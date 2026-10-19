शिमला के जाखू में दशहरे की तैयारियां पूरी, कल CM सुक्खू करेंगे रावण दहन, श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे ये खास इंतजाम
जाखू मंदिर के अलावा शिमला के नाभा, संकट मोचन, बालूगंज, न्यू शिमला और समरहिल मैदान में भी दशहरा उत्सव मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:04 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जाखू मंदिर में रावण दहन उत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा. मंगलवार, 20 अक्तूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रिमोट से रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे. इस दौरान विशेष आतिशबाजी और तकनीकी प्रभाव देखने को मिलेंगे. वहीं, मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एचआरटीसी अतिरिक्त टैक्सियां चलाएगा. इसके अलावा रामलीला की झांकियां, देवनृत्य और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा.
जाखू मंदिर में इस बार रावण का 40 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है. वहीं, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई 35-35 फीट रखी गई है. स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देने के लिए इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई पहले के मुकाबले कम रखी गई है. इससे पहले मंदिर में 55 फीट से अधिक ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाता रहा है. रावण दहन के दौरान इस बार भी खास आतिशबाजी और तकनीकी प्रभाव देखने को मिलेंगे. रावण के सिर से आग निकलने, आंखों से आंसू बहने और फटे सिर से आतिशबाजी होने का नजारा लोगों को आकर्षित करेगा. इसके अलावा पुतले के पीछे से पानी का फव्वारा भी निकलेगा. रावण के पुतले को युद्ध की पोशाक में तैयार किया गया है.
20 दिन से 20 कारीगर कर रहे थे मेहनत
जाखू मंदिर में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से 20 कारीगर आए हैं. इन कारीगरों ने करीब 20 दिन तक लगातार मेहनत कर पुतले तैयार किए हैं. पुतला बनाने वाले मोहम्मद अजीम ने बताया रावण का पुतला 40 फीट ऊंचा है, जबकि कुंभकरण और मेघनाद के पुतले 35-35 फीट के हैं.
नाभा से जाखू मंदिर तक निकलेगी रामलीला की झांकी
रावण दहन से पहले शिमला के नाभा से रामलीला की झांकी निकाली जाएंगी. ये झांकियां जाखू मंदिर तक पहुंचेंगी. मंदिर में दिनभर देवनृत्य का आयोजन होगा. इसके साथ ही सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी. दशहरे के अवसर पर जाखू मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है.
श्रद्धालुओं को यहां से मिलेगी टैक्सी
दशहरे पर जाखू मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने 20 अक्तूबर को 11 अतिरिक्त टैक्सियां चलाने के आदेश जारी किए हैं. इनमें सात टैक्सियां रिज से और चार नवबहार से उपलब्ध होंगी. इससे श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने और कार्यक्रम के बाद वापस लौटने में सुविधा मिलेगी.
जाखु मंदिर के मैनेजर सुनील ने बताया कि पुतलों को खड़ा करने और अंतिम तैयारियां मंगलवार सुबह तक पूरी कर ली जाएंगी. जाखू में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था की गई है. उत्सव के दौरान लोगों की आवाजाही और आयोजन को सुचारू बनाए रखने के लिए भी तैयारियां की गई हैं.
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