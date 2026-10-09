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दुर्गा पूजा 2026: मूर्तिकारों का छलका दर्द, कहा- इस कारोबार से परिवार का पेट पालना हुआ मुश्किल

दुर्गा प्रतिमा का निर्माण ( ETV Bharat )

रायपुर: पवित्र नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी. 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा की रौनक रहेगी. दुर्गा पूजा से जुड़ी उत्सव समितियां पूजा पंडालों के निर्माण में जुट गई हैं. कुम्हार और मूर्तिकार भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में जुटे हैं. मूर्तिकार कहते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कारोबार में लगे हैं. पहले जिस तरह का मुनाफा इस कारोबार में होता था, अब वैसा फायदा इस कारोबार में नहीं रहा.

दुर्गा पूजा 2026 की तैयारियों ने पकड़ जोर दुर्गा प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार बताते हैं कि हर साल मूर्ति निर्माण में आने वाले रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं. बावजूद इसके उनका मेहनताना तक निकालना मुश्किल होता जा रहा है. मूर्तिकार बताते हैं कि हर साल रॉ मटेरियल के दाम में 15 से 20 फीसदी तक का इजाफा होता जा रहा है. मूर्तिकार बताते हैं कि वो जिन मजदूरों को काम पर रखते हैं उनकी मजदूरी तक बड़ी मुश्किल से चुकाते हैं.