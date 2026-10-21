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मसूरी में धूमधाम से मना दशहरा, श्रीराम की झांकियों पर पुष्पवर्षा, गांधी चौक पर रावण दहन, हनुमान के पात्र बने आकर्षण

मसूरी में दशहरा पर्व ( Etv Bharat )

श्रीराम की झांकियों पर पुष्पवर्षा: दशहरे के अवसर पर श्री सनातन धर्म मंदिर में भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा मलिंगार चौक, गुरुद्वारा चौक, लंढौर बाजार, घंटाघर, कुलड़ी और माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंची. इसमें भगवान श्रीराम, राम दरबार, वनवासी राम परिवार, भगवान शिव और मां दुर्गा की झांकियां शामिल रहीं. श्रद्धालुओं ने जगह-जगह झांकियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. स्थानीय लोक कलाकार पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर नृत्य करते हुए आगे बढ़े.

विजयदशमी पर भव्य झांकी (ETV Bharat) गांधी चौक पर हुआ रावण दहन: कुलड़ी पहुंचने पर श्री राधाकृष्ण मंदिर समिति की ओर से भगवान राम की पूजा-अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया. गांधी चौक पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति ने पूजा-अर्चना की. इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के सामने बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया. रावण दहन के बाद शोभायात्रा वापस सनातन धर्म मंदिर पहुंची, जहां भगवान श्रीराम का राजतिलक कर प्रसाद वितरित किया गया. 80 साल के ठाकुर चंद्रभान 60 साल से बन रहे हनुमान के पात्र (ETV Bharat) शोभायात्रा का आकर्षण रहे हनुमान बने ठाकुर चंद्रभान: शोभायात्रा का आकर्षण रहे ठाकुर चंद्रभान की उम्र भले ही 80 वर्ष हो गई हो, लेकिन मन में भगवान श्रीराम के प्रति आस्था और हनुमान जी का किरदार निभाने का जज्बा आज भी वैसा ही है. पहाड़ों की रानी मसूरी में दशहरे की शोभायात्रा के दौरान 80 वर्षीय ठाकुर चंद्रभान आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहे. पिछले करीब 60 वर्षों से दशहरा शोभायात्रा में हनुमान जी का पात्र निभा रहे चंद्रभान इस बार भी हनुमान की वेशभूषा धारण कर पूरे उत्साह के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए. मलिंगार चौक से पिक्चर पैलेस और गांधी चौक तक उन्होंने पैदल चलकर जय श्रीराम के जयकारे लगाए. उनकी ऊर्जा, भक्ति और समर्पण को देखकर लोग हैरान रह गए और जगह-जगह उनका उत्साह बढ़ाते नजर आए. गदा से आशीर्वाद देते हनुमान बने ठाकुर चंद्रभान (ETV Bharat) मसूरी में दशहरा केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा और जनआस्था का प्रतीक भी है. सनातन धर्म सभा की ओर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा में इस बार भी भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़ी झांकियों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों, बैंड-बाजों और स्थानीय लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली. लेकिन इन सबके बीच 80 वर्षीय चंद्रभान की उपस्थिति ने लोगों का विशेष ध्यान खींचा. शोभायात्रा को लेकर लोगों में उत्साह दिखा (ETV Bharat) 60 साल से निभा रहे हनुमान का किरदार: ठाकुर चंद्रभान पिछले छह दशक से दशहरे की शोभायात्रा में हनुमान जी का किरदार निभाते आ रहे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्होंने अपनी परंपरा को टूटने नहीं दिया. हनुमान की वेशभूषा में सजे चंद्रभान जब शोभायात्रा में जय श्रीराम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े, तो लोगों ने उनका उत्साह देखकर जमकर सराहना की.