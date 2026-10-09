दुर्गा पूजा 2026: मूर्तिकारों का छलका दर्द, कहा- इस कारोबार से परिवार का पेट पालना हुआ मुश्किल
दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार कहते हैं, महंगाई की मार के चलते अब इस कारोबार में फायदा नहीं होता. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 2:09 PM IST
रायपुर: पवित्र नवरात्र की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी. 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा की रौनक रहेगी. दुर्गा पूजा से जुड़ी उत्सव समितियां पूजा पंडालों के निर्माण में जुट गई हैं. कुम्हार और मूर्तिकार भी मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रुप देने में जुटे हैं. मूर्तिकार कहते हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कारोबार में लगे हैं. पहले जिस तरह का मुनाफा इस कारोबार में होता था, अब वैसा फायदा इस कारोबार में नहीं रहा.
दुर्गा पूजा 2026 की तैयारियों ने पकड़ जोर
दुर्गा प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार बताते हैं कि हर साल मूर्ति निर्माण में आने वाले रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं. बावजूद इसके उनका मेहनताना तक निकालना मुश्किल होता जा रहा है. मूर्तिकार बताते हैं कि हर साल रॉ मटेरियल के दाम में 15 से 20 फीसदी तक का इजाफा होता जा रहा है. मूर्तिकार बताते हैं कि वो जिन मजदूरों को काम पर रखते हैं उनकी मजदूरी तक बड़ी मुश्किल से चुकाते हैं.
मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों का दर्द है कि उनको यही एक काम आता है ऐसे में वो दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं. उनके दादा परदादा यही काम करते थे और उनको भी यही काम सिखाया गया. अब वो चाहकर भी इस कारोबार से मुंह नहीं मोड़ सकते. मिट्टी के बर्तन और दीये बनाने वाले कुम्हार परिवारों का भी कहना है कि पूजा पाठ के वक्त ही इनकी बिक्री होती है, बाकी सालों भर उनका धंधा मंदा रहता है.
मूर्तिकारों का छलका दर्द
मूर्तिकार नीता चक्रधारी कहते हैं, "दुर्गा प्रतिमा बनाने में मिट्टी पैरा लकड़ी कपड़ा पेट जैसी कई तरह की चीजें लगती हैं. इन सभी सामानों को बाजार से खरीदना होता है. इन सब चीजों के दाम हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत के हिसाब से मूर्तियों के दाम हमें नहीं मिल पाता. इस साल लगभग 16 दुर्गा प्रतिमा हम लोगों के द्वारा तैयार की गई है.
मैं मूर्ति बनाने का यह काम लगभग 30 सालों से कर रहा हूंं. मूर्ति तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के हिसाब से मजदूरी नहीं मिल पाती. मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी लाने के बाद उसे सुखाना होता है. मिट्टी से कचरे को बाहर निकालना होता है. मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी भी बाहर से खरीद कर लाते हैं. उसके भी दाम हर साल बढ़ रहे हैं. छोटे बड़े मिलाकर पूरे परिवार के लगभग 15 लोग इस काम को कर रहे हैं. अब तो परिवार पालना भी इस कारोबार से मुश्किल हो रहा है: नीता चक्रधारी, मूर्तिकार
मूर्ति बनाने का काम मैं बचपन से करते आ रही हूं. पापा मूर्ति बनाते हैं उसमें भी सहयोग करती हूं. मूर्ति बनाने में जितनी मेहनत हम लोग करते हैं उस हिसाब से हमें उसकी कीमत नहीं मिल पाती. मूर्ति बनाने का इस काम को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि कुम्हार हैं तो हमें मिट्टी के काम ही करने हैं. घर का काम पढ़ाई लिखाई और मूर्ति बनाने का काम सभी एक साथ करना होता है. मूर्ति बनाने में जितनी भी कच्ची सामग्री होती है, उन सभी के दाम हर साल बढ़ जाते हैं, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है: दुलेश्वरी चक्रधारी, मूर्तिकार
मुनाफा तो दूर लागत निकालना हुआ मुश्किल
मूर्तिकार मोहन चक्रधारी कहते हैं, "मूर्ति बनाने का काम हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं. पहले हमारे दादाजी बनाया करते थे उसके बाद पापा, उसके बाद आज हम लोगों की पीढ़ी मूर्ति बना रही है. मिट्टी से मूर्ति बनाने का काम हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है. मिट्टी का काम पूरे परिवार के लोग मिलकर साल भर करते हैं. मेहनत के हिसाब से मूर्तियों का मेहनताना भी नहीं मिल पाता.
सभी तरह के रॉ मटेरियल के दाम हर साल 15 से 20 फीसदी तक बढ़ जाते हैं. मूर्ति तैयार करने में लगभग 15 तरह के सामान की जरूरत पड़ती है. मूर्ति बनाने के लिए रस्सी, लकड़ी, खीला, पैरा, पेंट, कपड़ा की जरूरत पड़ती है. इस साल 5 फीट से लेकर 10 फीट तक की बड़ी प्रतिमा का निर्माण हमने किया है: मोहन चक्रधारी, मूर्तिकार
मूर्ति पर खर्च कम डीजे और धुमाल पर जोर ज्यादा
प्रतिमा निर्माण करने वाले लोग बताते हैं, ''मूर्ति बनाने में जितनी मेहनत लगती है उस लिहाज से हमें मजदूरी भी नहीं मिल पाती. लोग आजकल कम कीमत में मूर्ति चाहते हैं लेकिन डीजे और धुमाल में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. 5 फीट की एक दुर्गा प्रतिमा की कीमत लगभग 15 हजार है. समिति के द्वारा साड़ी और दूसरे अन्य सजावट के सामान दिए जाते हैं. 10 फीट ऊंचाई वाले एक दुर्गा प्रतिमा जो की सिंपल बनाई जाएगी, उसकी कीमत लगभग 50 से 55 हजार है. वही डिजाइन वाली मूर्तियां होंगी तो उसके दाम 70 हजार तक जाएंगे.''
मूर्ति निर्माण पर महंगाई की मार
- लकड़ी पहले प्रति क्विंटल 2000 रुपए था जो आज बढ़कर 3200 रुपए पर पहुंच गया.
- सुतली रस्सी प्रति किलोग्राम 150 रुपए से बढ़कर 250 रुपए तक हो गई.
- बोरी प्रति किलोग्राम 80 रुपए हुआ करता था जो आज बढ़कर 150 रुपए पर पहुंच गया.
- गोल्डन कलर पाउडर का दाम पहले 1200 हुआ करता था जो आज बढ़कर 2000 रुपए पर पहुंच गया.
- पेंट में लगने वाले तेल प्रति लीटर 300 रुपए से बढ़कर आज 500 रूपया पर पहुंच गया.
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