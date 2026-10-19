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शिमला के जाखू में दशहरे की तैयारियां पूरी, कल CM सुक्खू करेंगे रावण दहन, श्रद्धालुओं के लिए रहेंगे ये खास इंतजाम

जाखू मंदिर में रिमोट से जलेगा रावण ( ETV BHARAT )

शिमला: राजधानी शिमला में दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जाखू मंदिर में रावण दहन उत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगा. मंगलवार, 20 अक्तूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रिमोट से रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन करेंगे. इस दौरान विशेष आतिशबाजी और तकनीकी प्रभाव देखने को मिलेंगे. वहीं, मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एचआरटीसी अतिरिक्त टैक्सियां चलाएगा. इसके अलावा रामलीला की झांकियां, देवनृत्य और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा.

जाखू मंदिर में इस बार रावण का 40 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है. वहीं, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों की ऊंचाई 35-35 फीट रखी गई है. स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देने के लिए इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई पहले के मुकाबले कम रखी गई है. इससे पहले मंदिर में 55 फीट से अधिक ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाता रहा है. रावण दहन के दौरान इस बार भी खास आतिशबाजी और तकनीकी प्रभाव देखने को मिलेंगे. रावण के सिर से आग निकलने, आंखों से आंसू बहने और फटे सिर से आतिशबाजी होने का नजारा लोगों को आकर्षित करेगा. इसके अलावा पुतले के पीछे से पानी का फव्वारा भी निकलेगा. रावण के पुतले को युद्ध की पोशाक में तैयार किया गया है.