियमन की बात भी कही है. ABVP ने भी आवास को अपने घोषणापत्र के चार प्रमुख आधारों में शामिल किया है. संगठन ने नए छात्रावास बनाने, प्रत्येक कॉलेज में छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग सेल और हेल्पलाइन की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है. पीजी और हॉस्टल में फायर सेफ्टी ऑडिट, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की बात भी घोषणापत्र में है. ASAP ने ‘Hostels for All’ को अपने प्रमुख मुद्दों में रखा है. संगठन ने किफायती हॉस्टल, पीजी किराए को कम करने और हॉस्टल उपलब्ध होने तक छात्रों के पीजी आवास खर्च में सरकारी सहायता की मांग की है. NSUI ने भी सस्ती पीजी और किराये के आवास की व्यवस्था को अपने घोषणापत्र में प्रमुखता दी है. संगठन ने रेंट कंट्रोल कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और छात्रों के लिए सत्यापित किफायती पीजी/रेंटल हाउसिंग का पोर्टल बनाने का प्रस्ताव रखा है.

18 सितंबर को मतदान होना है और 19 सितंबर को मतगणना है. ऐसे में अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किस संगठन का पैनल मैदान में है, बल्कि यह भी है कि छात्रों से किए गए वादों में उनकी पढ़ाई, रहने और कैंपस की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे कितनी जगह बना पाए हैं. इस बार ABVP, NSUI, AISA-SFI गठबंधन और पहली बार चुनाव लड़ रहा ASAP अपने-अपने एजेंडे के साथ छात्रों के बीच हैं. चारों के घोषणापत्रों में कई मुद्दे एक जैसे हैं, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीके और प्राथमिकताओं में अंतर दिखाई देता है. आइए समझते हैं कि किस संगठन ने छात्रों के लिए किन मुद्दों को अपने घोषणापत्र में जगह दी है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 में इस बार छात्र राजनीति के नारों से ज्यादा छात्रों की रोजमर्रा की जरूरतें घोषणापत्रों के केंद्र में दिखाई दे रही हैं. हाल में सत्य निकेतन में छात्रावास जैसी इमारत के हादसे के बाद सुरक्षित और किफायती आवास का सवाल सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल हो गया है. इसके साथ ही मेट्रो किराया, फीस, कैंपस सुविधाएं, परीक्षा व्यवस्था, छात्राओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार और छात्रों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस का हिस्सा हैं.

NSUI ने अपने घोषणापत्र को ‘Accountable DU Accountable DUSU’ नाम दिया है. इसमें छात्र सुविधाओं और विश्वविद्यालय की जवाबदेही पर जोर दिया गया है. संगठन ने छात्रों के लिए किफायती मेट्रो कंसेशन पास की मांग रखी है. सप्ताह में पांच दिन अकादमिक गतिविधियां चलाने, 24 घंटे खुली रीडिंग लाइब्रेरी और सब्सिडाइज्ड 24 घंटे की कैंटीन का प्रस्ताव भी दिया गया है. महिला छात्रों के लिए हर महीने दो दिन की मेंस्ट्रुअल लीव, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुलभ काउंसलिंग, एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता बढ़ाने, इंटर्नशिप व करियर गाइडेंस को मजबूत करने की बात भी घोषणापत्र में है.

इसके अलावा बेहतर क्लासरूम, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई-फाई, स्वच्छ पेयजल, सस्ती फीस, कानूनी जागरूकता कैंप, यौन उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस और जेंडर सेंसिटिविटी जैसे मुद्दे भी शामिल हैं. परीक्षा में पारदर्शिता के साथ फ्री इवैल्यूएशन और री-इवैल्यूएशन की सुविधा देने का भी प्रस्ताव है.

ABVP के उम्मीदवार (ETV Bharat)

ABVP ने अपने घोषणापत्र को ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास, प-परिणाम’ के चार आधारों के आसपास रखा है. आवास के साथ महिला सुरक्षा को प्रमुखता देते हुए संगठन ने सुरक्षा गश्त, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, महिला सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था, पिंक बूथ, छात्राओं के कॉमन रूम और सैनिटरी नैपकिन मशीनों की बात कही है. स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराने और छात्राओं के लिए सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग का भी प्रस्ताव है. शैक्षणिक व्यवस्था में समय पर परीक्षा परिणाम, सप्लीमेंट्री परीक्षाएं, उत्तर पुस्तिका देखने की सुविधा, इंटरनल असेसमेंट में पारदर्शिता और समय पर डिग्री उपलब्ध कराने जैसे मुद्दे रखे गए हैं. रोजगार के मोर्चे पर रोजगार मेले, उद्योग और रिसर्च संस्थानों के साथ संपर्क, इंटर्नशिप, एआई और डिजिटल स्किल्स, इनोवेशन और स्टार्टअप से जुड़े अवसर देने की बात की गई है. दिव्यांग छात्रों के लिए सुगम कैंपस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का भी प्रस्ताव है.

AISA-SFI के उम्मीदवार (ETV Bharat)

AAP के छात्र संगठन ASAP के लिए यह पहला DUSU चुनाव है. संगठन ने अपने घोषणापत्र को ‘बदलाव का मैनिफेस्टो’ नाम दिया है और शिक्षा, हॉस्टल, फीस, छात्र सुविधाओं, लोकतांत्रिक अधिकार और जवाबदेही को प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने रखा है. आवास के मुद्दे पर संगठन ने ‘Hostels for All’ की बात रखी है. इसके साथ फीस में बढ़ोतरी को वापस लेने, मेट्रो और बस यात्रा में राहत, हर कॉलेज में काउंसलिंग, 24 घंटे छात्र हेल्पलाइन और छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े उपायों का प्रस्ताव भी सामने आया है. छात्रवृत्ति और आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने की बात भी घोषणापत्र में शामिल है. ASAP ने अपने अभियान को इस विचार के साथ पेश किया है कि छात्र राजनीति केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने के बजाय आम छात्रों की समस्याओं को लगातार उठाने का माध्यम बने.



AISA-SFI: आवास के साथ शिक्षा और प्रतिनिधित्व पर जोर

AISA-SFI गठबंधन ने इस चुनाव में छात्र नेतृत्व वाली वैकल्पिक राजनीति और कैंपस के मुद्दों को केंद्र में रखने की बात कही है. गठबंधन के एजेंडे में छात्र आवास सबसे प्रमुख मुद्दों में है. गठबंधन ने हर कॉलेज में कम से कम दो हॉस्टल, निजी आवासों को प्रमाणित और सब्सिडी देने तथा कॉलेजों और विश्वविद्यालय के आसपास किराया नियंत्रण की व्यवस्था की मांग रखी है. इसके अलावा पीजी आवासों के नियमन का मुद्दा भी उठाया गया है. इनके घोषणापत्र में प्रवेश व्यवस्था, अनिवार्य उपस्थिति, इंटरनल असेसमेंट, छात्र प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधित्व, मानसिक स्वास्थ्य, जेंडर-न्यूट्रल सुविधाएं, ट्रांसजेंडर छात्रों के अधिकार और डूसू के खर्च व बजट को सार्वजनिक करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं.



चारों घोषणापत्रों में क्या समान?

अगर चारों संगठनों के घोषणापत्रों को एक साथ देखें तो कुछ मुद्दे बार-बार सामने आते हैं. सबसे पहला है हॉस्टल और सुरक्षित आवास. इसके बाद कैंपस सुरक्षा, छात्र सुविधाएं, फीस और आर्थिक राहत, महिला सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे हैं. लेकिन प्राथमिकता का तरीका अलग है. NSUI ने मेट्रो पास, पांच दिन की पढ़ाई, 24 घंटे की लाइब्रेरी और कैंटीन जैसी रोजमर्रा की सुविधाओं को प्रमुखता दी है. ABVP ने आवास के साथ सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार को विस्तृत रूप से रखा है. ASAP ने हॉस्टल, फीस, परिवहन और छात्र सहायता को अपने बदलाव के एजेंडे से जोड़ा है. वहीं AISA-SFI ने आवास के साथ प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिनिधित्व और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दों को सामने रखा है.



अब छात्रों के सामने असली सवाल क्या?

डूसू चुनाव के इस चरण में घोषणापत्र सामने आ चुके हैं और मतदान 18 सितंबर को होना है. अब चुनावी बहस का अगला चरण इन वादों को छात्रों की रोजमर्रा की समस्याओं से जोड़कर देखने का होगा. छात्रों के लिए सवाल यह है कि उनके सामने रखे गए एजेंडे में रहने की जगह, पढ़ाई की गुणवत्ता, आने-जाने का खर्च, कैंपस सुरक्षा, फीस, परीक्षा, रोजगार और मानसिक स्वास्थ्य जैसी जरूरतों का समाधान किस तरह प्रस्तावित किया गया है. यानी इस बार डूसू चुनाव की तस्वीर सिर्फ पोस्टर, नारे और पैनल तक सीमित नहीं है. घोषणापत्रों में हॉस्टल के कमरे से लेकर मेट्रो के किराये, लाइब्रेरी के समय से लेकर परीक्षा के परिणाम और कैंपस की सुरक्षा से लेकर रोजगार के अवसर तक कई ऐसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सीधा संबंध छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी से है. अब 18 सितंबर का मतदान यह तय करेगा कि छात्र इन मुद्दों और प्रस्तावों को किस तरह देखते हैं.



दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव 2026-27 में चारों संगठन ने यह उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं:-



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार

अध्यक्ष - यश डबास

उपाध्यक्ष - इशू मौर्य

सचिव - रिया छाबड़ी

संयुक्त सचिव - लक्ष्यराज सिंह



नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के उम्मीदवार

अध्यक्ष - विजय शंकर मीणा

उपाध्यक्ष - वीर चतरथ

सचिव - नम्रता चौधरी

संयुक्त सचिव - गोपाल चौधरी



ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन-स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AISA-SFI) के उम्मीदवार

अध्यक्ष - अनन्या रतूड़ी

उपाध्यक्ष - अक्षत शिखर

सचिव- स्टैंजिन डेस्क्यॉन्ग

संयुक्त सचिव - बी. पारिजात



एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) के उम्मीदवार

अध्यक्ष - अश्मित कुमार पवार

सचिव - पंकज कुमार



ये भी पढ़ें