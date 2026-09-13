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DUSU Election 2026: ABVP ने जारी किया घोषणापत्र, सुरक्षित आवास से रोजगार तक पर फोकस

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यश डबास ने कहा कि सुरक्षित आवास, महिला सुरक्षा, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी, जैसे मुद्दों पर संगठन काम करेगा.

ABVP ने जारी किया घोषणापत्र
ABVP ने जारी किया घोषणापत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 6:59 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रविवार को घोषणापत्र जारी किया. इस बार संगठन ने अपने घोषणापत्र को 'अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास, प-परिणाम' के चार आधारों पर तैयार किया है. इसमें सुरक्षित छात्र आवास, महिला सुरक्षा, विद्यार्थियों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है. अभाविप ने डूसू की चारों सीटों पर जीत का लक्ष्य रखते हुए प्रचार अभियान तेज कर दिया है.

अभाविप के पैनल में अध्यक्ष पद पर यश डबास, उपाध्यक्ष पद पर ईशू मौर्य, सचिव पद पर रिया छाबड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्ष्यराज सिंह उम्मीदवार हैं. मतदान क्रमांक 7-3-3-3 है. प्रत्याशी कॉलेजों, पीजी और छात्रावासों में विद्यार्थियों से संपर्क कर उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जान रहे हैं.

उम्मीदवारों ने घोषणापत्र के बारे में बताया (ETV Bharat)

सुरक्षित आवास और छात्रावास पर जोर: घोषणापत्र में सत्य निकेतन हादसे के बाद सुरक्षित छात्र आवास को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है. अभाविप ने नए छात्रावासों के निर्माण, छात्राओं के लिए पर्याप्त हॉस्टल, छात्र आवास प्रकोष्ठ और हेल्पलाइन बनाने की बात कही है. इसके अलावा पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा जांच, अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन, स्वच्छता, पेयजल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं को बेहतर करने का वादा किया गया है.

महिला सुरक्षा और छात्र कल्याण प्राथमिकता: महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, सुरक्षा गश्त, महिला सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता और बेहतर प्रकाश व्यवस्था पर जोर दिया गया है. छात्राओं के लिए कॉमन रूम, सैनिटरी नैपकिन मशीन और स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा बढ़ाने की बात कही गई है. आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत करने का प्रस्ताव है. घोषणापत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर और सहायक तकनीक, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए सहायता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र को प्रभावी बनाने की बात भी शामिल है.

परीक्षा परिणाम और पढ़ाई की व्यवस्था सुधारने का दावा: अभाविप ने समय पर और पारदर्शी परीक्षा परिणाम जारी करने को भी प्राथमिकता दी है. संगठन ने पूरक परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिकाएं देखने की सुविधा, आंतरिक मूल्यांकन में पारदर्शिता और विद्यार्थी-अनुकूल परीक्षा व्यवस्था की मांग रखी है. समय पर डिग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.

रोजगार, इंटर्नशिप और डिजिटल कौशल पर फोकस: विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार मेलों, उद्योगों और शोध संस्थानों से संपर्क, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने की बात कही गई है. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कौशल, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं भी घोषणापत्र में शामिल किया हैं.

विद्यार्थियों की जरूरतों से जुड़े काम की दिशा: अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यश डबास ने कहा कि ‘अ-आवास, भा-भागीदारी, वि-विश्वास और प-परिणाम’ विद्यार्थियों की रोजमर्रा की जरूरतों और आकांक्षाओं से जुड़े काम की दिशा तय करते हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास, महिला सुरक्षा, निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी, बेहतर शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर संगठन काम करेगा. उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी ईशू मौर्य ने कहा कि विश्वविद्यालय से जुड़े निर्णयों में विद्यार्थियों की आवाज को उचित स्थान मिलना जरूरी है. उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम परिसर, समान अवसर और शैक्षणिक व सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात कही.

हर छात्रा को सुरक्षित माहौल देना प्राथमिकता: सचिव पद की प्रत्याशी रिया छाबड़ी ने महिला सुरक्षा को सुरक्षित विश्वविद्यालय की बुनियादी जरूरत बताया. उन्होंने छात्राओं के लिए बेहतर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा गश्त, पिंक बूथ, कॉमन रूम, सैनिटरी नैपकिन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही. साथ ही शिकायतों के प्रभावी समाधान की व्यवस्था पर जोर दिया. संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिसमें उनकी मेहनत का परिणाम समय पर मिले. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था के साथ रोजगार, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, डिजिटल कौशल और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता बताया.

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