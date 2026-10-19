AI तकनीक से हाईटेक होगा 60 फीट का रावण, 150 फीट की लंका होगा आकर्षण का केंद्र
समस्तीपुर में इस बार 8 दशक पुरानी परंपरा के तहत AI तकनीक से लैस 60 फीट ऊंचे रावण का भव्य दहन होगा. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : October 19, 2026 at 3:17 PM IST
समस्तीपुर: विजयदशमी को बिहार के समस्तीपुर जितवारपुर हाउसिंग बोर्ड मैदान में होने वाला रावण दहन का आयोजन सिर्फ समस्तीपुर के लिए ही नहीं, बल्कि जिले के आसपास के कई जिलों से काफी खास होता रहा है. नवरात्र के विजयदशमी को होने वाला यह आयोजन पिछले करीब 8 दशकों से कुछ इसी तरह से होता है. मूल रूप से पंजाबी समुदाय के द्वारा होने वाले इस रावण दहन की शुरुआत 1955 से की जा रही है.
बदलते वक्त के साथ आयोजन और भी भव्य
समय के बदलने के साथ यह आयोजन और भी भव्य होता चला गया. वहीं अगर वर्तमान वर्ष की बात करें तो, इस बार रावण दहन का कार्यक्रम काफी खास व हाईटेक होने वाला है. रावण दहन आयोजन से जुड़ी समस्तीपुर जिला दशहरा कमिटी के संरक्षक व संयोजक संजय भठेजा ने कहा कि, इस बार रावण दहन कार्यक्रम को काफी खास व आधुनिक बनाया गया है.
"करीब 60 फीट ऊंचे बने रावण का जब दहन होगा तो इस बार लोग कुछ अलग देखेंगे. इस बार इसके निर्माण के दौरान बाहर से आए टेक्नीशियन ने AI तकनीक का इस्तेमाल किया है. इससे रावण वध के दौरान अलग आतिशबाजी के साथ ही, काफी अलग चीजें देखने को मिलने वाली हैं." -संजय भठेजा, संयोजक, जिला दशहरा कमेटी
उन्होंने बताया कि, इस बार का लंका निर्माण भी पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी अलग तरीके से किया जा रहा है. जब जितवारपुर मैदान के लिए पंजाबी कॉलोनी लक्ष्मी नारायण मंदिर से झांकी निकाली जाएगी, वह भी जिले के लोगों के लिए काफी खास होने वाली है.
इस वर्ष सिया राम के साथ जाने वाली वानर भालू की फौज आकर्षण का केंद्र रहेगी. लंका का निर्माण इस बार 150 फीट के परिधि में किया जा रहा है. मंदिर से निकलने वाली झांकी काफी खास होगी, जब 10 फीट ऊंचे गदा लेकर हनुमान जी सड़कों पर निकलेंगे.
इस वर्ष के पुतलों की विशाल ऊंचाई
रावण जहां इस बार 60 फीट ऊंचा होगा, वहीं कुंभकरण 55 फीट का बनाया जा रहा है. इसके साथ ही मेघनाथ का पुतला 50 फीट का तैयार किया जा रहा है. आयोजन समिति इस ऐतिहासिक और धार्मिक उत्सव को सफल बनाने के लिए दिन-रात जुटी हुई है.
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