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दशहरा 2026; रायबरेली में तैयार किया गया खास तरह के पुतले का फ्रेम, कमेटी के सदस्यों ने बताई यह वजह

रायबरेली में तैयार किया गया खास तरह के पुतले का फ्रेम ( Photo credit: ETV Bharat )

रायबरेली : जिले में इस बार पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल शुरू की गई है. जिले के बास्तेपुर में तैयार किया गया खास तरह का रावण का पुतला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. रामलीला कमेटी की ओर से इस बार लोहे का फ्रेम तैयार किया जा रहा है. यह कमेटी करीब 50 साल से रामलीला का आयोजन करा रही है. पहले यहां पर रावण का पुतला लकड़ी से तैयार किया जाता था.

दशहरा 2026 (Video credit: ETV Bharat) कमेटी के सदस्य सोनू जायसवाल ने बताया कि दशहरे पर रावण दहन की परंपरा को निभाने के लिए हर साल लकड़ी और अन्य सामग्री से रावण का पुतला तैयार किया जाता है. इसके लिए हर साल खर्च भी करना पड़ता है और पुतला जलने से धुआं भी निकलता है.