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अजमेर नगर निगम में रावण दहन, पहली बार हुआ लेजर-ड्रोन शो, कांग्रेसी पार्षदों ने किया बायकॉट

अजमेर नगर निगम का रावण दहन ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: विजयदशमी पर नगर निगम की ओर से पटेल स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित हुआ. इसमें रामलीला के कलाकारों ने लंका दहन, कुंभकरण वध, मेघनाथ वध और राम-रावण युद्ध की प्रस्तुति दी. इससे पहले परंपरागत तरीके से भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा पटेल स्टेडियम पहुंची. इसके बाद ही कुंभकरण मेघनाथ और दशानन रावण के पुतलों का दहन किया गया. अजमेर नगर निगम की ओर से पहली बार बड़े पर्दे पर लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन भी हुआ, जो स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.

रावण दहन से पहले अजमेर में पहली बार लेजर शो का आयोजन हुआ. रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग को लेजर लाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया. यह प्रस्तुति बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद रही. इसके बाद अजमेर के आसमान में करीब 100 ड्रोन ने अद्भुत नजारे पेश किए. ड्रोन ने नगर निगम, अजमेर, शंख, श्री राम, माता की आकृति, भगवान राम के तीर से बुराई का अंत होते कई आकृतियां आकाश में दिखाई. इसके बाद परंपरागत तरीके से धूमधाम से रघुनाथ जी की सवारी अजमेर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पटेल स्टेडियम पहुंची. मार्ग में जगह-जगह भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया गया.