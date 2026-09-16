DUSU Election 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में हुई भिड़ंत, ABVP और NSUI आमने-सामने
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से पहले यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प देखने को मिली.
Published : September 16, 2026 at 10:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव से ठीक पहले मोतीलाल नेहरू कॉलेज के बाहर कथित मारपीट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) आमने-सामने आ गए हैं. दोनों छात्र संगठनों ने एक-दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. वहीं, घटना को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं.
ABVP का आरोप- NSUI से जुड़े लोगों ने किया हमला
अभाविप ने अपने कार्यकर्ता पर कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े लोगों द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगाया है. संगठन का कहना है कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज के LC-1 के बाहर यह घटना हुई. अभाविप ने इसे डूसू चुनाव प्रचार के दौरान परिसर का माहौल खराब करने की कोशिश बताया है.
अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ता पर हमला निंदनीय है. परिसर में हिंसा और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उन्होंने घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. अभाविप ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान समर्थन हासिल नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है. संगठन ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
NSUI ने आदिवासी छात्र पर हमले का लगाया आरोप
दूसरी ओर, एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि उसके एक आदिवासी छात्र कार्यकर्ता पर अभाविप से जुड़े कार्यकर्ताओं ने हमला किया. संगठन ने इसे सामाजिक न्याय और विद्यार्थियों की गरिमा से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है. एनएसयूआई का कहना है कि किसी भी छात्र को डराने या हिंसा के जरिए उसकी राजनीतिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की.
दोनों संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की
एनएसयूआई के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रवि हनुमान पांडे ने कहा कि कार्यकर्ता पर हुआ कथित हमला डराने-धमकाने की राजनीति का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में हर छात्र को सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए. एनएसयूआई ने कहा कि संगठन अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है और हमले की जांच के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता है. संगठन ने सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने की बात कही है.
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