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DUSU EC Election: 27 नवंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया, 3 दिसंबर को होगा मतदान

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के कार्यकारी परिषद (EC) चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी. इस दिन उम्मीदवार दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. शाम 5 बजे योग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 28 नवंबर को उम्मीदवार शाम 4 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे. इसके बाद शाम 5 बजे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. इसी सूची से चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी.