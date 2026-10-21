अजमेर नगर निगम में रावण दहन, पहली बार हुआ लेजर-ड्रोन शो, कांग्रेसी पार्षदों ने किया बायकॉट
करीब 100 ड्रोन ने अद्भुत नजारे पेश किए. ड्रोन ने नगर निगम, अजमेर, शंख, श्री राम, माता रानी, श्री राम की आकाश में दिखाई.
Published : October 21, 2026 at 9:28 AM IST
अजमेर: विजयदशमी पर नगर निगम की ओर से पटेल स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें रामलीला के कलाकारों ने लंका दहन, कुंभकरण वध, मेघनाथ वध और राम-रावण युद्ध की प्रस्तुति दी. इससे पहले परंपरागत तरीके से भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा पटेल स्टेडियम पहुंची. इसके बाद ही कुंभकरण मेघनाथ और दशानन रावण के पुतलों का दहन किया गया. अजमेर नगर निगम की ओर से पहली बार बड़े पर्दे पर लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ, जो स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.
रावण दहन से पहले अजमेर में पहली बार लेजर शो का आयोजन हुआ. रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग को लेजर लाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. यह प्रस्तुति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद रही. इसके बाद अजमेर के आसमान में करीब 100 ड्रोन ने अद्भुत नजारे पेश किए. ड्रोन ने नगर निगम, अजमेर, शंख, श्री राम, माता की आकृति, भगवान राम के तीर से बुराई का अंत होते कई आकृतियां आकाश में दिखाई. इसके बाद परंपरागत तरीके से धूमधाम से रघुनाथ जी की सवारी अजमेर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पटेल स्टेडियम पहुंची. मार्ग में जगह-जगह भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया.
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भगवान रघुनाथ के पहुंचने के बाद रामलीला के कलाकारों ने लंका दहन, कुंभकरण और मेघनाथ वध और राम और रावण के युद्ध की प्रस्तुति दी. कुंभकरण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करने के बाद 65 फीट ऊंचे अहंकारी रूपी रावण का दहन हो गया. रावण दहन के बाद भगवान रघुनाथ जी की आरती की गई. इसके बाद भगवान रघुनाथ जी की शोभायात्रा वापस धूमधाम से घसीटी मोहल्ले स्थित मंदिर के लिए रवाना हो गई. कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से विधायक अनिता भदेल, नगर निगम की मेयर अनामिका शर्मा के अलावा संभागीय आयुक्त, अजमेर आईजी, एसपी और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी एवं भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और पार्षद भी मौजूद रहे.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बार पहले की तुलना में काफी अच्छा रावण दहन का कार्यक्रम हुआ है. लेजर और ड्रोन शो भी लोगों को काफी पसंद आया. हजारों लोग रावण दहन के कार्यक्रम में मौजूद रहे. विजयदशमी के दिन हमें अपने भीतर के अहंकार को भी रावण दहन के साथ नष्ट कर देना चाहिए और सभी को साथ मिलकर अपने शहर, जिले, राज्य और देश के लिए योगदान देना चाहिए. विधायक अनिता भदेल ने कहा कि विद्वान और शक्तिशाली होते हुए भी रावण ने एक नारी के मान को भंग करने की कुचेष्टा की, इसलिए वह चरित्रहीन कहलाया. समाज में आज भी चरित्रहीन व्यक्ति को बहिष्कृत ही माना जाता है. बुराई का अंत होना निश्चित है. समाज में चरित्र और संस्कार स्थापित हो, इस नाते से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है.
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कांग्रेस ने किया बायकॉट : अजमेर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने रावण दहन के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए अलग से रावण दहन का कार्यक्रम किया. कांग्रेस से मेयर पद की दावेदार रहीं किरण गढ़वाल के पालबिचला स्थित समारोह स्थल में कांग्रेसियों ने कुंभकरण, मेघनाथ और रावण के पुतलों का दहन किया. कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर ने आरोप लगाया कांग्रेस के 40 पार्षदों ने मांग उठाई थी कि शहर के हित में सभी 80 पार्षदों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मेयर अनामिका शर्मा ने कांग्रेसी पार्षदों को कभी तवज्जो नहीं दी. उनके अहंकार की वजह से कांग्रेस की पार्षदों को अलग से रावण दहन करना पड़ा.
आरोप है कि भाजपा के पार्षद सतीश बंसल ने कांग्रेसी महिला पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार किया. गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नगर निगम नहीं चलेगा. मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही तरह कांग्रेस भी अपनी मर्यादा में है, लेकिन यह न भूलें भगवान राम ने बुराई रूपी रावण का अंत किया था. यदि नगर निगम में बुराई रहेगी तो उसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी. किरण गढ़वाल ने कहा कि भाजपा के बोर्ड में एक भाजपाई पार्षद के कारण आज इस तरह के हालात बने हैं. यह भाजपाई बोर्ड का अहंकार है, यदि आगे भी वह इसी तरह अहंकार में रहना चाहते हैं तो रास्तें अलग हैं.