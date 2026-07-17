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DUSU Election 2026: प्रिंटेड पोस्टर-बैनर पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ने पर नामांकन तक हो सकता है रद्द

प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि एमसीडी के विज्ञापन बोर्डों पर भी कोई फ्लेक्स, पोस्टर या प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी. यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जानकारी सीधे एमसीडी आयुक्त को देगा, जिससे संबंधित कार्रवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

बैठक में सबसे अहम फैसला यह लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्रिंटेड पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग या अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने कहा कि चुनाव प्रचार केवल हाथ से तैयार की गई सामग्री के माध्यम से ही किया जा सकेगा. ऐसी सामग्री भी केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही लगाई जा सकेगी. इसके साथ ही दीवारों पर ब्लॉक प्रिंटिंग, स्प्रे पेंटिंग या किसी भी प्रकार की लिखावट करने पर पूरी तरह रोक रहेगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि कैंपस की सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में डूसू पदाधिकारियों और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई. बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव प्रचार के नियमों पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस बार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की प्रिंटेड प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

बैठक में चुनाव प्रचार के लिए वाहनों के उपयोग को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम पांच कारों का ही उपयोग कर सकेगा. इसके अलावा किसी भी कार, बस, जीप, ऑटो, ई-रिक्शा या अन्य वाहन पर उम्मीदवार के नाम वाले स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं होगी. ट्रैक्टर, जेसीबी या किसी भी प्रकार के पशु का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. टिंटेड शीशों वाली, बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी. यदि विश्वविद्यालय परिसर में कोई अनधिकृत वाहन पार्क किया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार उसका चालान किया जाएगा या वाहन को टो कर हटाया जाएगा.

उपहार बांटने और प्रचार सामग्री लगाने पर रोक

विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार अपने नाम वाले किसी भी प्रकार के उपहार, स्मृति चिन्ह या अन्य वस्तुएं वितरित नहीं कर सकेंगे. इसी प्रकार उम्मीदवारों के नाम वाले कैनोपी, छाते या अन्य अस्थायी प्रचार ढांचे लगाने की भी अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका नामांकन भी रद्द किया जा सकता है.

जनसभाओं और कॉलेज प्रचार के लिए भी तय किए गए नियम

प्रॉक्टर कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी सार्वजनिक सभा या कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रॉक्टर कार्यालय को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य परिसर में यातायात बाधित होने, अव्यवस्था फैलने तथा विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यक्रमों की तारीखों में टकराव से बचना है. इसके अलावा प्रचार के लिए किसी भी कॉलेज में एक समय पर केवल पांच विद्यार्थियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. वहीं, छात्राओं के कॉलेज और हॉस्टलों में प्रचार के लिए केवल छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा.

सभी छात्र संगठनों ने जताया सहयोग

प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में शामिल सभी छात्र संगठनों और डूसू पदाधिकारियों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन करने और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि यही दिशा-निर्देश सभी कॉलेजों के प्रशासन को भी भेजे जाएंगे. प्रॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि डूसू चुनाव 2026 के लिए आचार संहिता पहले से ही प्रभावी है और सभी उम्मीदवारों व छात्र संगठनों को उसका कड़ाई से पालन करना होगा.

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