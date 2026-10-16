Ground Report : ब्याज पर पैसा लेकर बना रहे 'दशानन', बुकिंग का इंतजार, पिछले साल के नुकसान का कर्ज अब भी बाकी
इस साल भी बारिश की आशंका के कारण रावण दहन के लिए बनाए पुतलों की बुकिंग का इंतजार है. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...
Published : October 16, 2026 at 8:39 PM IST
जयपुर : बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व मनाने के लिए जयपुर तैयार है. शहर की कॉलोनियों से लेकर बड़े मैदानों तक रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मानसरोवर की रावण मंडी में दशानन के पुतलों के बीच एक अलग ही कहानी दिखाई दे रही है. यहां रावण के चेहरे तो तैयार हैं, लेकिन इन्हें खरीदने वालों का इंतजार है. जालौर और गुजरात से आए कारीगरों ने 2 फीट से लेकर 50 फीट तक के रावण तैयार किए हैं.
किसी ने कर्ज लेकर कागज, बांस और अन्य सामग्री जुटाई है तो किसी ने ब्याज पर पैसा उठाकर परिवार की उम्मीदों को आकार दिया है, लेकिन इस बार मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी ने इनकी चिंता बढ़ा दी है. पिछले साल बारिश से हुए नुकसान का कर्ज अभी उतरा नहीं है और इस बार भी आसमान से आफत बरसी तो कई परिवारों के सामने दो वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो सकता है.
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बारिश के डर से थमी बुकिंग : मानसरोवर क्षेत्र में सजी रावण मंडी में अलग-अलग आकार के पुतले तैयार खड़े हैं. कारीगरों को उम्मीद थी कि विजयदशमी नजदीक आते ही रावण की बुकिंग तेज हो जाएगी, लेकिन इस बार कारोबार की रफ्तार उम्मीद से कम है. गुजरात के कारीगर मदन ने बताया कि अब तक करीब 5-6 बड़े रावणों की बुकिंग मिली है. उम्मीद है कि आने वाले समय में और ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता बारिश को लेकर है. पिछले साल बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ था. अगर इस बार भी वैसी ही स्थिति बनी तो परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा.
ब्याज पर पैसा लेकर तैयार किए रावण : रावण बनाने वाले ये कारीगर केवल पुतले नहीं बना रहे, बल्कि अपने परिवार की आजीविका के लिए उम्मीद भी संजो रहे हैं. रावण बनाकर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने वाले मदन ने बताया कि उन्होंने बाजार से 10 रुपए सैकड़ा की दर से ब्याज पर पैसा उठाया है. हर साल इसी काम से परिवार का खर्च चलता है. कभी कमाई हो जाती है तो कभी नुकसान उठाना पड़ता है.
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नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं : इस बार भी उन्होंने उम्मीद के साथ रावण तैयार किए हैं, लेकिन बुकिंग नहीं होने से चिंता बढ़ रही है. कारीगरों के सामने मुश्किल ये है कि रावण तैयार करने में पहले ही पैसा लग चुका है. अब अगर खरीदार नहीं मिले या बारिश से पुतले खराब हो गए तो नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा. एक ओर परिवार का खर्च चलाना है, दूसरी ओर पिछले साल का कर्ज चुकाना है. ऐसे में विजयदशमी का त्योहार इनके लिए उत्साह के साथ-साथ आर्थिक चिंता भी लेकर आया है.
10-15 रावण ही ढकने लायक तिरपाल : रावण मंडी में सबसे बड़ी परेशानी पुतलों को बारिश से बचाने की व्यवस्था की है. कारीगरों ने कुछ जगह छोटी-छोटी तिरपाल लगाई हैं, लेकिन उनसे मुश्किल से 10 से 15 रावण ही ढके जा सकते हैं. कई पुतले 40 से 45 फीट तक ऊंचे हैं, जिन्हें ढकने के लिए पर्याप्त जगह और बड़े कवर की जरूरत है. कई पुतलों को ढकने के लिए एक बड़ी पॉलिथीन तक उपलब्ध नहीं है. जालौर के कारीगर पोखरमल का कहना है कि बारिश हुई तो पुतलों में लगा कागज और अन्य सामान गीला हो जाएगा. ऐसे में उन्हें दोबारा तैयार करना पड़ सकता है.
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वाटरप्रूफ सामग्री का ऑप्शन, लेकिन रकम नहीं : उन्होंने बताया कि वाटरप्रूफ सामग्री से रावण बनाने का विकल्प जरूर है, लेकिन इसकी कीमत काफी अधिक है. जब पहले से ही कर्ज लेकर काम किया जा रहा हो, तब महंगी सामग्री खरीदना संभव नहीं है. यही नहीं अभी इतनी रकम तक नहीं है कि सभी पुतलों को ढकने के लिए बड़ी तिरपाल खरीद सकें. अगर बारिश होती है तो सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. वाटरप्रूफ सामग्री खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है. ऐसे में कारीगरों की पूरी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि मौसम साफ रहे और समय रहते रावण की बुकिंग मिल जाए.
पिछली बारिश की चोट अब तक नहीं भूले कारीगर : रावण मंडी में काम कर रहे परिवार पिछले साल झेले गए नुकसान को भूले नहीं हैं. एक महिला कारीगर सुगना ने बताया कि इस बार अभी तक बुकिंग नहीं मिल रही है. वे अपनी जेब से पैसा लगाकर रावण तैयार कर रहे हैं. पिछले साल बारिश में पुतले खराब होने से परिवार को भारी नुकसान हुआ था. उस नुकसान से परिवार पर गहरा असर पड़ा.
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पिछले साल का कर्ज बना बोझ : जालौर से जयपुर आकर रावण मंडी लगाने वाले दूसरे परिवार भी इसी तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं. ये कारीगर 4 फीट से लेकर 50 फीट तक के रावण तैयार करते हैं. रावण बनाने वाले कारीगर रामलाल ने बताया कि पिछले वर्षों में इस समय तक 100 से 150 तक रावणों की बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक बड़े रावणों के ऑर्डर भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं. पहले जिस जगह वे रावण मंडी लगाते थे, वहां से उन्हें हटा दिया गया.
बारिश को रोकना किसी के हाथ में नहीं : उन्होंने बताया कि जगह बदलने और पिछले साल बारिश से हुए नुकसान ने कारोबार को प्रभावित किया है. परिवारों पर पहले से कर्ज है और अब नई सामग्री जुटाकर रावण तैयार किए जा रहे हैं. ऐसे में बारिश का डर उन्हें लगातार सता रहा है. उनका कहना है कि बारिश को रोकना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन पुतलों को सुरक्षित रखने के लिए संसाधन तो होने चाहिए. जब काम शुरू करने के लिए ही उधार लेना पड़े तो बड़ी तिरपाल या महंगी वाटरप्रूफ सामग्री खरीदना संभव नहीं हो पाता.
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नए पार्षदों से थी बड़े ऑर्डर की उम्मीद : इस बार जयपुर में नई शहरी सरकार बनने के बाद रावण मंडी के कारीगरों को उम्मीद थी कि 150 वार्डों के नए पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों में रावण दहन के आयोजन करेंगे. इससे बड़े आकार के पुतलों की बुकिंग बढ़ने और कारोबार को सहारा मिलने की संभावना थी. कारीगरों के मुताबिक अभी तक जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अपेक्षित ऑर्डर नहीं मिले हैं. कारीगरों का कहना है कि वे अपनी ओर से रावण तैयार करके रख रहे हैं. पार्षद या आयोजन समितियां ऑर्डर देती हैं तो तैयार पुतले उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें निजी आयोजकों की बुकिंग का इंतजार है.
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