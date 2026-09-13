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DUSU Election 2026: ABVP ने जारी किया घोषणापत्र, सुरक्षित आवास से रोजगार तक पर फोकस

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रविवार को घोषणापत्र जारी किया. इस बार संगठन ने अपने घोषणापत्र को 'अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास, प-परिणाम' के चार आधारों पर तैयार किया है. इसमें सुरक्षित छात्र आवास, महिला सुरक्षा, विद्यार्थियों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है. अभाविप ने डूसू की चारों सीटों पर जीत का लक्ष्य रखते हुए प्रचार अभियान तेज कर दिया है.

अभाविप के पैनल में अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह उम्मीदवार हैं. मतदान क्रमांक 7-3-3-3 है. प्रत्याशी कॉलेजों, पीजी और छात्रावासों में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जान रहे हैं.

उम्मीदवारों ने घोषणापत्र के बारे में बताया (ETV Bharat)

सुरक्षित आवास और छात्रावास पर जोर: घोषणापत्र में सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित छात्र आवास को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है. अभाविप ने नए छात्रावासों के निर्माण, छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल, छात्र आवास प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन बनाने की बात कही है. इसके अलावा पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा जांच, अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन, स्वच्छता, पेयजल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर करने का वादा किया गया है.

महिला सुरक्षा और छात्र कल्याण प्राथमिकता: महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, सुरक्षा गश्त, महिला सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता और बेहतर प्रकाश व्यवस्था पर जोर दिया गया है. छात्राओं के लिए कॉमन रूम, सैनिटरी नैपकिन मशीन और स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा बढ़ाने की बात कही गई है. आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रस्ताव है. घोषणापत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर और सहायक तकनीक, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए सहायता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र को प्रभावी बनाने की बात भी शामिल है.

परीक्षा परिणाम और पढ़ाई की व्यवस्था सुधारने का दावा: अभाविप ने समय पर और पारदर्शी परीक्षा परिणाम जारी करने को भी प्राथमिकता दी है. संगठन ने पूरक परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिकाएं देखने की सुविधा, आंतरिक मूल्यांकन में पारदर्शिता और विद्यार्थी-अनुकूल परीक्षा व्यवस्था की मांग रखी है. समय पर डिग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.