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देहरादून में दशहरे पर कड़े इंतजाम, अलर्ट पर फायर ब्रिगेड, 21 जगहों पर तैनाती

देहरादून में दशहरे पर कड़े इंतजाम ( Etv Bharat )

देहरादून: दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रमों के दौरान आग की घटनाओं से निपटने के लिए देहरादून अग्निशमन और आपात सेवा ने व्यापक तैयारियां की हैं. जनपद में 21 स्थानों पर अग्निशमन दल तैनात रहेंगे. सभी टीमें कार्यक्रम शुरू होने से लेकर समाप्ति तक मौके पर मौजूद रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके. साथ ही दशहरा पर्व को देखते हुए जनपद के प्रमुख रावण दहन स्थलों पर फायर टेंडर, फायर बाइक और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों के साथ कर्मचारियों की तैनाती की गई हैं.

सदर तहसील में 7 स्थानों पर तैनाती: देहरादून सदर तहसील क्षेत्र में बन्नू स्कूल, परेड ग्राउंड, क्लेमेंटाउन, प्रेमनगर और पटेलनगर समेत सात स्थानों पर सात फायर टेंडर तैनात किए गए हैं. इनमें पांच बड़े और दो छोटे फायर टेंडर शामिल हैं. इसके अलावा दो फायर बाइक भी तैनात रहेंगी. डोईवाला तहसील में केशवपुर बस्ती में एक फायर टेंडर और बाजार क्षेत्र में एक फायर बाइक तैनात की गई है.