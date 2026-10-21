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रोहतक में रामायण का ड्रोन शो, सीएम नायब सैनी ने किया रावण दहन, हनुमान अंश के कलाकार रहे मौजूद

DUSSEHRA FESTIVAL 2026 ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार देर शाम को रोहतक में दशहरा महोत्सव में शिरकत की. इस महोत्सव का आयोजन नई अनाज मंडी के सामने पुराना शूगर मिल मैदान में श्री सनातनी युवा फाउंडेशन की ओर से किया गया. इस दौरान करीब 15 मिनट तक ड्रोन के जरिए आसमान में रामायण के विभिन्न प्रसंग और आकृतियां दिखाई गई. बाद में रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन भी किया गया.

रोहतक में रावण दहन, हनुमान अंश के कलाकार रहे मौजूद: इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक हनुमान अंश के कलाकार भी इस मौके पर मौजूद रहे. यह फिल्म प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. वहीं, मथुरा के प्रसिद्ध केशव बैंड ने भजनों की प्रस्तुति के जरिए समां बांध दिया. इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर भी मौजूद रहे.