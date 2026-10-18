दशहरा 2026; रायबरेली में तैयार किया गया खास तरह के पुतले का फ्रेम, कमेटी के सदस्यों ने बताई यह वजह
कमेटी के सदस्य ने बताया कि बास्तेपुर रामलीला कमेटी ने कुछ अलग करने का फैसला लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:56 PM IST
रायबरेली : जिले में इस बार पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल शुरू की गई है. जिले के बास्तेपुर में तैयार किया गया खास तरह का रावण का पुतला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. रामलीला कमेटी की ओर से इस बार लोहे का फ्रेम तैयार किया जा रहा है. यह कमेटी करीब 50 साल से रामलीला का आयोजन करा रही है. पहले यहां पर रावण का पुतला लकड़ी से तैयार किया जाता था.
कमेटी के सदस्य सोनू जायसवाल ने बताया कि दशहरे पर रावण दहन की परंपरा को निभाने के लिए हर साल लकड़ी और अन्य सामग्री से रावण का पुतला तैयार किया जाता है. इसके लिए हर साल खर्च भी करना पड़ता है और पुतला जलने से धुआं भी निकलता है.
उन्होंने बताया कि इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बास्तेपुर रामलीला कमेटी ने कुछ अलग करने का फैसला लिया. कमेटी ने तय किया कि क्यों न ऐसा रावण का पुतला तैयार कराया जाए, जिसका इस्तेमाल बार-बार किया जा सके और हर साल लकड़ी पर होने वाला खर्च भी बचाया जा सके.
लोहे का फ्रेम तैयार करने वाले सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि लोहे का रावण बनाने के लिए उन्होंने यू-ट्यूब की मदद ली और वीडियो देखकर इस अनोखे ढांचे को तैयार कर दिया. उन्होंने बताया कि इस करने में उन्हें एक सप्ताह का समय लगा. जिसमें लगभग 4 क्विंटल लोहे के सामान का इस्तेमाल किया गया.
उन्होंने बताया कि यह लोहे का फ्रेम तीन हिस्सों में बना है. इसके मुखोटे को मजबूत स्टील से बनाया गया है. अलग-अलग हिस्सों में फ्रेम को तैयार किया गया है. जिसे जोड़कर एक पूरा रावण का पुतला बनेगा. इसे उठाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ेगी. उन्होंने बताया कि इस काम के लिए उन्होंने 25 हजार रुपये सामान व कारीगरी के लिये हैं. इसकी ऊंचाई लगभग 22 फिट है व चौड़ाई 4 फिट है.
कमेटी के सदस्यों का मानना है कि इस पहल से हर साल रावण का पुतला बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की बचत होगी. बार-बार नया पुतला तैयार कराने का खर्च भी कम किया जा सकेगा. साथ ही, लकड़ी के पुतले को जलाने से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी यह एक कदम है.
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