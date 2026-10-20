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रावण वध देख लौट रही भीड़ में मची अफरा-तफरी, कई महिलाएं घायल

मसौढ़ी में रावण वध के बाद भगदड़! ( ETV Bharat )

पटना: दशहरा के मौके पर पटना के मसौढ़ी में रावण दहन कार्यक्रम के बाद अफरातफरी मच गई. हालांकि समय रहते प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया, अन्यथा अनहोनी हो सकती थी. इस हादसे में 4 महिलाएं घायल हुई हैं. सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा?

असल में मसौढ़ी के गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हजारों की भीड़ एक साथ मेन गेट से बाहर निकल रही थी. इसी दौरान भीड़ के धक्के से एक बुजुर्ग महिला गिर पड़ी. जिसके बाद पीछे से आ रहे लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.