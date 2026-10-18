दशहरा 20 अक्टूबर को: शस्त्र पूजन से शमी वंदन तक, विजयादशमी का हर विधान देता है विजय का संदेश
दशहरा व्यक्ति को शक्ति का उपयोग लोककल्याण, न्याय और समाज की रक्षा के लिए करने की प्रेरणा देता है.
Published : October 18, 2026 at 7:08 AM IST
भरतपुर: बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मनाया जाने वाला दशहरा केवल रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति की आराधना, शस्त्र पूजन, शमी पत्र के महत्व और जीवन में व्याप्त बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का संदेश भी देता है. नौ दिन तक मां दुर्गा की आराधना के बाद दसवें दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा, साहस और नई शुरुआत का प्रतीक है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सायंकालीन पूजा का विशेष महत्व है.
धार्मिक मामलों के जानकार पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि विजयादशमी का मूल संदेश केवल बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद अहंकार, क्रोध, अन्याय और नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करना भी है. भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना का संदेश दिया. ऐसे में दशहरा प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण की समीक्षा करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है.
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नौ दिन की आराधना के बाद विजय का उत्सव: पंडित मुदगल ने कहा कि नवरात्र में नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. इसके बाद दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में उत्सव मनाया जाता है. धार्मिक परंपराओं में यह दिन शक्ति की उपासना के फलस्वरूप प्राप्त सामर्थ्य और विजय का प्रतीक माना गया है. इसी दिन मां की पूजा के बाद हवन, क्षमा प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना का विधान भी बताया गया है. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले शक्ति की आराधना की थी. इसके बाद अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की. यही कारण है कि दशहरा व्यक्ति को शक्ति का उपयोग लोककल्याण, न्याय और समाज की रक्षा के लिए करने की प्रेरणा देता है.
शस्त्र पूजन का विशेष महत्व: पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि विजयादशमी पर अस्त्र-शस्त्रों की पूजा की परंपरा विशेष महत्व रखती है. परंपरागत रूप से तलवार, भाला, फरसा और अन्य शस्त्रों को पूजन स्थल पर रखकर रोली, अक्षत और पुष्पों से पूजा की जाती है. आज के समय में लोग अपने कार्य से जुड़े औजारों, उपकरणों और साधनों का भी पूजन करते हैं. इसका भाव अपने कर्तव्य, परिश्रम और आजीविका के साधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है.
पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि शस्त्र पूजन का उद्देश्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस शक्ति का सदुपयोग करने का संकल्प लेना है. पूजा के दौरान मां से बल, बुद्धि और विवेक की प्रार्थना की जाती है, ताकि व्यक्ति अन्याय के सामने मजबूती से खड़ा रह सके और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सके. शस्त्र शक्ति का प्रतीक है, जबकि विवेक उसके उचित उपयोग का मार्ग दिखाता है. दशहरे पर शस्त्र पूजन का वास्तविक संदेश यही है कि शक्ति हमेशा धर्म, न्याय और जनकल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए.
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शमी वृक्ष और पांडवों के अस्त्र-शस्त्र की मान्यता: उन्होंने बताया कि दशहरे पर शमी पत्र के पूजन और आदान-प्रदान की परंपरा भी प्रचलित है. महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अस्त्र-शस्त्र शमी वृक्ष पर छिपाए थे. अज्ञातवास पूरा होने के बाद उन्होंने शमी वृक्ष से अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त किए और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में विजय हासिल की. इसी मान्यता के कारण शमी वृक्ष को साहस, सामर्थ्य और विजय से जोड़कर देखा जाता है. शमी पूजन के माध्यम से लोग सुख-समृद्धि, सफलता और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं. राजस्थान की राजपरंपराओं में भी विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का विशेष स्थान रहा है.
नीलकंठ के दर्शन को मानते हैं विजय का शुभ संकेत: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है. लोकमान्यता है कि विजयादशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन होने से कार्यों में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. भगवान श्रीराम की लंका विजय से भी इस मान्यता को जोड़ा जाता है. यह धार्मिक और लोकविश्वास से जुड़ी परंपरा है, जिसका मुख्य भाव शुभ शुरुआत और विजय की कामना करना है. इस दिन को नई शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है. गृह प्रवेश, तिलक, गोद भराई और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए विजयादशमी का दिन कई परिवारों में विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में विजय और सफलता की कामना जुड़ी होती है.
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