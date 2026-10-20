उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया विजयादशमी का पर्व, धू-धू कर जला रावण का 'अंहकार'
अल्मोड़ा में विजयादशमी पर रावण परिवार के बने 23 कलात्मक पुतले, रामनगर में रावण के ऊपर लगाया गया गधे का सिर, खास रहा दशहरा पर्व
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 9:20 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 9:49 PM IST
लक्सर/अल्मोड़ा/रामनगर/खटीमा: उत्तराखंड में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. इस दौरान देहरादून समेत प्रदेशभर में रावण और उसके परिवार का पुतला दहन किया गया. पुतला दहन होते ही दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कई जगहों पर झांकी भी निकाई गई.
लक्सर में 51 फुट के रावण-कुंभकर्ण के पुतले का दहन: लक्सर में सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित 89वीं रामलीला के समापन पर रामलीला मैदान में 51 फुट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया गया. इस भव्य नजारे को देखने के लिए लक्सर नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक रामलीला मैदान में उमड़ पड़े.
बता दें कि दोपहर से ही रामलीला स्थल पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. शाम होते-होते पूरा मैदान खचाखच भर गया. भगवान श्री राम और रावण के बीच हुए रोमांचक युद्ध के मंचन का लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे. मथुरा-वृंदावन से आए कलाकारों ने जैसे ही राम-रावण युद्ध का मंचन शुरू किया, वैसे ही पूरा मैदान 'जय श्री राम' के गगनभेदी नारों से गूंज उठा.
युद्ध के अंतिम चरण में भगवान राम ने रावण और कुंभकरण का वध किया. इसके बाद आतिशबाजी के बीच दोनों विशाल पुतलों को आग के हवाले किया गया. पुतलों में आग लगते ही तेज धमाकों के साथ आतिशबाजी शुरू हो गई और पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा. पुतला दहन होते ही दर्शकों में खुश हो उठे. लोगों ने एक-दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दीं.
"दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की ही होती है. हमें इस पर्व से प्रेरणा लेकर अपने अंदर के अहंकार, द्वेष और बुराई रूपी रावण को खत्म करना चाहिए."- संजीव कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष, लक्सर
अल्मोड़ा में दशहरा पर रावण परिवार के बने 23 कलात्मक पुतले: सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हैं. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व पर अल्मोड़ा में रावण परिवार के 23 कलात्मक पुतलो का निमार्ण स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न मोहल्लों में किया. जिनका दशहरा के अवसर पर अल्मोड़ा बाजार में जुलुस निकाल दहन स्थल की ओर ले जाया गया. वहां पर एक एक कर सभी पुतलों का दहन किया गया.
अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव अपने आप में कलात्मकता लिए हुए हैं. इस साल अल्मोड़ा दशहरा समिति के तत्वावधान में रावण परिवार के 23 पुतलों का निर्माण किया गया, जिनमें रावण, अहिरावण मेघनाद, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, ताड़का, सुबाहु, कालकेतु, त्रिसरा समेत 23 पुतले शामिल थे. पालिका की पार्किंग के सामने एकत्र हुए इन पुतलों को ढोल नगाड़ों के साथ पूरे बाजार मार्ग में घुमाया गया.
स्थानीय स्टेडियम में इन पुतलों को जलाने की अनुमति नहीं होने के कारण पुतलों को एसएसजे परिसर के जूलॉजी के मैदान में दहन किया गया. स्थान नहीं होने के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नही हो सका. देर रात तक इन पुतलों का दहन किया गया. इन पुतलों के सबसे पीछे नंदा देवी रामलीला कमेटी की ओर से भगवान श्रीराम का डोला शोभायमान रहा.
"अल्मोड़ा का दशहरा ओर रामलीला ऐतिहासिक है. अल्मोड़ा के दशहरा के लिए स्थानीय कलाकारों की ओर से अल्मोड़ा में बनाए जाने वाले रावण परिवार के पुतले कलात्मकता लिए हुए होते हैं. ऐसी कलात्मकता पूरे देश में कहीं भी पुतलों में दिखाई नहीं देती."- अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री
रामनगर में रावण के सिर के ऊपर लगाया गया गधे का सिर: असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व रामनगर में पूरे उल्लास और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया. रामनगर स्थित एमपी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में श्री पायते वाली रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित दशहरा मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे.
शाम करीब 7 बजे भगवान श्रीराम की जय-जयकार के बीच रावण और कुंभकरण के विशाल पुतलों का भव्य तरीके से दहन किया गया. इस दौरान रावण के पुतले के सिर के ऊपर लगाया गया गधे का सिर लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा. मैदान में मौजूद लोगों के बीच इस विशेष आकृति को लेकर खासा कौतूहल दिखाई दिया.
दरअसल, रावण को धार्मिक ग्रंथों में एक विद्वान, शक्तिशाली और शिवभक्त राजा के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उसका अहंकार, क्रोध और अनुचित निर्णय उसके विनाश का कारण बने. गधे को आम लोकमान्यताओं में अविवेक और मूर्खता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. ऐसे में रावण के सिर के ऊपर गधे का सिर लगाना इस संदेश से जोड़कर देखा जाता है कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी और शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वो अहंकार में डूबकर विवेक खो देता है, तो उसका पतन निश्चित है.
खटीमा में 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का हुआ दहन: खटीमा के रामलीला मैदान में भगवान श्रीरामलीला के मंचन के बाद 45 फीट ऊंचे रावण और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम से जुड़े और रामलीला मंचन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. 64 सालों से चली आ रही इस परंपरा में हजारों लोगों ने शामिल होकर जय श्रीराम के जयघोष के साथ अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया.
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