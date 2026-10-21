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जशपुर राजपरिवार का शाही दशहरा, 27 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, तीन पद्धतियों से होती है पूजा

जशपुर राजपरिवार का शाही दशहरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर : बस्तर दशहरा के बाद छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजकीय दशहरा के रूप में पहचाने जाने वाले ऐतिहासिक जशपुर दशहरा उत्सव का समापन मंगलवार को रणजीता स्टेडियम में रावण दहन के साथ हो गया. इस दौरान भगवान बालाजी के नेतृत्व में शोभायात्रा निकली, रणभेरी की गूंज और जय श्रीराम के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा. रावण दहन देखने जशपुर सहित सीमावर्ती झारखंड और ओडिशा से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे.

27 पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा