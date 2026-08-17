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DUSU Election 2026: आचार संहिता लागू, नियम तोड़े तो रद्द हो सकती है उम्मीदवारी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों के लिए प्रचार के नियम स्पष्ट कर दिए हैं. सोमवार को प्रॉक्टर कार्यालय में हुई बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी, डूसू पदाधिकारी, विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों ने चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की. प्रशासन ने साफ किया कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और डीयू के चुनाव नियमों का उल्लंघन करने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है. गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है. इस बार वाहनों, पोस्टर-बैनर, रैलियों, सार्वजनिक संपत्ति और नशे के इस्तेमाल पर खास निगरानी रहेगी.

आचार संहिता दस्तावेज वेबसाइट पर उपलब्ध: मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट, जरूरी फॉर्म, शपथपत्र और अन्य दस्तावेज विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी करा दिए गए हैं. उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक छात्रों से अपील की कि वे सभी नियमों और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और समय रहते अपना नामांकन फॉर्म जमा करें. अंतिम तारीख का इंतजार करने से छात्रों को तकनीकी या अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को समय से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा (ETV Bharat)

लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू: डीयू प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डूसू चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाएगा. इसके साथ डूसू चुनाव से जुड़े विश्वविद्यालय के नियम और विनियम भी प्रभावी रहेंगे. उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान निर्धारित खर्च सीमा का पालन करना होगा. प्रशासन के मुताबिक, एक छात्र उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर 5,000 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा. चुनाव प्रचार में हाथ से बनाए गए पोस्टरों के इस्तेमाल की अनुमति होगी, जबकि निर्धारित नियमों के बाहर प्रचार सामग्री लगाने पर कार्रवाई की जाएगी.

सिर्फ 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर लगेंगे पोस्टर: प्रशासन ने पोस्टर लगाने को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं. उम्मीदवारों को पोस्टर केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 'वॉल ऑफ डेमोक्रेसी' पर ही लगाने होंगे. कैंपस या दिल्ली में कहीं भी सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को पोस्टर, पेंट या अन्य प्रचार सामग्री से खराब करने पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विश्वविद्यालय की डिफेंसमेंट समिति जांच करेगी. जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है, जो नामांकन रद्द करने तक जा सकती है.

प्रिंटेड पोस्टर और फ्लेक्स पर पूरी तरह रोक: चुनाव प्रचार में प्रिंटेड पोस्टर और फ्लेक्स का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. प्रशासन ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को इनका इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी है. इसके अलावा किसी उम्मीदवार के प्रचार में मैस्कॉट और कॉस्टयूम का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा. प्रशासन ने उम्मीदवारों से अपील की है कि चुनाव प्रचार को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल रखा जाए.

गाड़ियों पर पोस्टर लगाए तो हो सकता है चालान: चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर पोस्टर लगाकर चलने को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि वाहनों पर इस तरह पोस्टर लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनुमत नहीं है और नियमों का उल्लंघन होने पर वाहन का चालान हो सकता है. प्रशासन ने उम्मीदवारों और समर्थकों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रचार के दौरान किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम न हो.

बिना अधिकृत स्टिकर वाले वाहनों को कैंपस में एंट्री नहीं: डूसू चुनाव में उम्मीदवारों के वाहनों की पहचान के लिए अधिकृत स्टिकर जारी किए जाएंगे. बिना अधिकृत स्टिकर वाले वाहनों को विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रशासन का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों के कैंपस में आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है. इसलिए वाहन प्रवेश और पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा.