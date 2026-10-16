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Ground Report : ब्याज पर पैसा लेकर बना रहे 'दशानन', बुकिंग का इंतजार, पिछले साल के नुकसान का कर्ज अब भी बाकी

दशहरा के लिए रावण पुतले ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व मनाने के लिए जयपुर तैयार है. शहर की कॉलोनियों से लेकर बड़े मैदानों तक रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मानसरोवर की रावण मंडी में दशानन के पुतलों के बीच एक अलग ही कहानी दिखाई दे रही है. यहां रावण के चेहरे तो तैयार हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वालों का इंतजार है. जालौर और गुजरात से आए कारीगरों ने 2 फीट से लेकर 50 फीट तक के रावण तैयार किए हैं.