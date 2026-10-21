रोहतक में रामायण का ड्रोन शो, सीएम नायब सैनी ने किया रावण दहन, हनुमान अंश के कलाकार रहे मौजूद
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रोहतक में रावण के पुतले का दहन किया. इस दौरान हनुमान अंश के कलाकार भी उनके साथ मौजूद रहे.
Published : October 21, 2026 at 7:27 AM IST
रोहतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार देर शाम को रोहतक में दशहरा महोत्सव में शिरकत की. इस महोत्सव का आयोजन नई अनाज मंडी के सामने पुराना शूगर मिल मैदान में श्री सनातनी युवा फाउंडेशन की ओर से किया गया. इस दौरान करीब 15 मिनट तक ड्रोन के जरिए आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंग और आकृतियां दिखाई गई. बाद में रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया गया.
रोहतक में रावण दहन, हनुमान अंश के कलाकार रहे मौजूद: इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हनुमान अंश के कलाकार भी इस मौके पर मौजूद रहे. यह फिल्म प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. वहीं, मथुरा के प्रसिद्ध केशव बैंड ने भजनों की प्रस्तुति के जरिए समां बांध दिया. इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर भी मौजूद रहे.
सीएम नायब सैनी का संबोधन: समारोह के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व हमें बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि शक्ति का उद्देश्य अहंकार और अत्याचार करना नहीं, बल्कि अन्याय का अंत करना और समाज में धर्म एवं न्याय की स्थापना करना है.
भगवान श्रीराम अन्याय के विरुध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं: मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी से जुड़े भगवान श्रीराम द्वारा रावण के वध और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार के प्रसंग हमें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं. सतयुग में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत किया, त्रेता युग में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश देकर मानवता को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया.
'अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना जरूरी': सीएम नायब सैनी ने कहा कि हर युग में अधर्म ने सिर उठाया है, लेकिन धर्म ने सदैव उसका मुकाबला किया है. आज के दौर में रावण के एक हजार चहरे हैं, जिनमें झूठ, द्वेष, भेदभाव, गलत नीयत, नशा, भ्रष्टाचार और बेटियों के प्रति भेदभाव आदि शामिल है. केवल रावण का पुतला जलाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना ही इस पर्व का वास्तविक संदेश है.
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