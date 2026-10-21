जशपुर राजपरिवार का शाही दशहरा, 27 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, तीन पद्धतियों से होती है पूजा
जशपुर राजपरिवार ने 27 पीढ़ियों से चली आ रही दशहरा परंपरा का निर्वहन किया. तरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 5:40 PM IST
जशपुरनगर : बस्तर दशहरा के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजकीय दशहरा के रूप में पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक जशपुर दशहरा उत्सव का समापन मंगलवार को रणजीता स्टेडियम में रावण दहन के साथ हो गया. इस दौरान भगवान बालाजी के नेतृत्व में शोभायात्रा निकली, रणभेरी की गूंज और जय श्रीराम के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा. रावण दहन देखने जशपुर सहित सीमावर्ती झारखंड और ओडिशा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे.
27 पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा
जशपुर दशहरा की सबसे बड़ी खासियत इसकी परंपरा है. करीब 27 पीढ़ियों से राजपरिवार, राजपुरोहित, बैगा, डोम वंश के वादक और कई विशेष परिवार अपनी तय जिम्मेदारी निभा रहे हैं. यह रियासतकालीन विरासत और जनजातीय संस्कृति का अनोखा संगम है.
बालाजी की अगुवाई में निकली शोभायात्रा
विजयादशमी पर बालाजी मंदिर में विशेष पूजा के बाद राजपुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान बालाजी को लकड़ी के विशेष रथ में विराजमान कराया.एक रथ में भगवान बालाजी और दूसरे में पुरोहित एवं राजपरिवार के सदस्य सवार हुए. बालाजी मंदिर से शुरू होकर शोभायात्रा जयस्तंभ चौक, कोतवाली मार्ग होते हुए रणजीता स्टेडियम पहुंची. पूरे रास्ते डोम वंशजों के ढोल-नगाड़े गूंजते रहे. स्टेडियम में ही मां दुर्गा की झांकियां भी पहुंचीं.
हनुमान ने दी लंका विजय की सूचना
रणजीता स्टेडियम में बनी कृत्रिम लंका में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और अहिरावण के पुतले लगाए गए थे. भगवान बालाजी की पूजा के बाद हनुमान वेषधारी ने लंका दहन की अनुमति मांगी और रावण का एक सिर काटकर भगवान बालाजी के चरणों में अर्पित किया. इसके बाद आतिशबाजी के बीच लंका और पुतलों का दहन किया गया. यहां की एक अनोखी परंपरा में वनवासी पहले रावण के ज्ञान को नमन करते हैं, फिर उसके अहंकार पर पत्थर फेंककर आक्रोश जताते हैं - संदेश कि ज्ञान का सम्मान हो, अहंकार का अंत.
शस्त्रों की हुई अपराजिता पूजा
रावण दहन के बाद अपराजिता पूजा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि श्रीराम ने रावण वध से पहले यह पूजा की थी. राजपुरोहितों ने स्टेडियम के नीचे बने मंडप में शस्त्रों की पूजा कराई.शस्त्र शोभायात्रा में बालाजी मंदिर से लाए गए थे.
नीलकंठ दर्शन के साथ हुआ समापन
महाआरती के बाद राजपरिवार के सदस्यों ने रथ से नीलकंठ पक्षी उड़ाकर दर्शन कराए. नीलकंठ का दशहरे पर दिखना शुभ होता है. अगर पक्षी पूर्व या उत्तर दिशा में उड़े तो शुभ संकेत, अन्य दिशा में उड़ना प्राकृतिक आपदा का संकेत माना जाता है.नीलकंठ लाने की जिम्मेदारी 27 पीढ़ियों से एक विशेष बैगा परिवार निभा रहा है.
नवरात्र के पहले दिन से शुरू होते हैं अनुष्ठान
यह उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं है. शारदीय नवरात्र के पहले दिन पक्की डाड़ी, वृक्ष गंगा से पवित्र जल लाकर कलश स्थापना और अखंड दीप के साथ इसकी शुरुआत होती है. 21 आचार्यों के सानिध्य में वैदिक, राजसी और तांत्रिक विधि से मां दुर्गा की 9 दिन पूजा होती है.
800 साल पुराने काली मंदिर में विशेष पूजा
नवरात्र में 800 वर्ष पुराने काली मंदिर में विशेष पूजा होती है. इस मंदिर की स्थापना राजपरिवार ने कराई थी. षष्ठी के दिन वनदुर्गा को आमंत्रित करने झांकी देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ग्राम जुरगुम जाती है. मां काली की सेना के रूप में 64 योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है. सप्तमी को वनदुर्गा के प्रतीक के रूप में बेल फल लाकर स्थापित किया जाता है. अष्टमी-नवमी की संधि में भेड़ की बलि की परंपरा भी है, जिसे मृरधा परिवार निभाता है.
हर परंपरा के पीछे एक परिवार
पूर्व सांसद रणविजय सिंह देव के अनुसार, जशपुर दशहरा सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, सामाजिक सद्भाव का महापर्व है.ढोल बजाने वाले, नीलकंठ लाने वाले, बलि देने वाले-हर परंपरा के पीछे एक परिवार का जुड़ाव होता है.दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जाएगा.
बस्तर दशहरा में मावली परघाव की निभाई गई रस्म, 600 सालों से चली आ रही परंपरा, दो देवियों का हुआ मिलन
79 सालों का इंतजार खत्म: ग्रीन सिग्नल मिलते ही दौड़ पड़ी छुक-छुक गाड़ी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूती
धमतरी में जला अहंकार का प्रतीक रावण, बलरामपुर में हुई जोरदार आतिशबाजी, टापू वाले रावण को देखने जुटी हजारों की भीड़