Dussehra 2026 : जयपुर में होगा 120 फीट तक के रावण का दहन, आतिशबाजी में दिखेगा स्टार वार और नियाग्रा फॉल जैसा नजारा
ठिकाना श्री रामचंद्रजी मंदिर में शस्त्रपूजन में 10 किलो वजनी धनुष भी रखा जाएगा. इसे वर्ष 1882 में माजीसाहब गुलाब कंवर ने भेंट किया था.
Published : October 20, 2026 at 10:28 AM IST
जयपुर: बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी पर्व मंगलवार को जयपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा. शहर के अलग-अलग इलाकों में दशहरा मेलों की रौनक रहेगी और भगवान श्रीराम के अग्निबाण के साथ रावण का अहंकार चूर-चूर होगा. कहीं 120 फीट तो कहीं 105 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, वहीं रंग-बिरंगी आतिशबाजी आसमान को रोशन करेगी. स्टार वार, हवाई मछलियां, रंगीन झरने और चमचमाती अशर्फियों की बरसात जैसे नजारे दर्शकों को रोमांचित करेंगे. उधर, जयपुर की रियासतकालीन परंपरा के तहत चांदपोल स्थित ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्रजी में ऐतिहासिक शस्त्रों का पूजन होगा और ठाकुरजी का राजसी दरबार सजाया जाएगा.
शहर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से दशहरा महोत्सव आयोजित किए जाएंगे. आदर्श नगर के दशहरा मैदान में 105 फीट ऊंचे रावण और 90 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा. वहीं, विद्याधर नगर स्टेडियम में 120 फीट ऊंचे रावण का दहन सतरंगी आतिशबाजी के बीच किया जाएगा. यहां करीब 40 मिनट तक आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा. इसके अलावा मालवीय नगर सेक्टर-9 दशहरा मैदान, मानसरोवर के अरावली मार्ग मैदान, रामलीला मैदान, खोले के हनुमानजी मंदिर और जगतपुरा स्थित श्रीकृष्ण बलराम मंदिर में भी रावण दहन के आयोजन होंगे.
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आतिशबाजी में दिखेगा स्टार वार और नियाग्रा फॉल जैसा नजारा: आदर्श नगर के दशहरा मैदान में श्रीराम मंदिर प्रन्यास और सनातन धर्म सभा की ओर से आयोजित महोत्सव में शाम 7:30 बजे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा. इससे पहले रंगारंग आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी. आयोजन संयोजक राजीव मनचंदा ने बताया कि आसमान में नियाग्रा फॉल जैसा दृश्य साकार करने की तैयारी है. रंगीन झरनों की तरह चमकीली रोशनी बरसेगी, वहीं स्टार वार जैसी आतिशबाजी आसमान में रोमांचक नजारे बनाएगी. हवाई मछलियां चारों दिशाओं में तैरती नजर आएंगी तो ऑक्टोपस जैसी आकृतियां रंगीन छटा बिखेरेंगी. चमचमाती अशर्फियों की बरसात, सुनहरे अनार, धूमकेतु जैसी रोशनी और आसमान में खिलते फूलों के गुलदस्ते दर्शकों के लिए खास आकर्षण होंगे. वहीं रावण दहन के दौरान पुतले की आंखों से शोले और मुंह से आग के गोले निकलेंगे. नाभि और सिर पर अग्नि चक्र घूमेगा, जबकि तलवार से प्रहार करती हुई सुनहरी चिंगारियां फूटेंगी. अलग-अलग तरह के पटाखों की गूंज के बीच रावण का पुतला धू-धू कर जलेगा.
शहर में यहां भी होंगे रावण दहन के आयोजन:
- विद्याधर नगर स्टेडियम : रात 9:15 बजे 120 फीट ऊंचे रावण का दहन, 40 मिनट तक सतरंगी आतिशबाजी.
- आदर्श नगर दशहरा मैदान : शाम 7:30 बजे 105 फीट के रावण और 90 फीट के कुंभकर्ण का दहन.
- मालवीय नगर सेक्टर-9 : दशहरा मेला आयोजन समिति की ओर से रावण दहन.
- मानसरोवर अरावली मार्ग मैदान : रात 8 बजे सद्भावना परिवार की ओर से सद्भावना दशहरा महोत्सव.
- रामलीला मैदान : रात 8 बजे सनातन धर्म महोत्सव समिति की ओर से 51 फीट के रावण का दहन.
- खोले के हनुमानजी मंदिर : रात 9 बजे 40 फीट के रावण का दहन.
- कृष्ण बलराम मंदिर परिसर : शाम 6 बजे से रावण दहन कार्यक्रम शुरू.
- चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर : रात 8 बजे करीब 55 फीट का रावण होगा दहन.
रामचंद्रजी मंदिर में शस्त्र पूजन: दशहरे पर जयपुर की ऐतिहासिक धार्मिक परंपरा भी जीवंत होगी. चांदपोल बाजार स्थित ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्रजी में विजयादशमी पर शाम 6 बजे मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया जाएगा. इस दौरान ऐतिहासिक आयुधों को शस्त्रागार से निकालकर विधि-विधान से पूजा जाएगा और ठाकुरजी को रजवाड़ी पोशाक धारण करवाकर राजसी दरबार सजाया जाएगा. मंदिर में हवाई आतिशबाजी भी होगी. महंत नरेंद्र तिवाड़ी ने बताया कि मंदिर में रियासतकाल से विजयादशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है. मंदिर के शस्त्रागार में धनुष, बाण, तलवार, खड्ग, कटार, भाला, गदा, बंदूक और फरसे सहित कई ऐतिहासिक आयुध सुरक्षित हैं. वर्ष में केवल विजयादशमी पर ही इन्हें बाहर निकालकर पूजन किया जाता है और ठाकुरजी का राजसी शृंगार होता है.
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10 किलो वजनी धनुष भी होगा शामिल: यहां मंदिर के शस्त्रागार में करीब तीन फीट लंबा और 10 किलो वजनी धनुष विशेष आकर्षण रहेगा. इसे वर्ष 1882 में माजी साहब गुलाब कंवर ने भेंट किया था. इसके अलावा करीब आठ किलो वजनी दोधारी खड्ग और पांच किलो की चांदी की तलवार भी पूजन में शामिल होगी. तलवार नरेश माधोसिंह ने भेंट की थी, जबकि राजा भवानी सिंह की ओर से सूर्य चिह्न वाली काठ की बंदूक दी गई थी. शस्त्रागार में 10 फीट लंबे भाले, सिंहमुख गदा और चांदी चढ़े लट्ठ सहित अन्य आयुध भी सुरक्षित हैं. विजयादशमी पर शस्त्र पूजन के साथ भक्त समाज की ओर से बधाई उत्सव भी मनाया जाएगा.
कॉलोनियों में भी रावण दहन की तैयारी: शहर के बड़े दशहरा आयोजनों के साथ कॉलोनियों और मोहल्लों में भी पर्व को लेकर उत्साह है. दशहरे की पूर्व संध्या पर सोमवार को मानसरोवर स्थित रावण मंडी सहित अन्य स्थानों पर बच्चे अपने परिवारों के साथ छोटे रावण के पुतले खरीदने पहुंचे. वहीं, कई कॉलोनियों में युवाओं ने चंदा एकत्रित कर पुतलों की खरीदारी की. गली-मोहल्लों में दो फीट से लेकर कई फीट तक के पुतले जलाए जाएंगे.
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