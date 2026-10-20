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Dussehra 2026 : जयपुर में होगा 120 फीट तक के रावण का दहन, आतिशबाजी में दिखेगा स्टार वार और नियाग्रा फॉल जैसा नजारा

जयपुर शहर में बिकने के लिए तैयार रावण के पुतले ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व मंगलवार को जयपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा. शहर के अलग-अलग इलाकों में दशहरा मेलों की रौनक रहेगी और भगवान श्रीराम के अग्निबाण के साथ रावण का अहंकार चूर-चूर होगा. कहीं 120 फीट तो कहीं 105 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, वहीं रंग-बिरंगी आतिशबाजी आसमान को रोशन करेगी. स्टार वार, हवाई मछलियां, रंगीन झरने और चमचमाती अशर्फियों की बरसात जैसे नजारे दर्शकों को रोमांचित करेंगे. उधर, जयपुर की रियासतकालीन परंपरा के तहत चांदपोल स्थित ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्रजी में ऐतिहासिक शस्त्रों का पूजन होगा और ठाकुरजी का राजसी दरबार सजाया जाएगा.