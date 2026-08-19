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DUSU Election 2026: चुनाव में सुरक्षा का ‘थ्री लेयर’ प्लान, 500 से अधिक कैमरों से निगरानी

विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस का दावा है कि इन तैयारियों के जरिए डूसू चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराया जाएगा.

DUSU Election 2026
DUSU Election 2026 (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 6:02 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव को शांतिपूर्ण और नियमों के तहत कराने के लिए डीयू प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. उत्तरी और दक्षिणी परिसर समेत प्रमुख मार्गों पर 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. वहीं, दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय की प्रॉक्टोरियल टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है. बाहरी लोगों की एंट्री, वाहनों की आवाजाही, गलत पार्किंग, चुनाव प्रचार और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी. डीयू के प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. उनके साथ दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र प्रसाद और प्रॉक्टर कार्यालय की टीम मौजूद रही.

प्रो. मनोज कुमार सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी. गंभीर उल्लंघन की स्थिति में उम्मीदवारी रद्द होने के साथ चुनाव रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

प्रो. मनोज कुमार सिंह, प्रॉक्टर, डीयू (ETV Bharat)

500 से ज्यादा कैमरों से कैंपस पर नजर: डीयू प्रशासन ने चुनाव के दौरान सुरक्षा निगरानी के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों के जरिए कैंपस और प्रमुख मार्गों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. इसके अलावा पुलिस और प्रॉक्टोरियल टीम की ओर से लगातार गश्त की जा रही है. प्रॉक्टर ने बताया कि डीयू और पुलिस की ओर से पिछले करीब एक महीने से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इसका असर भी दिखाई दे रहा है. सड़कों पर वाहनों के जमावड़े में कमी आई है और अब तक कैंपस में दीवारों या अन्य स्थानों पर विरूपण की कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है.

चुनाव प्रचार में सिर्फ पांच छात्र: चुनाव प्रचार को लेकर भी प्रशासन ने नियम सख्त कर दिए हैं. प्रो. मनोज कुमार ने बताया कि एक उम्मीदवार के साथ प्रचार के लिए अधिकतम पांच विद्यार्थी ही जा सकेंगे. लड़कियों के कॉलेज और हॉस्टल में प्रचार के लिए केवल छात्राओं को ही जाने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों और छात्र संगठनों को इन नियमों की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है. प्रशासन का उद्देश्य कार्रवाई करना नहीं, बल्कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है.

प्रिंटेड पोस्टर पर पूरी तरह रोक: डूसू चुनाव में प्रचार सामग्री को लेकर भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. प्रिंटेड पर्चे और पोस्टर लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. उम्मीदवार केवल हाथ से बनाए पोस्टर निर्धारित ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ पर ही लगा सकेंगे. प्रो. मनोज कुमार ने बताया कि उन्होंने डीयू के सभी 54 कॉलेजों के प्राचार्यों से अपने-अपने कॉलेजों में 10×10 फुट की दो ‘वॉल ऑफ डेमोक्रेसी’ तैयार करने का आग्रह किया है. इनमें से एक डूसू चुनाव और दूसरी कॉलेज की चुनाव कमेटी से संबंधित गतिविधियों के लिए होगी.

गाड़ियों में शराब मिली तो तुरंत कार्रवाई: चुनाव के दौरान वाहनों की जांच भी तेज की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक उम्मीदवारों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है. गाड़ियों की सरप्राइज चेकिंग की जाएगी. प्रो. मनोज कुमार ने कहा कि यदि किसी उम्मीदवार की गाड़ी में शराब या मादक पदार्थ पाया जाता है तो उम्मीदवारी तुरंत रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. गलत तरीके से पार्क किए गए वाहनों और चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी.

छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान: प्रॉक्टर ने कहा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विश्वविद्यालय गंभीर है. उत्तरी और दक्षिणी परिसर के आसपास के पीजी इलाकों में भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसके लिए एनसीसी और एनएसएस कैडेटों को भी सुरक्षा जागरूकता अभियान में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी छात्र को सजा देना नहीं है, बल्कि लिंगदोह कमेटी के नियमों के तहत शांतिपूर्ण चुनाव कराना है.

दिल्ली पुलिस के एसीपी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संभावित उम्मीदवारों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने को कहा गया है. पुलिस की ओर से वाहनों, गलत पार्किंग, काले शीशों और अन्य नियमों के उल्लंघन पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि नियम या कानून तोड़ने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी रख रही है और साइबर क्राइम सेल चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रख रहा है. एसीपी ने बताया कि चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी वर्दी में भी और सादे कपड़ों में भी तैनात रहेंगे. जरूरत के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस का दावा है कि इन तैयारियों के जरिए डूसू चुनाव को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराया जाएगा.


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