DUSU EC Election: 27 नवंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, 3 दिसंबर को होगा मतदान
दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ कार्यकारी परिषद चुनाव का बिगुल बज गया है. 27 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी.
Published : November 25, 2026 at 9:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के कार्यकारी परिषद (EC) चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी. इस दिन उम्मीदवार दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. शाम 5 बजे योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 28 नवंबर को उम्मीदवार शाम 4 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. इसी सूची से चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी.
3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतदान
डूसू EC चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी. चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर-4 के सामने, बॉटनी विभाग के पास स्थित कॉन्फ्रेंस सेंटर में चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित होंगी.
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उम्मीदवारों के लिए पहचान पत्र जरूरी
अधिसूचना में उम्मीदवारों के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान प्रवेश के लिए चुनाव कार्यालय की ओर से जारी गेट पास दिखाना होगा. इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष से सत्यापित फॉर्म जमा करना जरूरी होगा. वहीं, नामांकन वापसी का फॉर्म उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा. उम्मीदवारों को अपने कॉलेज या संस्थान का पहचान पत्र भी साथ रखना होगा.
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