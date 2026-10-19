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AI तकनीक से हाईटेक होगा 60 फीट का रावण, 150 फीट की लंका होगा आकर्षण का केंद्र

समस्तीपुर में तैयार रावण का पुतला ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: विजयदशमी को बिहार के समस्तीपुर जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में होने वाला रावण दहन का आयोजन सिर्फ समस्तीपुर के लिए ही नहीं, बल्कि जिले के आसपास के कई जिलों से काफी खास होता रहा है. नवरात्र के विजयदशमी को होने वाला यह आयोजन पिछले करीब 8 दशकों से कुछ इसी तरह से होता है. मूल रूप से पंजाबी समुदाय के द्वारा होने वाले इस रावण दहन की शुरुआत 1955 से की जा रही है.

बदलते वक्त के साथ आयोजन और भी भव्य