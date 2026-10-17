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दशहरा 2026; तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार, इस बार लंका दहन होगा खास!

दशहरा 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व को लेकर यूपी में तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर की छावनी रामलीला कमेटी एक बार फिर आपसी सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है. यहां पिछले 68 वर्षों से लगातार हर्षोल्लास के साथ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है.

दशहरा 2026 (Video credit: ETV Bharat) इस बार दशहरे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कमेटी की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुतलों को बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे कारीगरों के लिये यह सिर्फ रोजी-रोटी का काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक खास कारीगरी है. यहां के रहने वाले कारीगर मो. इकबाल का परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से दशहरे के लिये रावण और अन्य पुतले तैयार करता आ रहा है.