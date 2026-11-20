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डस्टबीन घोटाला मामला! बिहार सरकार के हलफनामा दायर नहीं करने पर HC ने जतायी नाराजगी

पटना : पटना हाईकोर्ट में कथित डस्टबीन घोटाले से सम्बन्धित जनहित याचिका पर सुनवाई 4 दिसंबर, 2026 तक टल गई. कौशलेश कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई. साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा अंतरिम आवेदन का राज्य सरकार के जबाब नहीं दायर करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने महाधिवक्ता की अनुपस्थित रहने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इससे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि पिछली सुनवाई 8 सितंबर, 2026 को हुई थी. इसमें राज्य सरकार को जबाव दायर करने का आदेश कोर्ट ने दिया था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए खरीदे गए उपकरणों में बड़े पैमाने पर हेरफेर का आरोप लगाते हुए ये जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि बीएमएसआईसीएल ने राज्य के अस्पतालों में 75 और 45 लीटर के माइक्रोवेव डस्टबीन और इसमें कचरा रखने के लिए 75 और 45 लीटर के वायोडिगरेडेबल बैग के आपूर्ति के लिए निविदा निकाला. लखनऊ की एक कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को निविदा दे दिया गया.

करोड़ों के हेरफेर का आरोप

इस जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया कि 75 लीटर वाला एक माइक्रोवेव खरीद 15490 रूपये की गयी, जबकि बाजार में इसकी कीमत मात्र 1550 रूपये हैं. 45 लीटर वाली डस्टबीन 11,474 रूपये में खरीदी गई, जिसकी बाजार में कीमत 1162 रुपये बताई गई. इस जनहित याचिका ये भी आरोप लगाया गया कि 75 लीटर का वायोडिगरेवल बैग 98 रुपए में खरीदा गया, जबकि सामान्य कीमत साढ़े आठ रूपये हैं. वहीं 45 लीटर का बैग 69 रूपये में खरीदा गया, जबकि इसकी वास्तविक कीमत पौने 6 रूपये बतायी गई.