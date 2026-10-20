रावण वध देख लौट रही भीड़ में मची अफरा-तफरी, कई महिलाएं घायल
पटना में रावण वध देखकर लौट रही भीड़ में अफरा-तफरी मच गई. जिस वजह से कई लोग घायल हुए हैं. रिपोर्ट- शशि कुमार
Published : October 20, 2026 at 7:56 PM IST
पटना: दशहरा के मौके पर पटना के मसौढ़ी में रावण दहन कार्यक्रम के बाद अफरातफरी मच गई. हालांकि समय रहते प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा अनहोनी हो सकती थी. इस हादसे में 4 महिलाएं घायल हुई हैं. सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
कैसे हुआ हादसा?
असल में मसौढ़ी के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हजारों की भीड़ एक साथ मेन गेट से बाहर निकल रही थी. इसी दौरान भीड़ के धक्के से एक बुजुर्ग महिला गिर पड़ी. जिसके बाद पीछे से आ रहे लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
कई महिलाएं जख्मी
घटना में चार महिलाएं घायल हुई हैं. आनन-फानन में दो घायल महिलाओं को मसौढ़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि एक महिला को अनुमंडलीय अस्पताल रेफर किया गया है.
"हम लोग अगर नहीं रहते तो बड़ी घटना हो सकती थी. आनन फानन में सभी बेहोश भी महिलाओं का अस्पताल भेजे हैं. वह सभी अभी ठीक है"- मुन्ना कुमार
स्थानीय
सभी घायलों की स्थिति सामान्य
पीएचसी प्रभारी डॉ. रामानुज ने बताया कि हमारे यहां लाई गईं दोनों महिलाएं अब सामान्य हैं. गिरने से उन्हें हल्की चोटें आई थीं और बेहोश हो गई थीं. अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती महिला की स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है.
सड़क पर बिखरे पड़े दर्जनों जूते-चप्पल
घटना के बाद सड़क पर दो दर्जन से अधिक लोगों के जूते-चप्पल बिखरे पड़े रहे. सूचना मिलते ही अनुमंडल प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला. प्रशासन ने सभी घायलों का बेहतर इलाज कराने का आश्वासन दिया है. घटना होने के बाद पुलिस प्रशासन स्थिति को संभाल लिया और लोगों से अपील की है कि अफवाह न फैलाएं और शांति से घर जाएं.
"दो-तीन महिला घायल हुई थी स्थिति सामान्य है. अस्पताल में इलाज चल रहा है. निकालने के वक्त में अपना तफरी हुई थी स्थिति सामान्य है. "- धनराज कुमार
एसडीएम, मसौढ़ी
ये भी पढ़ें: रावण दहन देखने जा रहे हैं? जान लीजिए आज आपके शहर में कितने बजे होगा रावण वध? देखें टाइमिंग