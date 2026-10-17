दशहरा 2026; तीन पीढ़ियों से रावण का पुतला तैयार कर रहा मुस्लिम परिवार, इस बार लंका दहन होगा खास!
कारीगर मो. इकबाल ने दी जानकारी. पढ़िये संवाददाता दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 4:54 PM IST
कानपुर : असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व को लेकर यूपी में तैयारियां तेज हो गई हैं. शहर की छावनी रामलीला कमेटी एक बार फिर आपसी सौहार्द और गंगा-जमुनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल पेश कर रही है. यहां पिछले 68 वर्षों से लगातार हर्षोल्लास के साथ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है.
इस बार दशहरे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कमेटी की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुतलों को बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे कारीगरों के लिये यह सिर्फ रोजी-रोटी का काम नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक खास कारीगरी है. यहां के रहने वाले कारीगर मो. इकबाल का परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से दशहरे के लिये रावण और अन्य पुतले तैयार करता आ रहा है.
तीन पीढ़ियों से तैयार कर रहे पुतला : कानपुर के रेल बाजार रामलीला मैदान में रहने वाले मो. इकबाल का परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से दशहरे के लिये रावण और अन्य पुतले तैयार करता आ रहा है. कानपुर में रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को तैयार करने का काम जोर-शोर से चल रहा है.
गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है यह परिवार : कानपुर के रेल बाजार रामलीला मैदान में कारीगर मो. इकबाल का परिवार इस बात की सबसे बेहतरीन मिसाल है. बिना किसी भेदभाव के वर्षों से रामलीला के आयोजनों को सफल बनाने में जुटा यह परिवार साबित करता है कि कला और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता है. रेल बाजार रामलीला मैदान के पास पिछले 45 वर्षों से रह रहे मो. इकबाल बताते हैं कि उनका पूरा परिवार चार पीढ़ियों से पुतले बनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है.
परिवार मिलकर ही पूरे करता है ऑर्डर : वह बताते हैं कि उनके परदादा रहमतउल्लाह से शुरू हुआ यह हुनर बाबा नूर मोहम्मद और पिता मो. सलीम के हाथों से होता हुआ अब मो. इकबाल और उनकी अगली पीढ़ी तक पहुंच चुका है. वह बताते हैं कि परिवार की इस परंपरा में उनके चाचा कल्लू, शकील, इमरान, गुडडू के साथ-साथ उनके बेटे भी पूरी शिद्दत से जुटे हैं. वह बताते हैं कि इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य व सहयोगी मिलकर इन पुतलों को आकार देते हैं. खास बात यह है कि ये लोग कभी बाहर से कारीगर नहीं बुलाते, बल्कि पूरा परिवार मिलकर ही सारे आर्डर पूरे करता है.
'पुतला बनाने में 10 दिन का काम' : मो. इकबाल ने ईटीवी भारत से बताया कि रावण का पुतला बनाने का यह 10 दिन का काम उनके पूरे परिवार का सालभर की रोजी-रोटी का जरिया है. कोरोना काल के दौरान जब दशहरा मेला बंद हो गया था तो उनके परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया था. हालांकि, अब एक बार फिर से बड़े-बड़े ऑर्डर मिलने से जिंदगी पटरी पर लौटी है.
'जिलों से मिलते हैं पुतले बनाने के ऑर्डर' : वह बताते हैं कि उन्हें शहर के अलावा फतेहपुर, उन्नाव, हमीरपुर, झींझक, सिकंदरा, जालौन, उरई और बिल्हौर जैसे कई जिलों से पुतले बनाने के ऑर्डर मिलते हैं. 30 से 40 फीट तक के पुतले 25 से 30 हजार रुपये में और 80 से 90 फीट तक के बड़े पुतले 90 हजार से एक लाख रुपये तक में बिकते हैं. ऐसे 8 से 10 बड़े पुतले बनाकर उनका पूरा साल गुजर-बसर हो जाता है. वह बताते हैं कि त्योहार के इन दिनों के अलावा श्रृंगार और फूल-पत्तियों की सजावट का काम भी करते हैं.
'75 फीट का रावण और 150 फीट लंबी लंका' : इस साल इकबाल ने जो पुतले तैयार किए हैं, वह अपनी खूबसूरती और भव्यता के मामले में बेमिसाल हैं. इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 75 फीट जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई 50-50 फीट रखी गई है. इसके अलावा, इस बार कानपुर शहर की सबसे बड़ी लंका तैयार की जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 150 फीट और ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी.
'भव्य और विशाल लंका बनाई गई' : उन्होंने कहा कि आयोजकों की अक्सर यह शिकायत रहती थी कि लंका छोटी रह जाती है, इसलिए इस बार उनकी इस इच्छा का खास ध्यान रखते हुए बेहद भव्य और विशाल लंका बनाई गई है. पुतलों के चेहरे, आंखें, मुंह और मूंछों पर विशेष कारीगरी की गई है, जिससे जलते वक्त उनके मुख से अनार के फव्वारे भी निकलेंगे. वह बताते हैं कि हम सब मिलकर इस पर्व को सफल बनाते हैं, और यही हमारी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की असली ताकत है.
'महीनों पहले से शुरू हो जाती है तैयारी' : छावनी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवाल और सदस्य दीपेश गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन हमारे यहां की उस परंपरा का हिस्सा है जो आपसी भाईचारे को मजबूत करती है. उन्होंने बताया कि इस रामलीला की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है. इस भव्य आयोजन के लिए फतेहपुर, चौदहवां, हम्मीरपुर और पिंकी जैसे अलग-अलग इलाकों से कुशल कारीगर और कलाकार कानपुर पहुंचते हैं. यह रामलीला 10 दिनों तक चलती है, जिसके बाद दशहरे के अगले दिन कार्यक्रम संपन्न होते हैं.
पुतला कारीगर शमीम उर्फ 'कल्लू' ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से इकबाल के साथ जुड़े हुए हैं और रावण का पुतला बनाने का काम कर रहे हैं. कारीगर कल्लू बताते हैं कि उनका इस रामलीला से जुड़ाव उनके बचपन से ही चला आ रहा है. उनके बुजुर्ग भी इसी परंपरा का हिस्सा रहे हैं और वह भी अपने पिता के समय से रावण का पुतला बनाने का लगातार काम करते आ रहे हैं. वह बताते हैं कि इस रावण का पुतला बनाने के पुश्तैनी काम से ही उनके परिवार का भरण-पोषण चलता है और वह पूरी निष्ठा के साथ इस सांस्कृतिक धरोहर को संवारने में अपना योगदान दे रहे हैं.
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