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DUSU Election 2026: आचार संहिता लागू, नियम तोड़े तो रद्द हो सकती है उम्मीदवारी

छात्रों से अपील की गई कि वे अपना आईडी कार्ड साथ रखें. नियमों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 9:13 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के लिए प्रचार के नियम स्पष्ट कर दिए हैं. सोमवार को प्रॉक्टर कार्यालय में हुई बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी, डूसू पदाधिकारी, विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों ने चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की. प्रशासन ने साफ किया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और डीयू के चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है. गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है. इस बार वाहनों, पोस्टर-बैनर, रैलियों, सार्वजनिक संपत्ति और नशे के इस्तेमाल पर खास निगरानी रहेगी.

आचार संहिता दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध: मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट, जरूरी फॉर्म, शपथपत्र और अन्य दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी करा दिए गए हैं. उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्रों से अपील की कि वे सभी नियमों और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और समय रहते अपना नामांकन फॉर्म जमा करें. अंतिम तारीख का इंतजार करने से छात्रों को तकनीकी या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा (ETV Bharat)

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू: डीयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डूसू चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाएगा. इसके साथ डूसू चुनाव से जुड़े विश्वविद्यालय के नियम और विनियम भी प्रभावी रहेंगे. उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित खर्च सीमा का पालन करना होगा. प्रशासन के मुताबिक, एक छात्र उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा. चुनाव प्रचार में हाथ से बनाए गए पोस्टरों के इस्तेमाल की अनुमति होगी, जबकि निर्धारित नियमों के बाहर प्रचार सामग्री लगाने पर कार्रवाई की जाएगी.

सिर्फ 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर लगेंगे पोस्टर: प्रशासन ने पोस्टर लगाने को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं. उम्मीदवारों को पोस्टर केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही लगाने होंगे. कैंपस या दिल्ली में कहीं भी सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को पोस्टर, पेंट या अन्य प्रचार सामग्री से खराब करने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विश्वविद्यालय की डिफेंसमेंट समिति जांच करेगी. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है, जो नामांकन रद्द करने तक जा सकती है.

प्रिंटेड पोस्टर और फ्लेक्स पर पूरी तरह रोक: चुनाव प्रचार में प्रिंटेड पोस्टर और फ्लेक्स का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को इनका इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है. इसके अलावा किसी उम्मीदवार के प्रचार में मैस्कॉट और कॉस्टयूम का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा. प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि चुनाव प्रचार को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल रखा जाए.

गाड़ियों पर पोस्टर लगाए तो हो सकता है चालान: चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर पोस्टर लगाकर चलने को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वाहनों पर इस तरह पोस्टर लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनुमत नहीं है और नियमों का उल्लंघन होने पर वाहन का चालान हो सकता है. प्रशासन ने उम्मीदवारों और समर्थकों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रचार के दौरान किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम न हो.

बिना अधिकृत स्टिकर वाले वाहनों को कैंपस में एंट्री नहीं: डूसू चुनाव में उम्मीदवारों के वाहनों की पहचान के लिए अधिकृत स्टिकर जारी किए जाएंगे. बिना अधिकृत स्टिकर वाले वाहनों को विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के कैंपस में आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है. इसलिए वाहन प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा.

सड़क और फुटपाथ पर पार्किंग पर रोक: उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को सड़क के दोनों ओर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी. फुटपाथ पर पार्किंग भी प्रतिबंधित रहेगी. वाहनों को केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के कारण आम यातायात और पैदल चलने वाले छात्रों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

कॉलेज में प्रचार के लिए सिर्फ पांच छात्र: कॉलेजों में प्रचार करने जाने वाले छात्रों की संख्या भी सीमित रहेगी. मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय से अनुमति मिलने के बाद एक उम्मीदवार या संगठन की ओर से अधिकतम पांच छात्र कॉलेज परिसर में प्रचार के लिए जा सकेंगे. इन सभी छात्रों के पास वैध आईडी कार्ड होना जरूरी होगा. आईडी कार्ड नहीं होने की स्थिति में वैध फीस संबंधी दस्तावेज दिखाया जा सकता है. प्रशासन ने छात्रों से अपने साथ पहचान पत्र रखने की अपील की है.

कैंपस में नशे पर सख्ती: चुनाव प्रचार के दौरान शराब या अन्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने सबसे सख्त चेतावनी दी है. अगर कोई उम्मीदवार या उसका समर्थक वाहन में या विश्वविद्यालय परिसर में नशे का सेवन करता पाया जाता है तो संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामले में उम्मीदवारी रद्द करने तक का प्रावधान लागू किया जा सकता है. ]

नियम तोड़े तो नामांकन रद्द, गंभीर मामले में चुनाव भी रद्द: डीयू प्रशासन ने साफ किया है कि चुनाव नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जांच के बाद नामांकन रद्द किया जा सकता है और गंभीर मामलों में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है. अगर उल्लंघन इतने गंभीर स्तर का हुआ कि पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो पूरे चुनाव को रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

'ग्रीन एंड क्लीन' चुनाव कराने पर जोर: मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने उम्मीदवारों से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध चुनाव नियमों और Dos and Don'ts को ध्यान से पढ़ने की अपील की है. प्रशासन का जोर इस बार शांतिपूर्ण, स्वच्छ और व्यवस्थित चुनाव कराने पर है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवार समय पर अपने नामांकन फॉर्म जमा करें, प्रचार के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और ऐसी किसी गतिविधि से बचें जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, यातायात बाधित हो या कैंपस का माहौल खराब हो.

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