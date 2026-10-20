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उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व, धू-धू कर जला रावण का 'अंहकार'

अल्मोड़ा में दशहरा पर निकली झांकी ( फोटो- ETV Bharat )

लक्सर/अल्मोड़ा/रामनगर/खटीमा: उत्तराखंड में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान देहरादून समेत प्रदेशभर में रावण और उसके परिवार का पुतला दहन किया गया. पुतला दहन होते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कई जगहों पर झांकी भी निकाई गई.

लक्सर में 51 फुट के रावण-कुंभकर्ण के पुतले का दहन: लक्सर में सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित 89वीं रामलीला के समापन पर रामलीला मैदान में 51 फुट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया. इस भव्य नजारे को देखने के लिए लक्सर नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक रामलीला मैदान में उमड़ पड़े.

बता दें कि दोपहर से ही रामलीला स्थल पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. शाम होते-होते पूरा मैदान खचाखच भर गया. भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए रोमांचक युद्ध के मंचन का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे. मथुरा-वृंदावन से आए कलाकारों ने जैसे ही राम-रावण युद्ध का मंचन शुरू किया, वैसे ही पूरा मैदान 'जय श्री राम' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा. लक्सर में धमाकों के साथ जल रावण (फोटो- ETV Bharat) युद्ध के अंतिम चरण में भगवान राम ने रावण और कुंभकरण का वध किया. इसके बाद आतिशबाजी के बीच दोनों विशाल पुतलों को आग के हवाले किया गया. पुतलों में आग लगते ही तेज धमाकों के साथ आतिशबाजी शुरू हो गई और पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा. पुतला दहन होते ही दर्शकों में खुश हो उठे. लोगों ने एक-दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. "दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की ही होती है. हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर अपने अंदर के अहंकार, द्वेष और बुराई रूपी रावण को खत्म करना चाहिए."- संजीव कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष, लक्सर अल्मोड़ा में दशहरा पर रावण परिवार के बने 23 कलात्मक पुतले: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर अल्मोड़ा में रावण परिवार के 23 कलात्मक पुतलो का निमार्ण स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न मोहल्लों में किया. जिनका दशहरा के अवसर पर अल्मोड़ा बाजार में जुलुस निकाल दहन स्थल की ओर ले जाया गया. वहां पर एक एक कर सभी पुतलों का दहन किया गया. धू-धू कर जला रावण का 'अंहकार' (फोटो- ETV Bharat) अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव अपने आप में कलात्मकता लिए हुए हैं. इस साल अल्मोड़ा दशहरा समिति के तत्वावधान में रावण परिवार के 23 पुतलों का निर्माण किया गया, जिनमें रावण, अहिरावण मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, ताड़का, सुबाहु, कालकेतु, त्रिसरा समेत 23 पुतले शामिल थे. पालिका की पार्किंग के सामने एकत्र हुए इन पुतलों को ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बाजार मार्ग में घुमाया गया. रावण का दहन (फोटो- ETV Bharat)