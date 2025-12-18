दवाओं पर जमी धूल; डेंटिस्ट रूम में मिले जंग लगे औजार, डिप्टी CM बृजेश पाठक बोले- क्या तमाशा बना रखा है, गंदगी हम साफ करेंगे?
डिप्टी सीएम ने झांसी के गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, कहा- जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 8:00 PM IST
झांसी : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक गुरुवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरसराय पहुंचे. खैर इंटर कॉलेज के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर उतरा. इसके बाद वह सीधे इलाके के एक सामुदायिक स्वास्थ्य का निरीक्षण करने पहुंच गए. यहां दवाओं पर धूल जमी मिली, डेंटिस्ट रूम में जंग लगे औजार मिले. इस पर उन्होंने फटकार लगाई.
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को एक कमरे की अलमारी में दवाइयां मिलीं. इन पर धूल जमी हुई थी. इस पर उन्होंने सीएमओ और संबंधित डॉक्टर से जवाब मांगा. पूछा कि ये दवाइयां अलमारी में कैसे पहुंचीं?.
एक सप्ताह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश : डिप्टी सीएम ने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, इंजेक्शन कक्ष और एक्स-रे रूम सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया. संबंधित स्टाफ को एक सप्ताह में सब चुस्त दुरुस्त कराने की हिदायत दी. इसके बाद वह डेंटिस्ट रूम में पहुंचे. वहां जंग लगे औजार देखकर वह भड़क गए.
सीएमओ से डॉक्टर का तबादला करने के लिए कहा : डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे औजारों से मरीजों का इलाज कर उनकी जान से खिलवाड़ करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने तत्काल लापरवाही के लिए जिम्मेदार चिकित्सक का वेतन काटने और उनका तबादला कहीं दूर करने के लिए सीएमओ को निर्देश दिए.
शौचालय में भी मिली गंदगी : इसके बाद डिप्टी सीएम दूसरे कमरे में पहुंचे. यहां उपकरणों पर गंदगी देख नाराजगी जताई. कहा कि यह कौन साफ करेगा, यह हम साफ करेंगे?. इसके बाद उन्होंने जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोला. हाल ही में दरवाजे पर लगाया गया पेंट उनके हाथ में लग गया. शौचालय का फर्श भी काफी गंदा था.
डिप्टी सीएम ने स्टाफ से कहा हमारे दौरे को लेकर जल्दबादी में ये पेंट कराया गया. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. कहा कि सरकार सभी छोटे-बड़े अस्पतालों में जनता के बेहतर इलाज के लिए लगातार बजट दे रही है. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी, डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं.
'पूरे सूबे में अवैध नर्सिंग होम नहीं चलने देंगे' : डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. झांसी में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जहां-जहां अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं. उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी. कार्रवाई की जाएगी. सूबे में कहीं भी अवैध नर्सिंग होम संचालित नहीं होने दिया जाएगा.
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
