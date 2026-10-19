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जयपुर का दशहरा मैदान...जहां 50 साल पहले मिट्टी के टीलों के बीच होता था रावण दहन, आज खड़ा होता है 105 फीट का रावण

जयपुर: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर्व मनाने के लिए जयपुर का दशहरा मैदान एक बार फिर तैयार है. आदर्श नगर स्थित इस मैदान में रावण दहन का आयोजन करीब पांच दशक से अधिक समय से हो रहा है. कभी यहां मिट्टी के टीले हुआ करते थे, न बाउंड्री वॉल थी और न ही मैदान का आज जैसा स्वरूप.

करीब 20 फीट के रावण से शुरू हुआ ये सफर अब 105 फीट के रावण तक पहुंच गया है. आज यहां 90 फीट के कुंभकरण का भी दहन किया जाता है. वक्त के साथ रावण का कद बढ़ा, मैदान का स्वरूप बदला और आयोजन की भव्यता भी बढ़ती गई, लेकिन इस मैदान की पहचान सिर्फ विशालकाय पुतलों तक सीमित नहीं है. यहां रावण बनाने वाले मुस्लिम परिवार की पांच पीढ़ियां इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं.

पंजाबी पुरुषार्थ समिति की जमीन पर होता है आयोजन : श्रीराम मंदिर प्रन्यास समिति के सचिव अनिल खुराना के अनुसार, आदर्श नगर में करीब पांच दशक से रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है. पहले ये आयोजन गोल चक्कर पर होता था, लेकिन बाद में वर्तमान दशहरा मैदान में शुरू हुआ. ये स्थान पंजाबी पुरुषार्थ समिति की जमीन पर है, जिसे दशहरे के आयोजन के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. रावण दहन की परंपरा शुरू होने के बाद ये स्थान दशहरा मैदान के नाम से पहचाना जाने लगा. श्रीराम मंदिर प्रन्यास समिति की ओर से आयोजित ये महोत्सव अब क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है.

1974 के आसपास मैदान की तस्वीर थी बिल्कुल अलग : राजीव मनचंदा बताते हैं कि वर्ष 1974 के आसपास इस क्षेत्र में मिट्टी के टीले हुआ करते थे. मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं थी और वर्तमान गोविंद मार्ग भी आज की तरह विकसित नहीं था. उस समय यहां छोटी-सी सड़क थी, जो अक्सर मिट्टी से ढक जाती थी। लोग मिट्टी पर खड़े होकर रावण दहन देखते थे. समय के साथ मैदान को समतल किया गया, बाउंड्री वॉल बनाई गई और आसपास पेड़-पौधे लगाने के साथ घास भी विकसित की गई. इस तरह दशहरा महोत्सव की पहचान बढ़ने के साथ मैदान का स्वरूप भी बदलता चला गया. दर्शकों की संख्या बढ़ने पर रावण और कुंभकरण के पुतलों का आकार भी लगातार बढ़ाया गया.

शुरुआती दौर में वर्तमान मैदान से करीब 500 मीटर आगे गोल चक्कर पर रावण दहन होता था. उस समय करीब 20 फीट ऊंचा रावण तैयार किया जाता था. धीरे-धीरे आयोजन में लोगों की भागीदारी बढ़ी और आबादी के विस्तार के साथ गोल चक्कर की जगह छोटी पड़ने लगी. इसके बाद वर्तमान दशहरा मैदान में रावण दहन की परंपरा शुरू हुई.

मिट्टी के टीलों से दशहरा मैदान बनने तक का सफर : आदर्श नगर के दशहरा मैदान का आज भले ही अपना अलग नाम और पहचान है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटी जगह पर होने वाले रावण दहन से हुई थी. श्रीराम मंदिर प्रन्यास के उपाध्यक्ष राजीव मनचंदा ने बताया कि वर्ष 1956 से यहां रावण दहन और दशहरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

रावण के 10 सिरों में 9 मानव और एक गधे का सिर होना, डिजिटल तकनीक से रावण दहन और नवविवाहित जोड़ों एवं नवजात शिशुओं से जुड़ी स्थानीय मान्यताएं इस आयोजन को खास बनाती हैं. दशहरा मैदान की कहानी जयपुर की सांस्कृतिक विरासत, बदलते शहर और गंगा-जमुनी तहजीब की भी कहानी है.

20 फीट के रावण से 105 फीट तक पहुंचा कद : दशहरा मैदान में रावण दहन देखने आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी तो पुतलों को भी पहले से अधिक भव्य बनाया जाने लगा. आज यहां करीब 105 फीट ऊंचे रावण और 90 फीट ऊंचे कुंभकरण का दहन होता है. विशालकाय पुतलों का उद्देश्य केवल आयोजन को भव्य बनाना नहीं, बल्कि मैदान में दूर-दूर तक खड़े दर्शकों को भी रावण दहन का दृश्य दिखाना है. करीब 20 फीट के रावण से शुरू हुई परंपरा का इतने बड़े स्वरूप तक पहुंचना आयोजन के विस्तार और लोगों के बढ़ते उत्साह को दर्शाता है. वहीं, रावण दहन के बाद यहां देर रात तक झूलों और स्टॉल्स के साथ मेला भी सजता है.

श्रीराम मंदिर प्रन्यास समिति आदर्श नगर कराती है विजयदशमी महोत्सव.

आयोजन की लोकप्रियता के साथ बढ़ता गया पुतलों का आकार.

आज 105 फीट ऊंचे रावण का होता है दहन.

रावण से पहले 90 फीट ऊंचे कुंभकरण को भी जलाया जाता.

शुरुआत में रावण की ऊंचाई थी करीब 20 फीट.

मथुरा का मुस्लिम परिवार, पांच पीढ़ियों से बना रहा रावण : दशहरा मैदान की सबसे खास बात यहां रावण के पुतले तैयार करने वाले कारीगरों का परिवार है. मथुरा से आने वाले इस परिवार की पांचवीं पीढ़ी रावण बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रही है. परिवार के सदस्य चांद बाबू बताते हैं कि उनके दादा-परदादा सबसे पहले यहां रावण बनाने आए थे. उस समय करीब 20 फीट का रावण बनाया जाता था, जबकि अब परिवार 105 फीट ऊंचे रावण और 90 फीट ऊंचे कुंभकरण का निर्माण करता है. पुतलों का आकार बढ़ने के साथ काम भी बढ़ा है. ऐसे में परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें बुआ और मामा के परिवार से जुड़े लोग भी शामिल हैं, मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं.

105 फीट का रावण तैयार करता मुस्लिम परिवार (ETV Bharat Jaipur)

खास बात ये है कि इस परिवार का मुख्य व्यवसाय कपड़ों की सिलाई करना है. इसके बावजूद परिवार के सदस्य जन्माष्टमी के अगले दिन जयपुर पहुंच जाते हैं और दशहरा तक यहीं रहकर पुतलों को तैयार करते हैं. वे श्रीराम मंदिर परिसर में रहते हैं और इस दौरान सात्विक भोजन करते हैं. परिवार के लिए ये केवल काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से मिली परंपरा और जिम्मेदारी है. भगवान श्रीराम के विजय उत्सव को भव्य बनाने के लिए उनकी कला और मेहनत हर साल इस आयोजन का हिस्सा बनती है.

मथुरा से जयपुर आता है कारीगर परिवार.

पांचवीं पीढ़ी निभा रही रावण बनाने की परंपरा.

मुख्य व्यवसाय कपड़ों की सिलाई.

जन्माष्टमी के अगले दिन से दशहरा तक जयपुर में ही डेरा.

श्रीराम मंदिर परिसर में रहकर पुतलों का निर्माण.

परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं काम.

सात्विक भोजन ही करते हैं ग्रहण.

रावण के 9 सिर मानव के, एक सिर गधे का : आदर्श नगर के दशहरा मैदान में तैयार होने वाले रावण का स्वरूप भी इसे अलग पहचान देता है. यहां रावण के दस सिरों में से नौ सिर मानव रूप में बनाए जाते हैं, जबकि एक सिर गधे का होता है. चांद बाबू के अनुसार, इस स्वरूप के पीछे मान्यता है कि गधे का सिर रावण को गलत कार्यों की ओर ले जाने वाली बुद्धि का प्रतीक है. इसके माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि अहंकार और गलत सोच व्यक्ति को विवेकहीन बना सकते हैं. इस स्वरूप का संबंध मंदसौर की एक परंपरा से भी बताया जाता है.

पढ़ें : कोटा में 105 फीट का रावण: दशहरे से 3 दिन पहले मैदान में डटा दशानन, पहली बार पहने वेलवेट के कपड़े

डिजिटल कंट्रोल से होगा रावण दहन, तलवार भी चलेगी : इस बार दशहरा मैदान में रावण का स्वरूप और तकनीक दोनों आकर्षण का केंद्र रहेंगे. परिवार से जुड़े राजा खान बताते हैं कि रावण दहन डिजिटल कंट्रोल से किया जाएगा. रावण के मुकुट को खास डिजाइन दिया गया है, जिसमें चांदी के आभूषणों जैसी कारीगरी नजर आएगी. रावण के हाथ में मौजूद तलवार को इस तरह तैयार किया गया है कि वो युद्ध करते हुए चलती हुई दिखाई दे. वहीं, पोशाक पर लगाई जाने वाली लाइट्स रावण को राजा-महाराजा जैसा भव्य स्वरूप देंगी. पुतले की बनावट, रोशनी और डिजिटल संचालन के जरिए दर्शकों को अलग अनुभव देने की तैयारी है.

डिजिटल कंट्रोल से रावण दहन.

मुकुट पर चांदी के आभूषणों जैसी डिजाइन.

तलवार चलाने के लिए लगाई गई मशीन.

पोशाक पर आकर्षक लाइटिंग.

भव्य और युद्ध के लिए तैयार राजा जैसा स्वरूप.

नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं से जुड़ी मान्यता : आदर्श नगर के दशहरा मैदान में रावण दहन से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता भी प्रचलित है. यहां नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं को रावण से आशीर्वाद दिलाने की परंपरा बताई जाती है. मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन सुखमय रहता है और संतान का भविष्य शुभ होता है. ये स्थानीय आस्था और मान्यता का विषय है, जिसका आयोजन के दौरान निर्वहन किया जाता है.

बदलते जयपुर के साथ बदला दशहरा मैदान, पर कायम रही परंपरा : आदर्श नगर का दशहरा मैदान जयपुर के बदलते स्वरूप का भी गवाह है. कभी मिट्टी के टीलों बीच होने वाला आयोजन आज विशालकाय पुतलों, आकर्षक रोशनी और डिजिटल तकनीक तक पहुंच गया है. 20 फीट के रावण से 105 फीट के रावण तक का सफर, मैदान का विकास और पांच पीढ़ियों से रावण बनाने वाले परिवार की निरंतरता इस आयोजन की खासियत है.

श्रीराम मंदिर प्रन्यास समिति, पंजाबी पुरुषार्थ समिति, मथुरा का मुस्लिम कारीगर परिवार और स्थानीय लोगों के सहयोग ने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया है. यही वजह है कि दशहरा मैदान की पहचान केवल रावण दहन तक सीमित नहीं, बल्कि जयपुर की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक परंपरा से भी जुड़ी है.