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मौसम ने बदली करवट: एक दिन में तीन रंग-धूप से तपे, धूल से सने और बारिश में नहाए

बीकानेर-कुचामन में धूलभरी आंधी के बाद आई बारिश ने दिलाई गर्मी से निजात. बीकानेर में जलभराव ने खोली मानसून की तैयारी की पोल.

Kuchaman City's fort in the embrace of dust.
धूल के आगोश में कुचामन सिटी का फोर्ट (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर/ कुचामन सिटी: भीषण गर्मी और तेज धूप से झुलस रहे बीकानेर एवं डीडवाना-कुचामन समेत विभिन्न जिलों में शनिवार को मौसम के तीन रंग देखने को मिले. सुबह से सूरज ने तपाया तो दोपहर बाद आंधी और फिर बारिश ने पारा गिरा दिया. बीकानेर में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला. धूलभरी आंधी ने शहर को अपनी आगोश में लिया. इसके बाद घने बादल छाए और देखते ही देखते झमाझम बारिश शुरू हो गई. एक घंटे रुक-रुक कर हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी. वहीं नगर निगम और सीवरेज व्यवस्था की मानसून की तैयारियों की पोल खोल दी. शहर के जाम नाले उफन गए. वहीं, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई. उधर, कुचामन सिटी में भी धूलभरी आंधी और बारिश हुई.

गर्मी से राहत: मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी तंत्र के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आया. इससे गर्मी से राहत मिली. आगामी दिनों में कहीं बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. इस बीच, बारिश के दौरान बीकानेर शहर के कई प्रमुख मार्गों, बाजारों और आवासीय कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बन गई. नालों और सीवरेज लाइनों की सफाई नहीं होने के कारण बरसाती पानी की निकासी बाधित रही. कई जगह सड़कें लबालब हो गई. निचले इलाकों में घरों और दुकानों के बाहर पानी पहुंच गया. विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों के पानी में फंसने से यातायात प्रभावित हुआ.

मौसम की पलटी (ETV Bharat Bikaner/ Kuchaman City)

पढ़ें: राजस्थान में आंधी-बारिश से थमा गर्मी का सितम, 8 जून के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी, जानिए किस दिन होगी मानसून की एंट्री

सीवरेज और नालों की खुली पोल: बारिश के साथ बीकानेर शहर में नालों से निकली गंदगी और कचरा सड़कों पर फैल गया. सड़कों पर कीचड़ और कचरे के ढेर लग गए. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हर वर्ष बरसात से पहले नालों की सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बारिश में व्यवस्थाओं की असलियत सामने आ गई. मानसून में क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. लोग बोले, समय रहते नालों और सीवरेज लाइनों की समुचित सफाई कराई जाती तो जलभराव जैसी स्थिति से बचा जा सकता था.

Rainwater accumulates in Bikaner underpass.
बीकानेर में अंडरपास में भरा बारिश का पानी (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर शहर में झमाझम: बीकानेर शहर में झमाझम से तापमान में अचानक गिरावट आ गई. बारिश के बाद ठंडी हवा ने मौसम सुहाना बना दिया. लोगों को तपिश से राहत मिली. शाम को शहरवासियों ने खुले मौसम का आनंद लिया. इसके अलावा नोखा, लूणकरनसर, श्रीडूंगरगढ़, बज्जू समेत कई इलाकों में तेज बरसात हुई. कुछ क्षेत्रों से ओलावृष्टि की भी सूचनाएं हैं. ग्रामीण इलाकों में बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए. हालांकि कुछ जगह ओले गिरने से खेतों में फसलों और सब्जियों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.

Rain in Bikaner.
बीकानेर में बारिश. (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें:राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

कुचामन में अंधड़ से नुकसान: उधर, अंधड़ का असर डीडवाना कुचामन जिले तक पहुंचा. शनिवार दोपहर बाद कुचामन शहर में जबरदस्त अंधड़ आया. धूल भरी आंधी ने कुचामन व आसपास के इलाकों को चपेट में ले लिया. दृश्यता घट गई. वाहन चालकों को हेडलाइट्स शुरू करनी पड़ी. पेड़ टूट गए. होर्डिंग्स फट गए. टिन टप्पर उड़ गए. आधा घंटे अंधड़ के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई. इसके बाद क्षेत्र में बारिश हुई.

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