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दशहरा 20 अक्टूबर को: शस्त्र पूजन से शमी वंदन तक, विजयादशमी का हर विधान देता है विजय का संदेश

रावण का पुतला ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाने वाला दशहरा केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति की आराधना, शस्त्र पूजन, शमी पत्र के महत्व और जीवन में व्याप्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश भी देता है. नौ दिन तक मां दुर्गा की आराधना के बाद दसवें दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, साहस और नई शुरुआत का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सायंकालीन पूजा का विशेष महत्व है.

धार्मिक मामलों के जानकार पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि विजयादशमी का मूल संदेश केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, अन्याय और नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करना भी है. भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना का संदेश दिया. ऐसे में दशहरा प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण की समीक्षा करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है.